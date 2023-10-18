حققت جي دبليو سي إنجازًا ملحوظًا بحصولها على أحد المراكز العشرة الأولى في قائمة فوربس الشرق الأوسط "للقادة الـ100 في مجال الاستدامة" عن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، مما يؤكد التزامها الثابت بالاستدامة. تستثمر جي دبليو سي في العديد من المبادرات لضمان عمليات أكثر استدامة، مثل العمليات غير الورقية، وتحسين مسار المركبات، ومبادرات ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، والحفاظ على الطاقة (بما في ذلك مبادرات الإضاءة الطبيعية والموفرة للطاقة)، وتحسين استهلاك الموارد.

تقع الاستدامة في صميم معايير الجودة العالمية لشركة جي دبليو سي، مع شهادات مثل ISO 14001:2015 لأنظمة الإدارة البيئية. ومن الجدير بالذكر أن المركز اللوجستي الإقليمي لشركة جي دبليو سي في المنطقة الحرة برأس بوفنطاس قد تم تطويره وفقًا لمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS).

يؤكد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في جي دبليو سي: "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالتزامنا بالاستدامة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد والمجتمع ككل.

تركز جي دبليو سي على تنفيذ مبادرات مختلفة لتوفير حلول شاملة ومبتكرة للعملاء، مع الحفاظ على الاستدامة والكفاءة وفعالية العمليات." وأضاف قائلاً: "يظل الحفاظ على البيئة محوراً أساسياً للشركة، حيث تشارك في مبادرات تنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار وإعادة تدوير الطبليات الخشبية ومساهمتها في بطولة كأس العالم لكرة القدم المستدامة في قطر. تواصل GWC ريادتها في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية." الاستدامة الاقتصادية عززت استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022TM مكانة قطر كمركز عالمي للأحداث الدولية الكبرى، ما مهد الطريق لنمو اقتصادي كبير. وقد كان هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تعزيز ازدهارها في دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع.

في أوائل عام 2022، كشفت جي دبليو سي عن منطقة الوكير اللوجستية، والتي تعتبر أكبر مجمع لوجستي في المنطقة تم تصميمه خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحيوي. تمتد على مساحة 1,500,000 متر مربع. لعبت جي دبليو سي دورًا حيويًا كعامل تمكين ومحفز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تساعد في تأسيسها وتوسعها مع الاستفادة من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وتلعب GWC أيضًا دورًا رئيسيًا في توفير الحلول اللوجستية المستدامة لمعرض إكسبو الدوحة قطر 2023، مما يساهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية في قطر من خلال التزامها بالشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور قطاع الخدمات اللوجستية في المشاريع الوطنية.

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نبذة عن جي دبليو سي

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.