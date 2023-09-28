خلال مشاركتها في الدورة 52 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة، تُشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في الدورة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، التي تنظم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض أبرز المزايا والخدمات التنافسية والمرافق والبنى التحتية المتطورة والحلول الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين إلى جانب تعريف العارضين والزوار بالفرص والإمكانات المتاحة ضمن قطاع صناعة الذهب والمجوهرات في إمارة الشارقة، والترويج لمجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة الذي يشكل بيئة نموذجية للمستثمرين وتجار الأحجار الكريمة الراغبين بتوسيع أعمالهم والانطلاق نحو الأسواق العالمية نظراً لما يوفره من تسهيلات استثنائية وخدمات نوعية تعكس المكانة العالمية للهيئة وتعزز تنافسية إمارة الشارقة كإحدى أهم مراكز صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يعتبر أحد أهم المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث الإقليمي بهدف الترويج للمزايا الاستثنائية التي تتيحها المنطقة للمستثمرين بما يعزز من مكانتها بوصفها إحدى أهم الوجهات الجاذبة لشركات صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، إلى جانب تعزيز مساهمتنا في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الرائدة في صناعة الذهب والمعادن الثمينة من خلال استعراض ما نقدمه من خدمات متخصصة عبر مجمع الذهب والألماس والسلع الذي يشكل بيئة مثالية للمستثمرين في قطاع صناعة الذهب لما يوفره من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية متنوعة والمزايا التنافسية والخدمات اللوجستية التي يتطلع المستثمرون في هذا القطاع للحصول عليها والتي تمكنهم من التوسع والازدهار في قطاع الذهب والمجوهرات.

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