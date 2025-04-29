دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة حيات للتطوير العقاري، المطوّر الرائد في مجال العقارات الفاخرة، والتابع لمجموعة "حيات للاستثمار" ومقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، رسميًا مشروعها السكني الرائد "إيزولانا ريزيدنسز" في جزر دبي بقيمة 135 مليون درهم، مضيفة بذلك إنجازاً جديداً إلى محفظتها العقارية العالمية التي تقدر بمليارات الدراهم.

ويتميّز مشروع "إيزولانا ريزيدنسز" بموقعه الاستراتيجي داخل مجتمع جزر دبي، بمساحة بناء إجمالية تقارب 100 ألف قدم مربع. ويتكون من 71 وحدة سكنية متنوعة تشمل 39 شقة بغرفة نوم واحدة، و22 شقة بغرفتي نوم، و6 شقق بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 4 وحدات بنتهاوس فاخرة في الطابق العلوي.

ويحمل المشروع بصمة المهندس المعماري العالمي توني أشاي، مؤسس شركة "أشاي ديزاين" في لوس أنجلوس، والمعروف بتصميمه لعدة مشاريع بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك فندق "جي دبليو ماريوت ماركيز" في جزيرة المرجان٬ و"ريم هيلز" في أبوظبي. ومن المتوقع أن يكون المشروع تحفة معمارية فريدة من نوعها، صممت بعناية لتضفي قيمة استثنائية إلى مشهد العقارات الفاخرة في دبي.

وحول تصميم المشروع بشرفاته المتداخلة التي توصف بـ "الشرفات الراقصة"، قال آشاي: "استلهمنا تصميم إيزولانا من أجواء المنتجعات الخاصة بالجزيرة، مع إضافة لمسة مبتكرة عبر تداخل الشرفات لإضفاء حركة بصرية فريدة. إنه تصميم استثنائي على جزر دبي، وسيبقى علامة فارقة في المشهد المعماري."

ويمتاز المشروع أيضاً بمفهوم الفناء الداخلي الواسع، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية المصممة بمعايير المنتجعات الفاخرة، بما يشمل مسبح بطول 55 متراً، وحديقة الزن، وصالة استراحة للسكان، وملعب بادل، ومناطق ألعاب للأطفال داخلية وخارجية. كما توفر بعض الوحدات للمستثمرين خيار إضافة أحواض سباحة خاصة.

وبخبرته العقاريّة التي تزيد عن 15 عاماً في مناصب قيادية عليا في القطاع٬ أعرب أفزال حسين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حيات للتطوير العقاري، عن فخره بقيادة رؤية الشركة نحو تقديم تجارب معيشية فريدة وقال: "نحن لا نبني عقارات فحسب، بل نوفّر تجارب سكنية تمزج بين الابتكار والاستدامة والتميز في التصميم. إيزولانا يجسد هذه الرؤية، ونحن ملتزمون بإنجازه ضمن جدول زمني مدروس وطموح."

بدوره أشار شهزيب إلهي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، إلى أن المشروع ينسجم مع مبادرة "عام المجتمع" التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً على تقديمه تجربة معيشية حديثة ومتكاملة تتمحور حول السكان، وتعزز الإحساس بالانتماء وبناء المجتمع.

من جانبه، أكد شاهيد نواز، رئيس قسم المبيعات والتسويق في الشركة، أن التفاعل مع المشروع كان إيجابياً للغاية منذ عرضه الأولي خلال معرض العقارات الدولي لهذا العام، وقال: "الإقبال الكبير من المستثمرين محلياً ودولياً يعكس الطلب القوي على المشاريع السكنية عالية الجودة، ونتطلع إلى إطلاق الوحدات السكنية للبيع تدريجياً".

كما أعلنت شركة حيات للتطوير العقاري عن استعدادها لإطلاق مشروعها المقبل "فيلا أواسي" في حي البراري الراقي على شارع الشيخ محمد بن زايد، والذي سيُكشف عن تفاصيله خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا الإطار، قال محمد إخلاق، رئيس مجلس إدارة مجموعة حيات: "مشروع فيلا أواسي سيرتقي بمعايير الفخامة والجودة إلى آفاق جديدة، ليقدم تجربة سكنية غير مسبوقة في دبي."

نبذة عن "حيات للتطوير العقاري"

تُعد "حيات للتطوير العقاري" واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري ابتكارًا وثقة في مجال العقارات الفاخرة بدبي، وتتبع لمجموعة حيات، وهي شركة استثمارية رئيسية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد حيات على خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجال التطوير العقاري عبر المملكة المتحدة، ودولة الإمارات، وغيرها من الأسواق العالمية.

وقد ساهمت مشاريع بارزة مثل "Green Student Village" بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي، ومشروع "No. 25 North Gate"، في ترسيخ سجلها الحافل بالنجاح. ومع إطلاق مشروعها الجديد "إيزولانا ريزيدنسز" على جزر دبي، واقتراب الكشف عن مشروع "فيلا أواسي" في البراري، تؤكد الشركة التزامها بتطوير مساحات سكنية وتجارية تجمع بين التصميم الجمالي والوظائف العملية.

كما تعمل الشركة على إنشاء مساحات معيشية متكاملة تتميز بالعناية الدقيقة بالتفاصيل، والاهتمام بالاستدامة، وبالاستفادة من خبرات كبار المتخصصين في القطاع. وتسعى الشركة إلى تقديم مفهوم جديد للرفاهية في دبي، يجمع بين الجمال والعملية بطريقة مدروسة ومبتكرة.

حصلت على عدة جوائز مرموقة تقديرًا لتميزها، منها جوائز LABC للتميز في البناء، وجوائز Insider لصناعة العقارات، وجوائز Green Build، وجوائز Green Apple، وجوائز Breeam للبناء المستدام، وجوائز الجودة في مقاطعة تشيشير، بالإضافة إلى حصولها على الجائزة الذهبية ضمن جوائز Considerate constructors.

لمزيد من المعلومات عن حيات للتطوير العقاري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

hayaatdevelopments.com

وللاطلاع على تفاصيل مشروع إيزولانا ريزيدنسز، يرجى زيارة:

theisolanaresidences.com

للتواصل:

أفزال حسين،

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي،

حيات للتطوير العقاري

هاتف: +971 56 460 7592

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