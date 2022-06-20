الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت اليوم مجموعة حديد الإمارات أركان، أكبر شركة وطنية مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز EMSTEEL) والعاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء، عن مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات"، إذ ستسلط الضوء على مساهماتها المهمة في تعزيز القطاع الصناعي بالدولة من خلال استعراض منتجات جديدة خلال المنتدى، بما في ذلك حديد التسليح ES600 الذي طرحته الشركة مؤخراً.

وسيجمع هذا المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه، أكثر من 1300 مستثمر محلي ودولي بالإضافة إلى رواد القطاع الصناعي في الدولة لبحث فرص التوسع على مستوى سلسلة التوريد والمشتريات. كما سيتيح منتدى "اصنع في الإمارات" للمستثمرين والمصنّعين ومزودي التكنولوجيا في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والطيران والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، فرصاً تجارية، طويلة الأجل للاستثمار في الامارات.

وسيقعد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي و شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في العاصمة أبوظبي يومي 21-22 يونيو 2022 في مركز أدنوك للأعمال.

وتسلط حديد الإمارات أركان خلال مشاركتها في هذا الحدث الأول من نوعه، الذي سيجمع أكثر من 1300 مستثمر محلي ودولي بالإضافة إلى رواد القطاع الصناعي في الدولة، الضوء على آخر تطورات صناعة الحديد والصلب ومواد البناء ومجموعة منتجاتها المتنوعة والجديدة ذات الجودة العالية بما فيها حديد التسليح ES600 الذي طرحته المجموعة مؤخراً في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يغير هذا المنتج الذي تنفرد بإنتاجه مجموعة حديد الإمارات أركان قواعد اللعبة في قطاع البناء والتشييد والاستدامة في الدولة.

كما ستستعرض المجموعة خططها المستقبلية بما في ذلك المشروع المحتمل للفائف المدرفلة على الساخن المؤتمت بالكامل والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة عند استكماله إلى أكثر من 5 مليون طن في العام. وسيسهم هذا المشروع في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وذلك بعد التقييم الشامل في توفير فرص استثمارية هائلة في الصناعات التحويلية القائمة على المنتجات المسطحة بما فيها صناعة السيارات، والصلب الكهربائي، وبناء السفن، واسطوانات الغاز، والهياكل المعدنية الثقيلة، والهياكل البحرية، ومكونات الماكينات والآلات، والأنابيب، والأجهزة المنزلية، ونحوها من المنتجات الأخرى.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "يسعدنا المشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يهدف إلى الارتقاء بالصناعة الوطنية، وفتح آفاق تنموية جديدة أمامها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية. يركز المنتدى على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية، وسيتيح لنا عرض منتجاتنا المبتكرة ، بما فيها منتج حديد التسليح ES600 الجديد الذي يتميز بخفة وزنه واستدامته، ويضع معايير جديدة في قطاع البناء".

واختتم قائلاً: "تسهم حديد الإمارات أركان بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي في الدولة، حيث بلغت مساهمة المجموعة في الناتج الصناعي لإمارة ابوظبي أكثر من 12% خلال العام 2021. وعملت المجموعة على توسيع أسواق صادراتها إلى 56 دولة في عام 2021 مقارنة بـ 38 دولة في عام 2019 وذلك في إطار دعمها للهوية الصناعية الموحدة "اصنع في الإمارات"، الرامية إلى تشجيع التصنيع ودعم المنتج الوطني. كما تعتبر المجموعة من أوائل الشركات التي انضمت إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العام الماضي بهدف إعادة توجيه مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى القطاع الصناعي الوطني لتوسيع دوره وزيادة فرص نموه."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد دقامسه

رئيس قسم الإعلام والإتصال

هاتف محمول: 0564144143

البريد الإلكتروني: Mohammad.daggamseh@emiratessteel.com