العين: حصلت الطالبة أميرة فارس على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعتين مختلفتين، الأولى من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والثانية من جامعة لوفين البلجيكية عن أطروحتها "عملية سولفاي المُعدّلة متعددة المراحل من أجل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتحلية المياه شديدة الملوحة"، لتُعدّ بذلك أميرة أول طالبة دكتوراه تحصل على هذه الدرجة المزدوجة في جامعة الإمارات.

وتقول الدكتورة أميرة فارس: "لقد كان لي الشرف المتميز بالحصول على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعتين مشهورتين عالميًا وليس جامعة واحدة تحت رعاية أساتذة من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة لوفين. وأضافت أميرة فارس: "كانت فرصة الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة لوفين تجربة غيّرت حياتي، لقد حظيت بفرصة بحثية فريدة لاكتساب خبرات جديدة، وكانت خطوة قيّمة في رحلتي البحثية، وآمل أن تكون نموذج بداية للعديد من طلبة المستقبل لبدء طريقهم للحصول على الدكتوراه المزدوجة".

وعبّرت أميرة: "لقد كانت هذه التجربة الأكاديمية مميزة جداً والتي أهلتني للاستفادة من مرافق البحث العلمي من الجامعتين والتعاون مع الزملاء من الدولتين والحصول على خبرة دولية فريدة".

فيما قال الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة: "إن هذا النوع من الشراكات العلمية والطلابية لها الأثر البالغ في دعم السمعة الأكاديمية للجامعة، وشراكتنا مع جامعة لوفين البلجيكية العريقة انعكست على خلق فرصٍ جيدة لطلبتنا للدراسة والبحث العلمي الأكاديمي المشترك مع زملاء دوليين، والاستفادة من تجربة وخبرات دولية متنوعة".

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