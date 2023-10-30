التزاماً بتحقيق رؤية السعودية 2030

الإعلان تم على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي السنوي حيث تستعرض "جي إي هيلث كير " حلولها المتقدمة في مجال حلول المراقبة والتشخيص الرقمية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت " جي إي هيلث كير "، المبتكر الرائد عالمياً في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، عن افتتاح مقر إقليمي جديد لها في العاصمة السعودية الرياض، تأكيداً على التزامها بالمساهمة في أجندة تحول قطاع الرعاية الصحية بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تتم بقيادة فريق ديناميكي جديد، إلى دفع عجلة التقدم والتحول في قطاع الرعاية الصحية في المملكة، وتبني مناهج مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع في المنطقة.

تم الإعلان عن المقر الجديد خلال ملتقى الصحة العالمي السنوي المنعقد في الرياض، حيث تستعرض " جي إي هيلث كير " معدات التصوير الطبي وحلول التشخيص الأكثر تقدماً وذكاءً التي تقدم تصوراً جديداً لمفهوم رعاية المرضى. وعلى مدى أيام الملتقى الثلاثة من 29 إلى 31 أكتوبر، ستستعرض " جي إي هيلث كير " أحدث ابتكاراتها في مجال الرعاية الدقيقة ضمن أكبر تجمع للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وستسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها هذه الابتكارات في تخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية في المملكة. وتهدف هذه الحلول المتصلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على البيانات، والتي تشمل كامل طيف الرعاية الصحية، إلى تعزيز كفاءة سير عمل الفحوصات، وتسهيل الحصول على نتائج أفضل للمرضى، وتحسين الإنتاجية، وتمكين الأطباء بأدوات تعزز عملية التشخيص، وكل ذلك بهدف بناء عالم لا حدود فيه للرعاية الصحية.

وتزامناً مع الجهود التي تبذلها المملكة لإعادة هيكلة قطاعها الصحي بما ينسجم مع برنامج تحول القطاع الصحي، الذي تم إنشاؤه مؤخراً في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تأتي الحلول الرقمية المتقدمة من " جي إي هيلث كير " لتشكل خطوةً مهمة نحو تحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في إنشاء منظومة فعالة ومتكاملة تركز على المريض وتواكب أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وباعتبار السعودية إحدى أسرع أسواق الصحة الرقمية نمواً، باتت التكنولوجيا الصحية بالغة الأهمية لتحقيق أهداف المملكة المتمثلة في رقمنة 70% من أنشطة المرضى بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال محمد الخوري، المدير العام لـ " جي إي هيلث كير " في المملكة العربية السعودية: "في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، تتجه المملكة العربية السعودية نحو تبني منظومة رعاية صحية جاهزة للمستقبل، حيث تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة، وتعزيز مبادرات الرعاية الدقيقة التي من شأنها معالجة التحديات الحرجة والسريرية للمرضى. وتماشياً مع هذه الرؤية، يشكل افتتاح مقر إقليمي جديد لـ ’جي إي هيلث كير‘ في الرياض خطوةً محورية تؤكد على التزام الشركة بدفع عجلة التغيير التحويلي، وبناء قطاع رعاية صحية أكثر مرونة واستدامة في المملكة العربية السعودية. ونحن مصممون على قيادة المهمة لتوفير تقنيات الجيل التالي وحلول المستشفيات التي تلبي مختلف احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، وذلك في ظل فريق قيادة جديد وبالتعاون مع مقدمي الخدمات المحليين والإقليميين".

ويشارك أكثر من 300 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة في ملتقى الصحة العالمي الذي يجمع تحت مظلته قادة القطاع، والخبراء، والمبتكرين من المملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء العالم لاستكشاف وتبادل الأفكار والتقنيات الرائدة. وفي إطار الأجندة التعليمية لهذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، تنضم " جي إي هيلث كير " إلى قادة القطاع، وصانعي السياسات، والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية في جلسات النقاش الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز المساعي الرامية لتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي بغية بناء منظومة شاملة للرعاية الصحية في المملكة.

وخلال "قمة قادة الرعاية الصحية" المزمع عقدها في 30 أكتوبر، سيناقش روب والتون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة " جي إي هيلث كير " في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كيف يمكن للتقدم السريع في مجال التكنولوجيا أن يلعب دوراً حيوياً في توفير الرعاية السريرية في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الرعاية الصحية من ضغط التكاليف المتزايدة وتنامي الفجوة في الكفاءات اللازمة.

وفي 29 أكتوبر، سيستعرض جان بيجر، المدير الأول للمنظومة الرقمية في " جي إي هيلث كير " في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مستقبل الرعاية الصحية والدور المحوري للنماذج التأسيسية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الذكاء الاصطناعي في إطلاق حقبة تحويلية لقطاع الرعاية الصحية. كما سيقدم ماتياس جوين، الرئيس الطبي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة " جي إي هيلث كير "، رؤى قيمة عن أمثلة حقيقية لتطبيقات حلول الذكاء الاصطناعي في العمل ونتائجها، مع استعراض مستقبل التصوير الطبي باستخدام عدسة الذكاء الاصطناعي.

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نبذة عن "جي اي هيلث كير":

تعد "جي اي هيلث كير" شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية المبتكر، حيث تكرّس الشركة جهودها لتوفير الحلول والخدمات التشخيصية الرائدة إلى جانب تحليل البيانات المتكاملة ضماناً للارتقاء بكفاءة المستشفيات وتسهيل عمل مزودي خدمات الرعاية الصحية وتعزيز دقة العلاجات وصحة المرضى. وطوال ما يزيد على 100 عام من العمل في قطاع الرعاية الصحية، تحرص "جي أي هيلث كير" على تطوير منهجية رعاية شخصية أكثر اتصالاً وتعاطفاً، مع تبسيط رحلة المريض العلاجية عبر مسار الرعاية المقدمة. وسوية، ستسهم تقنيات التصوير والموجات فوق الصوتية وحلول رعاية المرضى ومنهجيات التشخيص الصيدلانية في تحسين رعاية المرضى عبر رحلتهم العلاجية بدءاً من التشخيص وصولاً إلى العلاج وعملية المراقبة. هذا وتعد "جي اي هيلث كير" شركة ضخمة بقيمة تبلغ 18 مليار دولار وتضم فريق عمل مؤلف من 51000 موظف حريص على توفير منظومة رعاية صحية قادرة على تحقيق المستحيل.