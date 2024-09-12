الشيخ عبد الله بن فهد: نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتواكب مع استراتيجية التنمية

رنجيف منون: شهادة نجاح دولية تعزز ريادتنا بالخدمات اللوجستية ومحفز لمواصلة النجاح

الدوحة \ قطر: حصلت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جائزة مشروع العام بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سيعلن عنها في 20 نوفمبر 2024.

وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: "نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو تقدير يعكس أهمية منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دورا كبيراً في تنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة."

وأضاف سعادته أن منطقة الوكير اللوجستية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتولى "جي دبليو سي" باعتماد نظام البناء والتشغيل والنقل الملكية لوحدات مشروع منطقة الوكير اللوجستية بموجب عقد إيجار مدته 30 سنة، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.5 مليار ريال قطري وهو ما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي دبليو سي": نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو ما يمثل إنجازاً جديداً تحققه الشركة ويعكس مدى الاحترافية والتميز التي يتمتع بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية ويضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة والفريدة كما تعتبر هذه الجائزة بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة صادرة من إحدى أكبر المتخصصين في مجال المشاريع بالمنطقة، وتعزز مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وكذلك تمثل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاح وتطوير الأداء بوتيرة متسارعة مع تقديم حلول استثنائية والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدّم والنجاح.

وأشار إلى أن منطقة الوكير اللوجستية ومنذ افتتاح مرحلتها الأولى في مطلع عام 2022 نجحت في استقطاب حزمة كبرى من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي عام 2023 دشنت "جي دبليو سي" المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تستمر مسيرة التطوير بوتيرة متسارعة.

وتمتد منطقة الوكير اللوجستية على مساحة 1.5 كيلومتر مربع وتحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية التي تحتاج إلى ورش عمل خفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة؛ لتوفر بيئة عمل مثالية ومنصة للتوسع والنمو للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتوفّر منطقة الوكير اللوجستية محطة تتيح للعملاء استئجار المخازن وورش العمل، إضافة إلى تأسيس الشركات، وهو ما يشمل الطلبات المتعلقة بالموافقات الأساسية والعمليات اللوجستية. فيما تستفيد جميع الشركات العاملة مع "جي دبليو سي" من سنوات من الخبرة المحلية والعالمية وشبكة عالمية متكاملة، مع معرفة "جي دبليو سي" العميقة للسوق المحلي، والذي يجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأفضل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكي تستفيد من أفضل بنية تحتية لوجستية تسمح لها بالتركيز على الهدف الأساسي لمشروعها والاستفادة من هذا الاقتصاد المزهر.

وفي يونيو الماضي دشنت "جي دبليو سي" دليل منطقة الوكير اللوجستية الذي يمثل منصة لتحفيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما يعزز من فرص عقد الشراكات والتحالفات بالسوق المحلي مع تمكين هذه الشركات من النجاح وتحقيق أهدافها.

وتمثل منطقة الوكير اللوجستية جزءاً من دور جي دبليو سي لتنفيذ المتطلبات اللوجستية الشاملة، والتي تبدأ من نقطة الدخول إلى نقطة الاستخدام والخدمات اللوجستية العكسية عالية التنسيق، مما يمنح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفرصة لتعزيز أرباحها النهائية والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.

تُعَد جوائز ميد للمشاريع بالتعاون مع بنك المشرق بمثابة ذروة التقدير للمشاريع الأكثر تميزًا التي تم إنجازها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي. هذا العام، تم تكريم أكثر من 60 مشروعًا عبر 18 فئة من أكثر من 250 مشروعًا كفائزين وطنيين، مما يعكس أعلى معايير التميز والابتكار والتأثير.

تم اختيار هؤلاء الفائزين بعد عملية تحكيم شاملة ونزيهة، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والبراعة الهندسية والاستدامة والفوائد الكبيرة التي تجلبها هذه المشاريع للمجتمع.

نبذة عن ميد

تأسست ميد في عام 1957، ولعبت منذ ذلك الحين دورًا أساسيًا في تقديم المعلومات والأخبار التجارية والتحليلات حول اقتصادات وأنشطة الشرق الأوسط. وتجتذب ميد جمهورًا رئيسيًا من كبار الإداريين من خلال محتواها وأنشطتها، وهي علامة تجارية ومنشور إعلامي يغطي مجموعة من الخدمات التي تقدم المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول ميد، يرجى الاتصال بـ فيقنش ساتياراجان، اخصائي تسويق، بريد إلكتروني: vignesh.satyarajan@meed.com

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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