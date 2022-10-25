الدوحة – قطر: أعلنت جي دبليو سي (شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق)، إحدى أسرع الشركات نموًا في المنطقة ، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، حققت الشركة صافي ربح قدره 174.20 مليون ريال قطري. كما حققت الشركة إجمالي إيرادات 1.11 مليار ريال قطري، وربح السهم 0.30 ريال قطري خلال نفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وفي حديثه في هذا السياق، صرح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة الشركة، "في هذا العام التاريخي لكأس العالم FIFA قطر 2022TM ، تواصل جي دبليو سي سعيها لتقديم الخدمات اللوجستية التي تصب في إنجاح هذا الحدث الضخم. وسنواصل أيضًا دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال منحهم منصة لتأسيس أعمالهم والنمو إلى ما بعد عام 2022 بما يتماشى مع رؤية 2030." كونها الداعم الإقليمي والمزود اللوجستي الرسمي لكأس العالم، تلعب جي دبليو سي دوراً مهماً ومحورياً للغاية في التنظيم الناجح لهذا الحدث الرياضي وهي مستعدة جيداً لتقديم مجموعة من الخدمات في الوقت المناسب وسلسة وفعالة قبل وأثناء وبعد حدث. إلى جانب الاستعداد لذلك، قامت جي دبليو سي مؤخراً بنقل دبّي الباندا سهيل وثريا إلى منزلها الجديد في حديقة الخور بنجاح باستخدام حاويات يتم التحكم في درجة حرارتها مع جميع تدابير السلامة والأمن المعمول بها. كانت الصين قد أهدت دولة قطر هذين الدبّين كرمز للصداقة بمناسبة استضافة الأخيرة لكأس العالم.

وصرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: "على الرغم من زيادة عبء العمل في الفترة التي تسبق البطولة، لا تزال جي دبليو سي حازمة من حيث الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة. نحن ننتظر بفارغ الصبر بدء هذا الحدث الرياضي الضخم الذي سيضع معيارًا جديدًا لكيفية تخطيط وتنفيذ وتسليم مثل هذه الأحداث." وأضاف: "نظل ملتزمين بالحفاظ على حماية البيئة في صميم جميع خدماتنا. سواء كان الأمر يتعلق بتنظيف الشواطئ أو زراعة الأشجار أو إعادة تدوير المنصات الخشبية لتقديم بطولة كأس العالم مستدامة. شاركت في أسبوع قطر للاستدامة في وقت سابق من هذا الشهر لتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به الشركة لحماية البيئة.

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نبذة عن شركة الخليج للمخازن (GWC)

تأسست GWC في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 3.8 مليون متر مربع. GWC هي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

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