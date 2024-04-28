المحرق، البحرين – 28 أبريل 2024: أعلنت مجموعة طيران الخليج، تعيين السيدة سهيلة الصادق في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، حيث تتمتع السيدة سهيلة بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجال الموارد البشرية، مما سيسهم في الارتقاء بشؤون الموظفين بالمجموعة، وبلورة رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في استقطاب الكفاءات، إلى جانب تعزيز موقعها الريادي في قطاع الطيران العالمي.

وقبل التحاقها بمجموعة طيران الخليج، شغلت السيدة سهيلة منصب مدير الموارد البشرية بمجموعة فولاذ حيث أدارت العمليات التشغيلية للشركات التابعة للمجموعة ومنها شركة حديد البحرين وشركة صلب، وساهمت في تحويل الموارد البشرية من مجرد كونها وظيفة إدارية إلى منحها بُعداً استراتيجياً يتماشى مع الأهداف العامة للمجموعة. وبفضل تفانيها ونهجها المنصبّ على تحقيق النتائج، فقد خلقت بيئة عمل تقدر الموظفين وتحفزهم وتدفعهم لمزيد من العطاء.

وستتولى السيدة سهيلة، من خلال رئاسة الموارد البشرية في مجموعة طيران الخليج، مسؤولية تعزيز المهارات القيادية، وتحسين الإنتاجية والكفاءة في الشركات التابعة. كذلك ستضطلع بدور محوري يتمثل في توفير فهم معمق لإدارة الموارد البشرية استراتيجياً والمساهمة في تسريع وتيرة النمو المستقبلي للمجموعة.

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص المجموعة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية مع التركيز على استقطاب الكوادر والكفاءات التي من شأنها أن تدفع بها نحو آفاق رحبة من ريادة القطاع والتميز فيه، ما يعزز موقع البحرين الريادي على الخارطة العالمية لقطاع الطيران.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج القابضة

تأسست مجموعة طيران الخليج القابضة في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران.





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