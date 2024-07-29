



سعادة المزروعي: نعمل بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية لكبرى المشاريع الصناعية.

جيان سنغ كشاتريا: توفر حمرية الشارقة ميزة تنافسية لنشاطاتنا لأنها تتيح منظومة صناعية تدعم جهودنا في الاستيراد والتصدير، وتعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية.

أعلنت شركة "جاكدامبا جلوبال إيكويبمنت سوليوشنز" الهندية المتخصصة بمجال الصناعات الثقيلة مثل المقطورات وأشباه المقطورات والهياكل الفولاذية وخطوط الأنابيب النفطية، والتابعة لمجموعة "جاكدامبا للمقطورات" عن اتخاذها المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة كمقرٍ لأول توسع لها خارج جمهورية الهند، وتأتي هذه الخطوة في دلالة على الجاذبية المتزايدة لحرة الحمرية وأهميتها كنقطة للانطلاق والتوسع في أسواق المنطقة وتعزيزاً لمكانة الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية.

وجاء الإعلان عن خطط الشركة لتشييد مصنع لها في حمرية الشارقة وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 644 ألف قدم مربع، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والمنطقة الحرة بالحمرية بمشاركة سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وأوميش أجراوال رئيس مجلس إدارة جاكدامبا للمقطورات- الهندية، وبحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها، سيتم تشييد مصنع للشركة في حمرية الشارقة باستثمارات أولية تتراوح بين 30- 35 مليون درهم، في حين سيبلغ عدد القوى العاملة الأولية في المصنع 120 موظفاً، سيرتفع عددهم تدريجياً مع توسع نشاط وعمليات الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتتبع الشركة لمجموعة "جاكدامبا للمقطورات" التي تأسست في الهند في العام 2018، وتميزت المجموعة خلال فترة قصيرة بكونها مصنّع ومورد رائد للمقطورات على اختلاف أنواعها واستخداماتها، وفي العام المالي 2023-2024، نجحت المجموعة بتصنيع أكثر من 2,500 مقطورة، ليبلغ العدد الإجمالي لإنتاجها من المقطورات منذ تأسيسها أكثر من 6,000 مقطورة.

وتوفر المجموعة حلولاً صناعية متكاملة في التصنيع والتركيب في مجال الصناعات الثقيلة مثل مصانع الطاقة والفولاذ والإسمنت، وتتنوع شريحة عملائها لتشمل شركات البناء والتشييد وشركات النقل وسكك الحديد والشركات العاملة بقطاع النفط والغاز، وتوظف المجموعة في مقرها الأم أكثر من 1,200 موظف.

وجهة استثمارية عالمية

وأشار سعادة سعود سالم المزروعي، إلى أن استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الثقيلة يعتبر أولوية قصوى في استراتيجية حمرية الشارقة، وذلك عملاً بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "حفظه الله"، ببذل أقصى الجهود لدعم خطط التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية لكبرى المشاريع الصناعية.

ولفت سعادته قائلاً: "نحرص بشكل دائم على تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في حرة حمرية الشارقة بما يخدم احتياجات ومتطلبات المستثمرين والعملاء، ويوفر لهم ميزة تنافسية تساعدهم على النمو والتطور والتوسع، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد إمارة الشارقة، ونعمل على الارتقاء بهذا القطاع من خلال تهيئة بيئة عمل محفزة لجميع الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي".

موقع استراتيجي مهم

من جانبه قال جيان سنغ كشاتريا، مدير "جاكدامبا للمقطورات: "قرارنا باتخاذ حمرية الشارقة مركزاً لتوسعنا الخارجي قائم على عوامل متنوعة أبرزها سرعة وكفاءة عملية وآلية اتخاذ قطعة الأرض لتشييد مصنعنا، بالإضافة إلى حجم مساحة الأرض وملائمتها لاحتياجاتنا التصنيعية، والموقع الاستراتيجي المهم".

وأضاف كشاتريا قائلاً:" توفر حمرية الشارقة ميزة تنافسية لنشاطاتنا لأنها تتيح منظومة صناعية تدعم جهودنا في الاستيراد والتصدير، وتعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتساهم بالارتقاء بإنتاجيتنا خصوصاً وأننا نتطلع لتصدير منتجاتنا وصناعاتنا إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية".

ويشكل توسع شركة "جاكدامبا جلوبال إيكويبمنت سوليوشنز" الهندية في حمرية الشارقة مؤشراً بالغ الأهمية على مكانة إمارة الشارقة كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووجهة رائدة لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتضم المنطقة الحرة بالحمرية أراضٍ صناعية وتجارية، وتمتلك بنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، وتتميز المنطقة الحرة بالحمرية بمزايا تنافسية عديدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، وإعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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