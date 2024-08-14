استندت حياة إلى التعاون الاستراتيجي مع مجموعة ليندنر للفنادق الألمانية، مع خطط لتوسيع حضور العلامة التجارية الراقية وسريعة النمو مي آند أول هوتيلز كجزء من محفظة حياة لعلامات اللايف ستايل

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت مجموعة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز H) عن استحواذ إحدى الشركات التابعة لها على العلامة التجارية مي آند أول هوتيلز من شركة ليندنر المحدودة للفنادق (ليندنر) بهدف تمكين النمو في أسواق أوروبية جديدة وتعزيز الزخم القوي الذي حقّقته حياة في المنطقة. وتستند هذه الخطوة إلى التعاون الاستراتيجي الناجح بين حياة وليندنر منذ العام 2022 نظرًا إلى دوره الكبير في توسيع حضور علامة حياة عبر ألمانيا وأوروبا، حيث سيتم دمج معظم فنادق ومنتجعات ليندنر ومي آند أول هوتيلز لاحقًا في برنامج الولاء الفندقي وورلد أوف حياة. وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستصبح مي آند أول هوتيلز، التي تمثّل حاليًا علامة تجارية فرعية تحت مظلة جوا دي فيفر باي حياة، علامة تجارية مستقلة ضمن محفظة حياة العالمية لعلامات اللايف ستايل والتي شهدت ارتفاعًا في عدد الغرف خمسة أضعاف بين العام 2017 ونهاية العام 2023.

منذ إطلاقها في العام 2016 كعلامة تجارية شقيقة في مجال اللايف ستايل أو نمط الحياة الحضري لفنادق ومنتجعات ليندنر، توسّعت محفظة مي آند أول هوتيلز لتشمل ستة فنادق وأكثر من 1,000 غرفة في مواقع مركزية في مختلف مدن ألمانيا المدرجة حاليًا على قائمة حياة. وقد وضعت العلامة التجارية خططًا قوية تجمع ما بين تحويل الفنادق القائمة وبناء فنادق جديدة في وجهات رئيسية مثل برلين (افتتاح مرتقب في العام 2024) وهامبورغ ولايبزيغ وشتوتغارت (افتتاح مرتقب في العام 2026 فيها جميعها). وتشمل خطة حياة 1,000 غرفة في مي آند أول هوتيلز، بالإضافة إلى صفقات تطوير إضافية قيد التفاوض لوجهات خارج ألمانيا. جديرٌ بالذكر أيضًا أنّ علامة مي آند أول هوتيلز تجمع بين رضا الضيوف المتميّز ونموذج التطوير الملائم للتحوّل في مجال اللايف ستايل الراقي، ممّا يوجّهها نحو التوسّع والنمو السريع في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.

وفي هذا السياق، أوضحت فيليسيتي بلاك-روبرتس، نائبة الرئيس الأوّل للتطوير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في حياة، وقالت: "عمل فريق ليندنر على بناء علامة تجارية رائعة مع مي آند أول هوتيلز، ونؤمن من جهتنا بقدرات هذه العلامة التجارية وإمكاناتها الكبيرة للتوسّع في أوروبا والأسواق العالمية الأخرى. لقد شكّل تعاوننا مع ليندنر خطوة كبيرة نحو الأمام لتعزيز حضورنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وسّع انتشار العلامة التجارية وكشف عن العديد من المواقع الجديدة لأعضاء برنامج وورلد أوف حياة البالغ عددهم 46 مليون. نتطلّع إلى تحقيق المزيد من النمو لمحفظة حياة في قطاع اللايف ستايل مع مي آند أول هوتيلز، وذلك طبعًا بالتعاون مع ليندنر وشركاء التطوير الآخرين وأصحاب الامتياز، في جميع أنحاء أوروبا وخارجها".

من جانبه، قال أرنو شوالي، الرئيس التنفيذي لشركة ليندنر المحدودة للفنادق: "يسعدنا أن نواصل تعزيز تعاوننا الناجح والانتقال إلى مرحلة النمو السريع لفنادق مي آند أول هوتيلز، بفضل شبكة حياة العالمية. ففيما نجمع بين نجاحنا في إطلاق العلامة التجارية وتعزيز مكانتها في ألمانيا وخططها الحيوية وإمكانات النمو ضمن محفظة حياة، تزداد ثقتنا في ما يمكن أن تحقّقه وتنجزه علامة اللايف ستايل الشهيرة في ألمانيا على الصعيد العالمي."

تجمع مي آند أول هوتيلز بين المواقع المركزية والتصميم الحضري والتكنولوجيا المتطوّرة والأماكن العامة الحيوية، ما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح والسكان المحليين بفضل توفير بيئة تشجّع على التفاعل الاجتماعي وجلسات العمل الجماعي المثمرة. وتقدّم الفنادق باستمرار تجارب جديدة وفريدة من نوعها تشمل مطابخ مؤقتة ومجموعة متنوّعة من الفعاليات والمنتجات المستدامة، وذلك بمساعدة خبراء في مجالات الطهي والموسيقى والفن والأعمال الناشئة. يُستخدم مصطلح "حياة" في هذا الإصدار للإشارة إلى "مجموعة حياة للفنادق" و/أو إحدى الشركات التابعة لها.

نبذة عن مي آند أول هوتيلز

أنشأت مجموعة ليندنر للفنادق مي آند أول هوتيلز كعلامة تجارية للايف ستايل الفاخر، وقد تم تصميمها لتلبية كافة احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح والسكان المحليين. وفيما تتّسم بطابع حضري وغير رسمي، تضع الفنادق الاستدامة في مقدّمة أولوياتها وتقدّم أجواءً حيوية تتكامل فيها عناصر العيش والعمل والتواصل. يتفرّد قلب كل فندق بتركيبة متكاملة تجمع بين منطقة الاستقبال وركن المشروبات والصالة ومساحات العمل المشتركة، ويمزج تصميمها الاحترافية والأصالة والفخامة والراحة مع أحدث التقنيات. ومن خلال مفهوم "الأبطال المحليين"، يقدّم الشركاء المحليون في مجالات الطهي والموسيقى والفن والرياضة والأعمال الناشئة تجارب فريدة مثل المطابخ المؤقتة والفعاليات المتنوّعة والمنتجات المستدامة. تتمركز مي آند أول هوتيلز في دوسلدورف، وماينز، وهانوفر، وكيل، وأولم. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://meandallhotels.com/

نبذة عن شركة ليندنر المحدودة للفنادق

باعتبارها مجموعة ليندنر للفنادق، تدير شركة ليندنر المحدودة للفنادق 34 فندقًا تحت أربع علامات تجارية متميّزة في ثماني دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، بينما يتم حاليًا بناء أو تنفيذ ستة فنادق أخرى. وتضمّ المجموعة حوالى 2,500 موظف وتتوقّع تحقيق مبيعات تصل إلى 330 مليون يورو في العام 2024.

تدير مجموعة ليندنر للفنادق فنادق ومنتجعات ليندنر ومي آند أول هوتيلز، التي تشكّل جزءًا من جوا دي فيفر باي حياة منذ العام 2022. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز نمو الشركة الدولي، كما أنها تشكّل جزءًا من برنامج الولاء الفندقي وورلد أوف حياة الذي يوفّر للضيوف إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوّعة من التجارب الشخصية على المستوى العالمي.

استحوذت مجموعة ليندنر للفنادق، منذ مايو 2024، على عقارات فندقية استثنائية لقضاء العطلات ووسّعت محفظة علاماتها التجارية لتشمل العلامة التجارية فنادق ومنتجعات سفن باينز. ويُعد كل من منتجع سفن باينز إيبيزا ومنتجع سفن باينز سردينيا وشلوس روكسبورج في اسكتلندا جزءًا من ديستينيشن باي حياة، وهي مجموعة من الفنادق المستقلة ذات التصاميم الفريدة التي تنسجم مع بيئتها المحيطة.

يشغل أرنو شوالي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليندنر المحدودة للفنادق، التي أسّسها المهندس المعماري أوتو ليندنر في العام 1973 ولا تزال مملوكة للعائلة. ويعمل شوالي بالتعاون مع ستيفاني براندس (الرئيسة التنفيذية للعمليات) وفرانك ليندنر (الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا) ويشكّل معهما مجلس إدارة شركة ليندنر المحدودة للفنادق.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.lindnerhotelgroup.com

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