الشيخ محمد بن حمد: استراتيجية لتطوير الأداء واستدامة الأرباح

الشيخ عبد الله بن فهد: الحفاظ على ثقة العملاء عند أعلى المستويات

ماثيو كيرنز: تركيز على الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الدوحة \ قطر: عقدت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجمعية العمومة العادية يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في مقرها الكائن في منطقة راس بوفنطاس الحرة.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، وحضره ممثلون عن المدققين الخارجيين للشركة وممثلون عن وزارة الاقتصاد والصناعة ومساهمي الشركة.

وافقت الجمعية على جميع بنودها وأبرزها توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10% من القيمة الإسمية للسهم مع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير مراقب الحسابات وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتمدت تقرير الحوكمة.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: "واصلت الشركة ترسيخ ريادتها لقطاع الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد مع تطوير أدائها من خلال الاعتماد على الحلول المبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتزامن مع تعزيز مرونة نموذج الأعمال بما يضمن تحقيق استدامة الأرباح وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات في البيئة التشغيلية حيث تكشف البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 عن تحقيق إجمالي إيرادات سنوية بلغت نحو 1.582 مليار ريال قطري. وأرباح تشغيلية بلغت 306 مليون ريال قطري، وصافي ربح قدره 172 مليون ريال قطري كما بلغت ربحية السهم 0.293 ريال قطري، واستمر مجلس الإدارة في استراتيجيته المتمثلة في توزيع أرباح على المساهمين من خلال التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة بواقع 0.10 ريال قطري لكل سهم."

ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي»: أن الشركة نجحت في ترسيخ مكانتها في القطاع اللوجستي على المستويين المحلي والإقليمي نتيجة تطبيقها لاستراتيجية تركز بشكل رئيسي على التوسع في قطاعات وأسواق جديدة إلى جانب تعزيز مصادر الإيرادات وتوسيع حصتها السوقية فضلاً عن درء المخاطر المحتملة وهو ما عكسته البيانات المالية واستدامة الأرباح المحققة في عام 2024. وستواصل "جي دبليو سي" في عام 2025 تنفيذ استراتيجية لضمان استمرارية التميز والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على رضاء عملائنا عند أعلى المستويات.

وبدوره قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي»: "أن الشركة تركز بشكل رئيسي على تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال تطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية إلى جانب تبني مبادرات الاستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات المحلية فضلاً عن تحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يلعب دوراً كبيراً في ترسيخ ريادة "جي دبليو سي" لقطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في المنطقة.

وتحتل "جي دبليو سي" مركزا رائدا في السوق في مجال حلول التخزين والتوزيع لجميع القطاعات، وتقدم خدماتها إلى رواد الأعمال والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات. وخلال عام 2024 حصدت "جي دبليو سي" سلسلة من الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية. حيث تم تكريم منطقة الوكير اللوجستية بجائزة "مشروع العام"، وذلك تقديرًا لقدرة الشركة على تطوير بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات السوق المتطورة. كما كرّمت الهيئة العامة للجمارك في قطر جي دبليو سي لدورها في تبسيط العمليات الجمركية، مما عزز سمعتها كشريك موثوق في قطاع الخدمات اللوجستية وكذلك شغلت الشركة لمرتبة التاسعة إقليميا عن فئة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام 2024، والتي تضم 105 شركات ومؤسسة تقوم بمبادرات مؤثرة في مجال الاستدامة بالمنطقة.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

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