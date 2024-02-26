جي بي كابيتال للاستثمارات المالية تؤسس شركة كابيتال للتصكيك برأس مال يبلغ 10 ملايين جنيهٍ مصريٍ

تدرس الشركة حالياً إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية

تمتلك جي بي كابيتال للاستثمارات المالية نسبة 99% من شركة كابيتال للتصكيك

القاهرة: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المالي، على رخصة مزاولة نشاط التصكيك. ويعكس تأسيس شركة جي بي كابيتال للتصكيك، برأس مال يبلغ 10 ملايين جنيه مصري بمنطقة ديستركت 5 – مراكز، التزام الشركة بتقديم منصة استثمارية وتمويلية متكاملة ومتطورة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، عن سعادته بالحصول على هذه الرخصة، حيث صرّح: "إن حصولنا على رخصة مزاولة نشاط التصكيك يعد إنجازًا كبيرًا لشركتنا، وهو خطوة إستراتيجية تعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متميزة ومتنوعة لعملائنا، مضيفاً أنه من المتوقع أن يؤدي نشاط التصكيك إلى دعم الشركات التابعة للمجموعة والعاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك من خلال تقديم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد.

وبدوره، أكد السيد محمد أبو رية، العضو المنتدب لشركة جي بي كابيتال للتصكيك: "في ضوء هذه الخطوة، يعمل فريق الشركة حاليًا على دراسة إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والتابعة للمجموعة وكذا الشركات خارج إطار جي بي كابيتال. كما تسعى الشركة لجذب عملاء من قطاع التطوير العقاري لإصدار صكوك ملائمة لأنشطتهم، بهدف توفير السيولة اللازمة لتنفيذ معدلات النمو المستهدفة والعمل على جذب شريحة جديدة من العملاء الراغبين فى التمويل المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية و ايضا لاستكمال تنفيذ مشاريعهم".

وأوضح أبورية أنه من المتوقع أن يؤدي اهتمام العملاء بإصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تعزيز مكانة شركة جي بي كابيتال في السوق المصرية، وبالتالي تحقيق نمو إيجابي للشركة في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أشار السيد شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، إلى أن الشركة تمتلك الكوادر المهنية اللازمة لإدارة نشاط التصكيك بكل احترافية، مشيراً إلى أن الرخصة الجديدة ستعود بمجموعة من الفوائد على شركة جي بي كابيتال، حيث ستسهم في تعزيز قدرة العملاء على الاستثمار وتنويع مصادر التمويل لتحقيق أهدافهم التمويلية بشكل متنوع.

وتأتي هذه الرخصة في إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز القدرة التمويلية للشركات التابعة للمجموعة المالية جي بي كابيتال، حيث تمتلك الشركة نسبة 99% من شركة جي بي كابيتال للتصكيك.

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