حصانة الاستثمارية تصبح مستثمرًا رئيسيًا في صندوق الأسهم الخاصة الجديد "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز" عبر استثمارها بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي بالاضافة الى استثمار مباشر من بروكفيلد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الصندوق

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقع الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد بن عبدالمحسن الفضلي والرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، السيد بروس فلات، مذكرة تفاهم، لتصبح حصانة بموجبها مستثمرًا رئيسيًا في صندوق الأسهم الخاصة الإقليمي الجديد "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز" التابع لشركة بروكفيلد.

يهدف الصندوق لاغتنام فرص الاستثمار الناشئة في الشرق الأوسط، إذ تخطط شركة بروكفيلد لجمع ما لا يقل عن 2 مليار دولار أمريكي لصالح الصندوق وتصبح شركة حصانة مستثمرًا رئيسيًا عبر استثمارها بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي ،كما ان شركة بروكفيلد ستستثمر 500 مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق الذي سيركز على عمليات الاستحواذ، والأدوات المالية المهيكلة، وفرص الاستثمار المتنوعة في عدد من القطاعات، مثل الصناعات، والخدمات الاستهلاكية، والتقنية، والرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد بن عبد المحسن الفضلي: " تُعد شركة بروكفيلد لإدارة الأصول شريكًا مثاليًا لحصانة الاستثمارية، حيث نستثمر في الفرص التي تتماشى مع التزامنا بخلق قيمة على المدى الطويل، وسعينا الدائم لتقديم أفضل النتائج الاستثمارية. كما ستمكننا هذه الشراكة من الاستفادة من خبرة بروكفيلد وسجلها القوي في قطاع الأسهم الخاصة، مما يتيح لنا إمكانية استثمار الاموال في أبرز القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تعزيز ازدهار الاقتصاد السعودي".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، السيد بروس فلات "نحن سعداء بشراكتنا مع حصانة الاستثمارية، باعتبارها شريكًا جوهري في تحقيق مساعي خطتنا للتوسع والاستثمار في قطاع الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. ومع سجلنا الحافل في استثمار رأس المال في الشركات الكبرى، ونهجنا الشامل الذي يركز على الارتقاء بجودة العمليات، نتوقع أن تُسهم هذه الشراكة بترسيخ التزامنا في المنطقة".

تعد بروكفيلد واحدة من أكبر شركات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إذ باشرت بروكفيلد أنشطتها في المنطقة منذ عام 1997م، وبدأت استثماراتها المباشرة في عام 2015م من خلال الدخول في فرص استثمارية تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار من الأصول عبر الأسهم الخاصة، ومشاريع البنية التحتية، والعقار، وتتمتع بحضور قوي في المنطقة وتملك مكاتب في كلٍ من دبي والرياض. وفي هذا الصدد، تبنت بروكفيلد نهجًا مختلفًا لتوسيع نطاق أعمالها في الشرق الاوسط، وركزّت على بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المحلية الرائدة.

حول حصانة الاستثمارية

تدير حصانة الاستثمارية جميع استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يتجاوز عن ترليون ومائتي مليون ريال (320 مليار دولار) من الأصول، كما تدير واحدًا من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في العالم مع مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحلية، والإقليمية، والعالمية، عبر فئات الأصول.

وتؤكد إستراتيجية الاستثمار في حصانة الاستثمارية على أهمية النمو على المدى الطويل، وتوظف في عملياتها نهجًا شاملًا لإدارة أصولها وتقديم أفضل النتائج الاستثمارية التي تلبي كافة احتياجات الأجيال السعودية من أجل تأمين معاشاتهم التقاعدية المستقبلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.hassana.com.sa

حول بروكفيلد لإدارة الأصول

بروكفيلد لإدارة الأصول هي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول البديلة، تدير حوالي تريليون دولار من الأصول التي تتنوع ما بين مشاريع التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأسهم الخاصة، والعقارات، والائتمان. وتلتزم الشركة باستثمار رأس مال عملائها على المدى الطويل، مع التركيز على الأصول الحقيقية وشركات الخدمات العامة التي تُعد بمثابة حجر الأساس للاقتصاد العالمي. كما تقدم مجموعة من المنتجات الاستثمارية البديلة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، مثل خطط التقاعد العامة والخاصة، والأوقاف، والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، ومستثمري الثروات الخاصة. وترتكز بروكفيلد على تاريخها العريق كمالك ومُشغل فعال للمشاريع الاستثمارية من أجل جلب قيمة لعملائها وتحقيق عوائد تلبي توقعاتهم، عبر الدورات الاقتصادية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bam.brookfield.com

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