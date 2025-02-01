وحدات بنتهاوس تمثل قمة الفخامة والإبداع

بيع 65% من مشروع "بيلتمور ريزيدنس الصفوح" واستكمال 60% من أعمال بناء البرج

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت شركة جي جا العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري في إمارة عجمان، عن مشروعها الجديد "بيلتمور ريزيدنسز الصفوح" في دبي، والذي يمثل إضافة نوعية إلى قطاع المشاريع السكنية الفاخرة في الإمارة. ومن المقرر انتهاء أعمال المشروع بحلول عام 2026، حيث يضم وحدات سكنية راقية صُممت لتلبية تطلعات الباحثين عن تجربة حياة استثنائية. وأفادت الشركة بأن 65% من وحدات المشروع قد تم بيعها بالفعل، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا المشروع.

ويضم البرج الجديد مجموعة حصرية، تحمل اسم "ذا أتموسفير كوليكشن"، مكونة من 12 وحدة سكنية (بينتهاوس) مصممة خصيصاً لتقديم مساحات معيشية استثنائية تواكب متطلبات المستقبل. وقد أصبحت هذه الوحدات الآن متاحة للشراء، مما يجعلها فرصة فريدة للراغبين في اقتناء منازل تجمع بين الفخامة والابتكار.

ويمتاز مشروع "بيلتمور ريزيدنسز الصفوح" بموقعه الاستراتيجي في منطقة الصفوح، إحدى أكثر المواقع المرموقة في دبي. ويجمع المشروع بين تصميم معماري فاخر وإطلالات بانورامية ساحرة، إلى جانب مرافق متكاملة مجهزة بالكامل لتوفير تجربة معيشية لا تُضاهى. كما يتفرد المشروع بطابع معماري عصري ينسجم بتناغم ساحر مع أفق دبي الأيقوني، مع التركيز على تصاميم مبتكرة تراعي الاستدامة البيئية، ما يجعله رمزًا للمسكن الراقي والمستدام.

وتمنح شقق البنتهاوس لسكانها فرصة التمتع بتصاميم داخلية مخصصة تعكس أذواقهم الرفيعة، حيث تمتد على مساحة واسعة تبلغ 4600 قدم مربع. وتقع وحدات البنتهاوس في الطوابق من 39 إلى 44، ما يتيح لسكانها إطلالات خلابة على معالم دبي الأيقونية، مثل جزر نخلة جميرا، وبرج خليفة، إلى جانب مشاهد بانورامية لشارع الشيخ زايد، الذي يُعد الشريان الرئيسي للحياة في الإمارة.

كما يحظى سكان هذه الوحدات بمزايا حصرية مصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والفخامة، من بينها شرفات خاصة تحتوي على حدائق "زن" تضفي أجواءً من الهدوء والاسترخاء، وقائمة من أشهى المأكولات الفاخرة، بالإضافة إلى خدمات أمن واستقبال بمعايير عالمية. ولضمان أقصى درجات الخصوصية، زُودت وحدات البنتهاوس بمصاعد ذات وصول مخصص حصرياً للطوابق المخصصة لهذه الوحدات.

وأكد السيد علي جابر، الرئيس التنفيذي لشركة جي جا العقارية، أن مشروع بيلتمور ريزيدنسز الصفوح يمثل نقلة نوعية في مفهوم الإقامة السكنية، حيث يُجسد نمط حياة متفرّد يعكس التزام الشركة بتقديم الفخامة وتعزيز مفهوم العيش المجتمعي في قلب دبي. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو توفير تجربة معيشية تُلبّي تطلعات نخبة المجتمع في دبي، مع فتح آفاق استثمارية واعدة للراغبين بالاستثمار في هذا المشروع المتميز.

ويقدم مشروع "بيلتمور ريزيدنسز الصفوح" مزيجاً استثنائياً يجمع بين الفخامة الراقية والموقع الاستراتيجي، ما يجعله وجهة مثالية لمن يسعون إلى أسلوب حياة متميز. وبفضل النمو القوي الذي يشهده سوق العقارات في دبي، يمثل المشروع فرصة استثمارية مثالية تلبي احتياجات المشترين الباحثين عن التميز والعوائد المستدامة.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.biltmore-residences.com.

نبذة عن جي جا العقارية

"جي جا العقارية" هي شركة تطوير عقاري رائدة، متخصصة في تقديم مشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات ذات طابع استثنائي. تلتزم الشركة بابتكار تصاميم حديثة وتنفيذها بأعلى مستويات الجودة، مع التركيز على الاستدامة لتطوير مساحات معيشية تُلهم الأفراد وترتقي بأنماط حياتهم. يقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة عجمان، حيث تواصل سعيها الدؤوب لتقديم مشاريع تتجاوز توقعات العملاء، وتعيد صياغة مفاهيم التميز والابتكار في قطاع العقارات على مستوى المنطقة.

نبذة عن فنادق ومنتجعات ميلينيوم

تُعَد فنادق ومنتجعات ميلينيوم العلامة التجارية العالمية لمجموعة فنادق میلینیوم وكوبثورن المحدودة، وهي شركة فنادق عالمية تمتلك وتدير أكثر من 150 فندقاً في حوالي 80 موقعاً حول العالم في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كما تقع عقاراتها في أبرز المدن الرئيسية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ. تحتلّ فنادق ومنتجعات ميلينيوم أفضل المواقع حول العالم، وتُعتبر الوجهة المفضلة لدى المسافرين من سيّاح ورجال أعمال. تُعدّ فنادق میلینیوموكوبثورن الذراع الفندقية لشركة "سيتي ديفلبمنت" العقارية المحدودة والعالمية المدرجة في سنغافورة، كما أنّها عضو في مجموعة هونغ ليونغ.

تُدير فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً أكثر من 50 فندقاً و15000 غرفة بالإضافة إلى 32 فندقاً قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة. بدأت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا مسيرتها الناجحة بتدشين فندقها الأول والوحيد ميلينيوم أبوظبي ثم ما انفكت تتوسع أكثر فأكثر في المدن والبلدان المجاورة وتؤسس شراكات مع نخبة من المالكين بحيث باتت اليوم إحدى الشركات الأسرع نمواً في مجال إدارة الفنادق في المنطقة.

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