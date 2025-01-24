الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت اليوم شركة حصانة الاستثمارية (حصانة) مذكرة تفاهم مع شركة ستيت ستريت (ستيت ستريت) لاستكشاف الفرص المشتركة لإنشاء صناديق استثمارية متداولة في المملكة العربية السعودية للدخل الثابت.

تعكس هذا المبادرة الرؤى المشتركة لكلاّ الشركتين، وتعزيز قدرة المستثمرين للوصول إلى أسواق السعودية، والمساهمة في تعزيز المنظومة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الاستفادة من خبرات وموارد كلا الطرفين، تهدف الشراكة إلى توفير فرص استثمارية متنوعة في المملكة والتي تشهد تحولاً اقتصادياً واسعاً.

وقد وقع الاتفاقية كل من السيد أحمد القحطاني، رئيس إدارة الاستثمار في الأسواق الإقليمية وحصانة، والسيدة آن بريندرجاست، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت الاستشارية العالمية والسيد ماجد الحسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت العربية السعودية للحلول المالية.

وعقب توقيع الاتفاقية صرّح الأستاذ أحمد القحطاني، رئيس إدارة الاستثمار الأسواق الإقليمية في حصانة: "نسعد بشراكتنا مع ستيت ستريت، نظرًا لخبرتهم في صناديق الاستثمار المتداولة، مما سيفتح الفرص للمستثمرين من كل أرجاء العالم للمشاركة في السوق السعودية المتنامي."

من جانبها، قالت آن برينديرجاست، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت الاستشارية العالمية " كانت ستيت ستريت في طليعة الابتكار منذ إنشاء أول صندوق للاستثمارات المتداولة في عام 1993م، إن الآثار الإيجابية رؤية السعودية 2030 والتحول المستمر في المملكة العربية السعودية واضحة، مما يقدم حالة استثمارية جذابة للمستثمرين حول العالم الذين يسعون إلى النمو والتنوع. نحن سعداء بالتعاون مع "حصانة" لتقديم خبرتنا في صناديق الاستثمار المتداولة، وتجربتنا وشبكتنا العالمية."

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تسعى إلى تعزيز ودعم التطوير المستمر للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تقديم حلول استثمارية مبتكرة تساهم في فتح آفاق جديدة وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المالية السعودية.

حول "حصانة" الاستثمارية

تدير "حصانة" الاستثمارية جميع استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يتجاوز عن ترليون ومائتي مليون ريال (320 مليار دولار) من الأصول، كما تدير واحدًا من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في العالم مع مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحلية، والإقليمية، والعالمية، عبر فئات الأصول.

وتؤكد إستراتيجية الاستثمار في "حصانة" الاستثمارية على أهمية النمو على المدى الطويل، وتوظف في عملياتها نهجًا شاملًا لإدارة أصولها وتقديم أفضل النتائج الاستثمارية التي تلبي كافة احتياجات الأجيال السعودية من أجل تأمين معاشاتهم التقاعدية المستقبلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.hassana.com.sa

حول شركة ستيت ستريت الاستشارية العالمية

على مدار أكثر من أربعة عقود، قدمت شركة ستيت ستريت الاستشارية العالمية خدماتها للجهات الحكومية والمؤسسات والمستشارين الماليين في جميع أنحاء العالم. من خلال منهجية دقيقة تركز على البحث والتحليل، بالإضافة إلى الخبرة في السوق، وكرواد في الاستثمار عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، تقدم الشركة طرقًا جديدة ومبتكرة للاستثمار. نتيجة لذلك، أصبحت الشركة رابع أكبر مدير أصول في العالم* حيث تدير الشركة 4.72 تريليون دولار أمريكي **.

*مركز أبحاث المعاشات والاستثمارات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023

** يعكس هذا الرقم البيانات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، ويتضمن أصول الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بقيمة 1,577.74 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك حوالي 82.19 مليار دولار أمريكي مستثمرة في الذهب ضمن منتجات SPDR، حيث تعمل شركة State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) كوكيل تسويقي حصري. تجدر الإشارة إلى أن SSGA FD و State Street Global Advisors تابعتان لنفس المجموعة، وأن جميع الأصول المدارة لم تخضع للتدقيق.

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