التركيز على السوق السعودي كأحد أسواق النمو الرئيسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "حياة" عن خطط توسعية تشمل إضافة فنادق جديدة في 13 سوقًا بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بين عامي 2025 و2028، ما يعزز وجودها في الأسواق الجديدة.

تأتي هذه الخطط التوسعية في أعقاب عام قوي لمجموعة "حياة" في كل من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفقًا لنتائج "حياة" للربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت فنادق "حياة" في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا في المؤشرات الرئيسية مثل العائد لكل غرفة متاحة (+4.9%)، ومتوسط سعر الغرفة (+3.0%)، ونسبة الإشغال (+1.2 نقطة).

ومن جهته قال مارك هوبلامازيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "حياة":"منذ عام 2017، قمنا بتوسيع محفظتنا العالمية بشكل استراتيجي بنسبة تقارب 90%، لتصل إلى أكثر من 1350 منشأة. ومن الملهم أن منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط تواصل إضافة فنادق في الأسواق التي تهم الضيوف وأعضاء برنامج الولاء "عالم حياة" والعملاء والمالكين والمستثمرين".

وأضاف هوبلامازيان: "إن تسريع خططنا التوسعية هو شهادة على قوة "حياة" في مجال الضيافة الفاخرة، وأسلوب الحياة، والضيافة الشاملة. ومع استمرارنا في الوفاء بوعدنا بالنمو المدروس، نحن واثقون من المستقبل المشرق الذي ينتظرنا في هذه المنطقة".

تشمل خطة "حياة" في منطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط مشاريع جديدة في وجهات عدة مثل العُلا ومقنا، وجهة نيوم الساحلية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاريع جديدة في أسواق أوروبية وأفريقية مثل إستونيا، آيسلندا، رومانيا، الرأس الأخضر، وموريشيوس، وتشمل المشروعات الفاخرة التي تم الإعلان عنها سابقًا مثل "بارك حياة" في جوهانسبرغ، "أنداز"الدوحة، و"ميرافال البحر الأحمر". كما تخطط مجموعة "حياة" لإضافة 50 فندقًا جديدًا عالميًا بحلول عام 2026.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك "حياة" في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط أكثر من 200 منشأة تضم أكثر من 45,000 غرفة في أكثر من 40 دولة، بعد أن ضاعفت محفظتها في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات العشر الماضية.

حياة بلايس العُلا: مشروع سياحي جديد مقرر افتتاحه بنهاية 2025

تعتزم مجموعة "حياة" تعزيز تواجدها في أحد أبرز أسواق النمو الرئيسية، مثل المملكة العربية السعودية، حيث تسعى إلى مضاعفة عدد غرفها ثلاث مرات حتى عام 2030، ومن المتوقع أن تفتتح المجموعة ثلاث منشآت جديدة تشمل "حياة بلايس العُلا"، و"جراند حياة البحر الأحمر"، و"ميرافال البحر الأحمر"، الذي سيكون أول ظهور دولي للعلامة التجارية المتخصصة في العافية خارج الولايات المتحدة.

أعلنت مجموعة حياة مؤخراً عن توقيع اتفاقية إدارة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإطلاق أول فندق يحمل علامة "حياة" في العُلا، الذي من المتوقع افتتاحه بنهاية عام 2025، سيساهم "حياة بلايس العُلا" بإضافة 215 غرفة جديدة إلى محفظة "حياة" في السعودية، ليقدم وجهة جديدة لأعضاء برنامج الولاء "عالم حياة" وضيوف المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة حياة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: hyatt.com.

يُستخدم مصطلح” حياة“في هذا البيان الصحفي للإشارة إلى شركة فنادق حياة و/أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,350 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 79 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024تشمل عروض الشركة العلامات التجارية المنضوية تحت علامة تايم ليس كوليكشن، مثل: "بارك حياة®"، "جراند حياة®"، "حياة ريجنسي®"، "حياة®"، "حياة فاكيشن كلوب®"، "حياة بليس®"، "حياة هاوس®"، "حياة ستوديوز"، و"يوركوف®". بالإضافة إلى العلامات التجارية المنضوية تحت العلامة باوند ليس كوليكشن، التي تشمل: "ميرافال®"، "أليلا®"، "أنداز®"، "تومسون هوتيلز®"، "دريم هوتيلز®"، "حياة سنتريك®"، و"كابشن باي حياة®". ومجموعةإندبنتنت كوليكشن، التي تضم: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة®"، "ديستينيشن باي حياة®"، و"جي دي في باي حياة®". وأخيراً، مجموعةإنكلوسيف كوليكشن، التي تشمل: "إمبريشن باي سيكريتس"، "حياة زيفا®"، "حياة زيلارا®"، "زو تري® ويلنس آند سبا ريزورتس"، "سيكريتس ريزورتس آند سباس®"، "بريثلس ريزورتس آند سباس®"، "دريمز ريزورتس آند سباس®"، "حياة فيفيد هوتيلز آند ريزورتس"، "ألوى هوتيلز آند ريزورتس®"، و"صن سكيب ريزورتس آند سباس

تدير الشركات التابعة للمجموعة برنامج الولاء "ورلد أوف حياة®"، وعروض "إيه إل جي فاكايشنز®"، و"مستر آند مسز سميث™"، و"نادي أنليميتد فاكايشن®"، وخدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي"، ومنصة تكنولوجيا السفر "ترايسبت سولوشنز®". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com .

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