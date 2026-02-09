الرياض، وقعت "جي إي إيروسبيس"، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GE) والهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية اتفاقية مشاركة صناعية بهدف تعزيز قدرات إصلاح وصيانة المحركات "F110" وتطوير مهارات الصيانة والإصلاح الشاملة من خلال استخدام المعدات المتخصصة والتدريب المتقدم. إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف سبل بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة عالمياً وتسريع تطوير خارطة الطريق التصنيعية للمملكة في قطاع الطيران، وذلك خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض.

وتعد هذه أول اتفاقية من نوعها للمشاركة الصناعية لشركة "جي إي إيروسبيس" مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ما يؤكد التزام "جي إي إيروسبيس" بتعزيز النمو الصناعي في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 .

وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين الأستاذ نواف البواردي أن مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز الجهود الدؤوبة للهيئة في توطين وتنمية قطاع الصناعات العسكرية، بما يتماشى بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030 ويحقق مستهدفاتها لتحقيق المعرفة اللازمة في العمليات الخاصة والشهادات الدولية المطلوبة لتطوير قدرات تصنيع أجزاء المحركات، مشيرًا إلى تعاون "جي إي إيروسبيس" من خلال هذه المشاركة الصناعية، لمتطلبات قطاع الدفاع الرامية إلى تعزيز منظومة صناعة الطيران في المملكة، وذلك بتزويد الجهات المحلية بالتكنولوجيا والمعرفة والخبرة اللازمة لدعم أنشطة التصنيع المحلية ورفع مستوى قدرات الصيانة والإصلاح، ويشمل ذلك إصلاح المحركات في المملكة ودول الإقليم، وتهدف هذه الجهود إلى توفير وظائف ذات قيمة ومهارات عالية، وتعميق الخبرات المحلية في الصناعات العسكرية .

من جانبه، قال سليم مسلم، نائب الرئيس لشؤون الدفاع والأنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة "جي إي إيروسبيس": "تجسد علاقتنا مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية التزام ’جي إي إيروسبيس‘ بتوطين الصناعات الاستراتيجية المتقدمة داخل المملكة، وتنمية كوادر وطنية مؤهلة بصورة عالية لدعم أهداف رؤية السعودية 2030. ويسهم هذا التعاون في تبادل المعرفة في مجال تصنيع المحركات والصيانة عبر نقل التكنولوجيا. ودعم الموردين السعوديين لتطوير قدراتهم في تقنيات الصيانة والإصلاح الشاملة المتطورة، وتقنيات التصنيع، والهندسة الدقيقة، وتسريع وتيرة تطوير المملكة العربية السعودية للخبرات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً. وباعتبارنا شريكاً موثوقاً به في المملكة، فإن اتفاقية المشاركة الصناعية ومذكرة التفاهم تعززان التزامنا بالتنمية المحلية والنمو الاستراتيجي".

و ستدعم "جي إي إيروسبيس" في المرحلة الأولى من جهود التوطين، الشركات المحلية بالخبرات اللازمة لتعزيز قدرات المحركات "F110" والامتثال للمعايير الدولية، بما يمكنها من الانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في تأسيس كيانات صناعية محلية لتنفيذ عمليات إصلاح أكثر تعقيداً كانت تتطلب سابقاً الاستعانة بمصادر خارجية.

وإلى جانب تعزيز قدرات الصيانة، ستتعاون شركة "جي إي إيروسبيس" مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لاستكشاف فرص التصنيع المحتملة داخل المملكة، وسيشمل ذلك تحديد وتقييم الشركات المحلية المؤهلة، وتوجيهها خلال عملية الاعتماد، ووضع خطط شاملة لتزويدها بالقدرات والعمليات اللازمة للقيام بأعمال تصنيع متخصصة متعلقة بالدفاع، امتثالاً بما يتوافق مع الموافقات والتراخيص الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

نبذة عن "جي إي إيروسبيس":

تُعد "جي إي إيروسبيس" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) شركة عالمية رائدة في مجال الدفع والخدمات والأنظمة في مجال الطيران، ولديها قاعدة مجمعة تضم ما يقرب من 50000 محرك لطائرات تجارية و30000 محرك لطائرات عسكرية. وبفضل فريق عالمي يضم 57000 موظف يبنون على إرث عريق يمتد لأكثر من قرن من الإبداع والتعلم، تلتزم شركة "جي إي إيروسبيس" بالابتكار في مستقبل الطيران ومساعدة الناس على السفر وإعادتهم إلى ديارهم سالمين. تعرف على المزيد حول كيفية قيام شركة "جي إي إيروسبيس" وشركائها بتعريف مفهوم الطيران اليوم وغداً ومستقبلاً من خلال زيارة: www.geaerospace.com .

-انتهى-

