- رنجيف منون: دعم جهود التحول لمركز عالمي محوري للخدمات اللوجستية

- منطقة الوكير اللوجستية تحتضن حزمة أنشطة ونجحت في جذب الشركات

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اختتام حملة توعوية للصحة والسلامة المهنية للعملاء في منطقة الوكير اللوجستية وذلك في إطار تركيزها على دعم وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وركزت الفعالية التي استمرت لمدة أسبوع على استعراض أفضل الممارسات ومتطلبات الصحة والسلامة المتبعة عالميا مع تسليط الضوء على أحدث هذه الممارسات في مجال الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث والأمراض في مواقع العمل والجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل المؤسسية لتصبح أكثر أماناً للكوادر البشرية، فضلا عن توفير الحماية والوقاية الاستباقية للبيئة وللصحة العامة علاوة على استعراض معدات الوقاية والسلامة الشخصية والمهنية وآليات إدارة النفايات والوقاية من الحرائق والسلامة المرورية في منطقة الوكير اللوجستية.

وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لـمجموعة جي دبليو سي أن الشركة تعزز مبادراتها لتطوير قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما فيما يتعلق بتلبية متطلبات التنويع الاقتصادي، ودعم جهود تحويل قطر إلى مركز عالمي محوري للخدمات اللوجستية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو وتنفيذ أفضل الممارسات والحلول العالمية، وكذلك تطبق مجموعة جي دبليو سي نظاماً متطوراً للإبلاغ عن مراقبة السلامة بهدف زيادة فعالية العمل وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن ملاحظاتهم المتعلقة بالسلامة المهنية التي قد يتعرضون لها بشكل يومي من أجل الحد والتخفيف من المخاطر والظروف غير الآمنة في مكان العمل وبالتالي فإن نقل الخبرات التي تتمتع بها مجموعة جي دبليو سي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة من ركائز الدعم وتحفيز نمو القطاع.

وفي يونيو الماضي دشنت "جي دبليو سي" دليل منطقة الوكير اللوجستية الذي يمثل منصة لتحفيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما يعزز من فرص عقد الشراكات والتحالفات بالسوق المحلي مع تمكين هذه من النجاح وتحقيق أهدافها.

ونجحت المرحلتين الأولى والثانية من منطقة الوكير اللوجستية في جذب عدد كبير من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث تمتد منطقة الوكير اللوجستية على مساحة 1.5 كيلومتر مربع وتحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تحتاج إلى ورش عمل خفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة لتوفر بيئة عمل مثالية ومنصة للتوسع والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوفّر منطقة الوكير اللوجستية منصة تتيح للعملاء استئجار المخازن وورش العمل، إضافة إلى تأسيس الشركات، وهو ما يشمل الطلبات المتعلقة بالموافقات الأساسية والعمليات اللوجستية. فيما تستفيد جميع الشركات العاملة مع “جي دبليو سي” من سنوات من الخبرة المحلية والعالمية وشبكة عالمية متكاملة، مع معرفة “جي دبليو سي” العميقة للسوق المحلي، والذي يجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأفضل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكي تستفيد من أفضل بنية تحتية لوجستية تسمح لها بالتركيز على الهدف الأساسي لمشروعها والاستفادة من هذا الاقتصاد المزهر.

وتمثل منطقة الوكير اللوجستية جزءاً من دور جي دبليو سي لتنفيذ المتطلبات اللوجستية الشاملة، والتي تبدأ من نقطة الدخول إلى نقطة الاستخدام والخدمات اللوجستية العكسية عالية التنسيق، مما يمنح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفرصة لتعزيز أرباحها النهائية والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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