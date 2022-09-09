دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع زيادة الطلب بشكل كبير على المنتجات الجديدة والمبتكرة على مدى السنوات الماضية، احتلت تقنيات المحاكاة مركز الصدارة في قطاع الصناعة في سوق الإمارات والعالم.

وتماشياً مع الحاجة لتثقيف المستخدمين حول الحلول المتاحة استضافت الشركة الرائدة (GDSME) يوم المحاكاة عبر إقامة حدث عالمي للتصميم في التصنيع بفندق سوفيتيل دبي، النخلة. حيث حضره كبار الخبراء في صناعة المحاكاة لمناقشة الجيل الجديد من التحليل المتكامل للأدوات للمصممين والمهندسين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

"يدور هذا الحدث حول عرض كيفية تحسين المحاكاة للتصميم والتصنيع. نحاول إظهار كيف يمكن استخدام عمليات المحاكاة المتطورة في مراحل مختلفة من عملية التصميم لتقديم منتج أفضل مع تقليل وقت التطوير. وهذا مكسب ليس فقط لـ الشركات المصنعة، ولكن للمستهلكين أيضًا ". قال السيد رافال دابروفسكي، مدير المبيعات - الشرق الأوسط وباكستان، داسولت سيستمزز

حضر هذا الحدث الدولي 40 شركة هندسية رائدة في صناعات الفضاء والدفاع والمعدات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توسيع قاعدة معرفتهم حول كيفية النهج العملي والتنفيذي للأدوات الصناعية التي تركز على الابتكار والمدعومة من 3 دي إكسبريس وسوليدووركس وآباكوس ضمن عملية التصميم.

وناقش المستشار الأول لعمليات الصناعة في جميع أنحاء العالم، عمر زهني، حلول المحاكاة الهيكلية التي تم إنشاؤها باستخدام SOLIDWORKS، التي تساعد المستخدمين على تبني التحليل الهيكلي الشامل ليس فقط لتوجيه القرارات، ولكن لتحسين جودة المنتج وأدائه.

وتوفر الأدوات التي طورتها سوليدووركس إمكانية الوصول إلى تقنية آباكوس من سيموليا ويمكن أن تقدم تنبؤ دقيق بأداء الحياة الواقعية للمنتج باستخدام حلول المحاكاة الهيكلية المدمجة في كاد (CAD) والتي تنفذ تحليل العناصر المحدودة والتي تعرف إختصاراً بـ (FEA).

يقترن هذا الابتكار بتصميم بسيط قادر على حل المشكلات المعقدة التي تتراوح ما بين التحليل الخطي للمكونات الفردية إلى عمليات المحاكاة الكاملة للتجمعات الكاملة ذات الاتصال وغير الخطية منها.

تم إطلاع الحضور أيضاً على كيفية تجنب مشكلات جودة المنتج والأعطال من خلال استخدام محاكاة تدفق السوائل ونقل الحرارة.

وتحدث ماكومبا إن دياي، كبير مستشاري العمليات الصناعية في جميع أنحاء العالم، عن كيفية تسريع الابتكار في المنتجات المصممة من خلال استكشاف تدفق السوائل والأداء الحراري. حيث تتنبأ ديناميكيات الموائع الحسابية (CFD) بالسلوك الحراري للمنتجات وكل من الحالة المستقرة والتدفق العابر الطويل.

حيث يتم تشجيع ابتكار المنتجات في بيئة متعددة التخصصات ومتكاملة تماماً لتحليل ديناميكيات الموائع الحسابية CFD، مما يسمح لأصحاب المصلحة في المشروع بالتعاون مع الشركات المصّنعة بمساعدة عمليات المحاكاة التفصيلية اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى محاكاة تدفق السوائل.

في حين اوضح حسن شريم، مستشار عمليات صناعة الكهرومغناطيسية في سيموليا، كيف يمكن للمشاركين تحليل وتحسين المكونات الكهرومغناطيسية بسهولة لمساعدة المنتجات على الوصول إلى ذروة الأداء.

باستخدام المحاكاة الكهرومغناطيسية، تم تحسين تصميم النظام وموضعه لتحقيق الكفاءة والموثوقية من خلال فهم تأثير الموجات الكهرومغناطيسية منخفضة وعالية التردد على سلوك المنتج والنظام.

وكانت التصاميم التي تستفيد من عمليات المحاكاة الكهرومغناطيسية قادرة على تحسين الهوائيات ومكونات المايكروويف والمحركات والمولدات والأجهزة الكهروميكانيكية الأخرى، مع تقليل الوقت اللازم للتسويق.

علاوة على ذلك، سيتم التقليل من التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية ومخاطر التوافق الكهرومغناطيسي الأخرى لضمان اجتياز المنتجات اختبارات الموثوقية والتوافق حسب الشهادات القانونية.

وتم تقديم موثوقية محاكاة غير مسبوقة من خلال التحقق المتبادل لتجنب أعطال الجهاز ومطالبات الضمان وعمليات الاستدعاء.

توفر عمليات المحاكاة الكهرومغناطيسية محاكاة هجينة باستخدام تقنية التكامل المحدود الفريدة (FIT) وطريقة العناصر المحدودة الكلاسيكية (FEM) وطريقة مصفوفة خط النقل (TLM).

وقال جيمي جوزيف، المدير الإقليمي لشركة ((GDSME: أقمنا هذا الحدث الدولي لتوفير منصة مثالية لكيفية تحسين منتجات عملائنا على صعيد المنطقة والعالم وذلك باستخدام عمليات المحاكاة المتقدمة.

ومع تقدم التكنولوجيا، نريد باستمرار تطوير وتجديد القدرات التكنولوجية لكافة المتخصصين والمبتكرين عبر نموذج المحاكاة الواقعية وتمكين طرق الاستفادة من الحلول الحديثة التي تدعم الصناعات المتعددة في الأمارات وعموم المنطقة".

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