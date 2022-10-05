أبوظبي: كشفت أحدث تقارير "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن نمو قاعدة متعاملي خدمة المصرف الرقمي الإسلامي "أموالي" في عامه الأول، والتي نجحت بفضل خصائصها الرقمية في استقطاب شريحة واسعة من الشباب. وسجل "أموالي" نموًا بنسبة 27% على أساس شهري خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وكانت خدمة "أموالي" قد شهدت فتح أكثر من 8000 حساب منذ شهر أغسطس من العام الماضي، حيث يهدف "مصرف أبوظبي الإسلامي" من خلال هذه الخدمة إلى إيصال الخدمات المصرفية إلى شريحة الشباب النشطة التي تفضّل التعاملات الرقمية. ومن بين إجمالي المتعاملين يشكّل المواطنون الإماراتيون اليوم 74% من قاعدة المتعاملين بنسبة 61% ذكور و39% إناث، فيما شكلت الفئة العمرية بين 15 و18 سنة، نسبة 54% من إجمالي المتعاملين.

وكان الهدف من إطلاق خدمة "أموالي" في أغسطس 2021، تمكين الشباب من تطوير مهارة إدارة الأموال في وقت مبكر من عمرهم. وقد شهد المصرف على مدار العام الماضي ميول هذه الفئة النشطة من المتعاملين نحو اكتساب المعرفة والمهارات، لبناء السلوكيات المالية الرشيدة، والقدرة على اتخاذ قرارات مالية جيدة. وقد

منحتهم "أموالي" هذه الفرصة للتدرب على ممارسة عملية إدارة الأموال واكتساب المهارات والمعارف المالية في سن مبكرة."

وتقدم خدمة أموالي" تجربة مصرفية رقمية جذابة لشريحة اليافعين والشباب، تتسم بعدة خصائص من بينها، إمكانية تلقي الأموال من أولياء أمورهم، وتتبع الرصيد وعمليات الإنفاق، وإنشاء أهداف للادخار، وارسال الأموال للأصدقاء وغيرها من المعاملات المالية التي تناسب احتياجات هذه الفئات العمرية. ويحصل متعاملي "أموالي" على بطاقة للسحب الآلي لاستخدامها في التسوق اليومي وسداد المدفوعات عبر الإنترنت وسحب السيولة النقدية. كما يمكنهم إضافتها إلى خاصية "أبل باي" والاستمتاع بالعروض الحصرية الخاصة بمشترياتهم من الأزياء والإلكترونيات والألعاب والترفيه والتسوق عبر الإنترنت، وغيرها من المعاملات المالية، وذلك لمساعدتهم على تكوين مهارات الإدارة المالية وترشيد الإنفاق، وتنمية تلك المهارات بالتوازي مع تقدمهم نحو سن الرشد.

وفي إطار مساعيه للارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية الرقمية للجيل الجديد من المتعاملين، وتماشيًا مع استراتيجيته للتحول الرقمي، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي العام الماضي، خدمة الدردشة الآلية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمتعاملي "أموالي"، والتي توفر لهم إمكانية الاستعلام عن الرصيد وتحويل الأموال والاطلاع على سجل المعاملات عبر الردود الآلية.

ونجح "مصرف أموالي" منذ إطلاقه العام الماضي، في تنمية قاعدة متعامليه من الشباب، وتسجيل نسبة مرتفعة للاحتفاظ بمتعاملين نشطين حيث سجل نحو 800 ألف معاملة مصرفية في شهر أغسطس من العام الجاري. وقد حصد التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي و"مصرف أموالي" على جائزة أفضل الابتكارات في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لعام 2022 من جلوبل فاينانس.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته

اليوم لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وفي مجال تعزيز جهود التوطين والقوى العاملة ، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه.

ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم من مجلة "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل مصرف في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث أطلق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً، كما أنه أول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae ، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلامي ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس الشؤون الخارجية وعلاقات المستثمرين مدير علاقات عامة

متحرك: 971506824207+ متحرك: +971 50 130 7991