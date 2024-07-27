هواوي توفر في سلطنة عمان خدمات جديدة ومنصات رقمية لتمكين الشركاء وتبسيط العمليات التجارية وتحسين الخدمات اللوجستية وإتاحة الوصول إلى موارد تسويقية وتعليمية قيّمة

مسقط، سلطنة عُمان - في إطار دعمها لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، استضافت هواوي في العاصمة العُمانية مسقط مؤخراً فعالية خاصة في السلطنة ضمن إطار حملتها الترويجية الإقليمية، استعرضت فيها حلولها الرقمية المتقدمة للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الصناعية، مع التركيز بصورة خاصة على دعم التحول الرقمي للشركات عبر القطاعات كافة.

وتندرج مبادرة هواوي في سلطنة عُمان في إطار حملة الشركة الأوسع نطاقاً لتحفيز مسارات التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في عدد من دول المنطقة كان آخرها أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في وقت سابق من هذا العام. وتخطط الشركة للتوسع بحملتها والانتقال بها من سلطنة عمان إلى 13 دولة أخرى في المنطقة. وتُجسد هذه الجهود التزام هواوي الراسخ بتحفز محاور التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي في دول المنطقة.

يعد التحول الرقمي من الركائز الأساسية للرؤية الوطنية العُمانية، حيث تهدف رؤية عُمان 2040 إلى تعزيز القدرات التقنية الوطنية، وتشييد بنية تحتية قوية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان إلى 3.49 مليار دولار بحلول العام 2026.

وبهذه المناسبة، قال أسامة حنين، المدير العام للشركة العمانية العالمية القابضة: "أتاحت حملة هواوي في سلطنة عمان فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا، وبرهنت في الوقت نفسه على الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه الشركة في دفع عجلة تطور هذا القطاع. وكان من الملهم حقاً أن نرى كيف تساهم تقنيات هواوي المتطورة في بناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة".

وافتتح لي هاوبنغ، المدير الإداري لمجموعة أعمال "هواوي انتربرايز"، الفعالية بالاحتفال بمرور 21 عاماً على حضور هواوي في سلطنة عُمان، مؤكداً التزام الشركة بدعم مسيرة التنمية الوطنية للسلطنة. وقال هاوبنغ بهذا الخصوص: "تسعى هواوي في سلطنة عُمان إلى إرساء أسس نظام إيكولوجي نتعاون فيه مع شركائنا لدفع عجلة التحول الرقمي انسجاماً مع أهداف السلطنة في هذا المجال. ونسعى من خلال تمكين شركائنا إلى تحقيق التحول الرقمي والتقني للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة. ولا تقتصر فوائد هذا النهج على دعم نمو الشركات فحسب، وإنما يساهم كذلك في تعزيز الانتقال للاقتصاد الرقمي الشامل لسلطنة عُمان، وتكامليته مع اقتصادات دول المنطقة الرقمية".

وعرض فيصل مالك، المدير الأول للتقنيات في مجموعة أعمال "هواوي انتربرايز" في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، استراتيجية السوق التجارية التي تتبناها هواوي في المنطقة، موضحاً رؤية الشركة لتمكين الشركات المحلية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء المحليين.

ركزت الحملة التي اجتذبت ما يزيد على 80 مشاركاً من مختلف المؤسسات الشريكة، على الحلول الرقمية للقطاعات الحكومية والتعليمية والرعاية الصحية. واستعرض خبراء هواوي مجموعة من المنتجات والحلول، بما في ذلك تلك المتعلقة بشبكات بروتوكول الإنترنت، وتخزين البيانات، والشبكات الضوئية، والأجهزة الذكية، وأنظمة الاتصالات عن بُعد. كما تم عرض أمثلة عملية لإنشاء مكاتب وحرم جامعية ذكية.

تم خلال الفعالية أيضاً عرض خدمات جديدة ومنصات رقمية مصممة لتمكين الشركاء، وتبسيط العمليات التجارية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وإتاحة الوصول إلى موارد تسويقية وتعليمية قيّمة. وتهدف هذه المبادرات إلى إرساء أسس قوية للتحول الرقمي بما يؤدي إلى تحقيق فوائد طويلة الأجل للشركات في سلطنة عُمان ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عموماً.

تُواصل هواوي ريادتها في مجال التكنولوجيا من خلال تقديم أحدث الحلول والتقنيات التي تُعزّز المنظومة الرقمية وتعالج التحديات الإقليمية بفعالية، بما في ذلك التطورات في مجال الاتصالات والتخزين والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ويساهم تعاون هواوي مع أكثر من 40,000 شريك عالمي في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، وحفز نمو اقتصادها الرقمي وتطوير كوادرها التقنية.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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