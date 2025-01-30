أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت حديقة أم الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "تدوير" تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتمكين المجتمع المحلي من تبني الممارسات المستدامة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة تدوير على تعزيز الوعي البيئي بين افراد المجتمع فضلاً عن التأكيد على أهمية إعادة التدوير وفصل النفايات بشكل صحيح لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قلب المجتمع، بما يتماشى مع قيم حديقة أم الإمارات ورسالتها الأساسية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في "بستان الحكمة"، الذي يحيي إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، الأب المؤسس لدولة الإمارات. يُعد البستان مكانًا هادئًا يعكس رؤية الشيخ زايد في الحفاظ على البيئة. تدعو هذه المساحة الزوار للتأمل في اقتباساته الخالدة حول الإمارات، وحماية التراث الوطني، والحفاظ على التاريخ الطبيعي للأمة. وتُجسد الحديقة رؤيته العميقة لتحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة، ما يعكس جوهر هذه الشراكة.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لمجموعة سنيار والمتحدث الرسمي لحديقة أم الإمارات: "تعكس شراكتنا مع مجموعة تدوير التزامنا بتحسين نمط الحياة في مجتمعنا، مع التركيز على الاستدامة والرعاية البيئية. من خلال أنشطة وبرامج تعليمية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، نطمح إلى زيادة الوعي، وتشجيع العمل الإيجابي، وتعزيز مكانة أبوظبي كمدينة رائدة في مجال الاستدامة عالميًا".

وأعرب عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير عن سعادته بالشراكة، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع حديقة أم الإمارات، التي تشكل خطوة مهمة في رحلتنا نحو ترسيخ ثقافة تركز على أولوياتنا الثلاث وهم ‘تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير‘. من خلال تعاوننا الوثيق مع شركائنا الكرام ومجتمعنا، نحن نسعى جاهدين لتحقيق مستقبل أكثر خضرة. ومع منظمات مثل حديقة أم الإمارات، نعمل على تعزيز التزامنا المشترك بالاستدامة، لنمهد الطريق نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة."

وبناءً على القيمة الأساسية المشتركة المتمثلة في تثقيف أفراد المجتمع، تستكشف الشراكة مجموعة متنوعة من الركائز، بما في ذلك المشاركة المجتمعية والرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل مجموعة تدوير على توسيع خدمات إدارة النفايات لتشمل تقييمات ما قبل التجميع، وتسجيل البيانات، فضلاً عن نقل النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير بعد جمعها.

تدعو حديقة أم الإمارات الزوار من مختلف شرائح المجتمع لاستكشاف مرافقها الحديثة ومعالمها السياحية، التي تتميز بتصميمها وممارساتها الصديقة للبيئة، والاستمتاع بجدول غني بالأحداث المجتمعية، وتجارب المأكولات والمشروبات، مع فرصة للتعلم من خلال الترفيه وتحسين الصحة عبر الأنشطة الترفيهية المتنوعة على مدار العام.

حول حديقة أم الإمارات

تضم حديقة أم الإمارات أكبر مساحة خضراء في وسط أبوظبي، وتعتبر مركزاً مجتمعياً نابضاً بالحياة وصديقاً للعائلة. افتتحت الحديقة عام 1982 باسم حديقة المشرف المركزية للسيدات والأطفال، ثم أعيدت تسميتها تكريماً لإرث سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. شهدت الحديقة إعادة تصميم شاملة استمرت 24 شهراً، وأعيد افتتاحها في عام 2015.

تعد الحديقة في الوقت الحالي وجهة رئيسية للتواصل مع الطبيعة، ودمج التراث الثقافي بالاستدامة. كما صُممت لتكريم رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي تدعم أسلوب الحياة الحافل بالنشاط، والمجتمع الصحي، و تحتفي بالثقافة والتقاليد المحلية. تسترشد حديقة أم الإمارات برؤية تدعو الزوار إلى استكشاف حياتهم وإثرائها، والحصول على التعليم والاستمتاع بالتجارب الغنية والمفيدة. وبفضل المبادرات الصديقة للبيئة والمعالم السياحية المتنوعة، تشجع الحديقة على تعزيز الصحة والعافية والمشاركة المجتمعية والارتباط الراسخ بالطبيعة.

نبذة عن مجموعة تدوير

تقود مجموعة تدوير التابعة لـ "القابضة" (ADQ) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري. وتهدف الرؤية الاستراتيجية للشركة إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات من خلال استخلاص القيمة منها.

وبصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات في أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى التزامها بالحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، لدى مجموعة تدوير أهدافاً دولية طموحة تسعى من خلالها للقيام بمساهمات مهمة لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات.

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