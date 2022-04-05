أبوظبي: حصدت "خدمة"، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق وصيانة المنازل في المنطقة، "جائزة الابتكار في إدارة تجربة الموارد البشرية" خلال حفل توزيع جوائز "إس إيه بي للابتكار" الذي انعقد مؤخراً في إكسبو 2020 دبي. وجاء حصول شركة "خدمة" على هذه الجائزة تقديراً لنجاحها في تطبيق أنظمة "إس إيه بي" للتحول الرقمي المتعلق بتقييم أداء فرق العمل الفنية.

وبهذه المناسبة قال عبد اللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي لشركة "خدمة": "يأتي الفوز بجائزة 'إس إيه بي للابتكار' تأكيداً على التزامنا الراسخ بالاستثمار في أفضل الممارسات سعياً للارتقاء بجودة وكفاءة عملياتنا المتعلقة بمواردنا البشرية وإثراء التجارب التي توفرها الشركة في مختلف أقسامها ومجالات عملها. فقد ساهم اعتماد منصة 'إس إيه بي' في تمكيننا من الارتقاء بكفاءة خدماتنا وتقييم قدرات ومهارات فرق عملنا الفنية بسهولة، إضافة إلى معرفة احتياجاتهم على مستويات التدريب والتطوير المهني، الأمر الذي سيساعدنا بدوره على تلبية متطلبات العملاء المتغيرة ومواصلة تقديم الخدمات والحلول عالية المستوى".

وبفضل منصة "إس إيه بي"، يمكن لشركة "خدمة" الاستغناء عن المتطلبات الورقية المرتبطة بعمليات الموارد البشرية والحصول على إحصاءات دقيقة حول أداء الموظفين الفنيين، كما أنها تتيح للإدارة تقييم أداء الموظفين الفنيين واتخاذ القرارات بناءً على البيانات لمواصلة تحسين كفاءات وقدرات الموظفين ومهاراتهم.

وتهدف جوائز "إس إيه بي للابتكار" التي تنظمها "إس إيه بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى تكريم الشركات والأفراد من أصحاب الرؤى المستقبلية الطموحة والذين يستخدمون أحدث تقنيات "إس إيه بي" للارتقاء بأعمالهم. وتلقت الجائزة ترشيحات من 22 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركز شركة "خدمة" على تقديم خدمات إدارة المرافق وحلول صيانة المنازل لعملائها المختلفين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ضمن قطاعات متنوعة تشمل المرافق السكنية والتجارية والتجزئة والحكومة والتعليم والضيافة. ومن خلال حرصها الدؤوب على تقديم خدمات عالية الكفاءة من حيث التكلفة، توفر "خدمة" حلولاً فريدة من نوعها وتلتزم بالاستمرار في تطويرها وتحسين مستوياتها لتلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائها وتناسب ميزانياتهم المختلفة.

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