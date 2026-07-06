القاهرة، مصر، أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات، إحدى الشركات الرائدة التابعة لمجموعة حسن علام القابضة في مجال الإنشاءات في مصر والشرق الأوسط، عن حصولها على عقد تنفيذ فندق مونتاج والوحدات السكنية المميزة، وهو مشروع ضيافة وسكن فاخر في رأس الحكمة تابع لشركة مدن رأس الحكمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

يشمل المشروع فندق مونتاج الذي يضم 200 مفتاح/غرفة، و96 فيلا سكنية تحمل علامة مونتاج التجارية، بالإضافة إلى نادي اجتماعي، وأعمال البنية التحتية والأعمال الخارجية المرتبطة به، ليقدم وجهة عالمية المستوى تجمع بين الضيافة الفاخرة والحياة السكنية المتميزة على ساحل مصر الشمالي.

تواصل حسن علام القابضة، من خلال شراكتها مع مدن، تنفيذ مشروعات تطويرية رائدة تسهم في تشكيل مستقبل أهم الوجهات الاستراتيجية في مصر، وتدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

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