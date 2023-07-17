تتطلع إلى النمو في سوق الأدوات المنزلية

"ميزون" تتماشى مع رؤية "جي إم جي" للاستدامة، المتجر الجديد يلبي اتجاه المستهلكين المتزايد لاختيار أسلوب حياة منزلي أنيق وطبيعي

القاهرة: أعلنت "جي إم جي"، الشركة العالمية المتخصصة في بيع وتوزيع وتصنيع مُنتجات العلامات التجارية المحلية والدولية لقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية، اليوم عن إطلاق العلامة التجارية الحصرية "مونوبري ميزون" للأدوات المنزلية في الإمارات العربية المتحدة، بما يمثل علامة بارزة أخرى في استراتيجيتها للتوسع عالمياً. ويستقبل أول متجر "مونوبري ميزون" خارج فرنسا المستهلكين في سوق الينابيع مول من "إعمار" في منطقة البرشاء هايتس في دبي.

وستقوم "ميزون"، التي تعد جزءاً من علامة "مونوبري" التجارية التابعة لمجموعة "جروب كازينو"، ببيع أدوات المطبخ، وأدوات المائدة، والأواني الزجاجية، وخزانات وبياضات المطبخ، وأغطية الأسرة، وبياضات الحمام، والشموع، وغيرها من الأدوات المنزلية الأخرى. واستحوذت "جي إم جي" على عمليات الشرق الأوسط للعلامات التجارية لمجموعة التجزئة الفرنسية العملاقة "جروب كازينو" – "جيان" و"فرانبري" و"مونوبري" - في أبريل من العام الماضي من دبي القابضة.

ويعكس افتتاح أول متجر "مونوبري ميزون" استراتيجية "جي إم جي" المتطورة باستمرار للبيع بالتجزئة. وفي ظل وجود متجر في دبي وآخر من المقرر افتتاحه في أبوظبي في نوفمبر في وقت لاحق من هذا العام، تخطط "جي إم جي" للاستفادة من تفضيلات العملاء المتطورة، وتزايد عدد السكان، بالإضافة إلى التوسع في ملكية المنازل، لنمو العلامة التجارية في جميع أنحاء الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي إم جي": "نركز جهودنا على قيادة تطور قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات وخارجها. لقد فعلناها مجدداً مع ’مونوبري ميزون‘، حيث نقدم لعملائنا هذه المرة مجموعة واسعة من منتجات الأدوات المنزلية الأنيقة ولكن بأسعار معقولة. وتسهم إضافة ’مونوبري ميزون‘ إلى شبكتنا سريعة التوسع للبيع بالتجزئة، في ترسيخ مكانتنا كشركة شاملة للتجزئة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التي تضيف قيمة حقيقية إلى حياة الملايين من العملاء".

تم تصنيع مجموعة المنتجات الحديثة على يد مصممي "مونوبري ميزون" في فرنسا. وتروج لنمط الحياة العصري "Art De Vivre" أو "فن الحياة"، حيث تتبنى أسلوباً طبيعياً ترمز إليه الخطوط البسيطة والألوان الترابية التي تلهم الهدوء. وتلبي العلامة التجارية اتجاهات المستهلكين الحالية بين العائلات في الإمارات، مع التركيز على أنماط الحياة الأنيقة والطبيعية.

وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة في شركة "جي إم جي"، فإن بياضات الأسرة والمناشف في "مونوبري ميزون" تأتي مصنوعة من الأقمشة العضوية، وهي معتمدة من ®Oeko-text Standard 100 و®European Flax. وتضمن شهادة اعتماد Oeko-text Standard 100 أن المواد المستخدمة خالية من المواد الضارة وآمنة لصحة الإنسان. من ناحية أخرى، يضمن اعتماد European Flax إمكانية تتبع ألياف الكتان الممتازة المزروعة في أوروبا الغربية والتي يتم إنتاجها من خلال ممارسات زراعية تحترم البيئة، حيث يتم زراعتها بدون ري صناعي وخالية من الكائنات المعدلة وراثياً. ويتم تعبئة وتغليف السلع داخل المتجر بأكياس ورقية فقط عند الخروج، ما يلغي استخدام الأكياس البلاستيكية المفردة.

واستناداً إلى إرثها العريق على مدار 45 عاماً كشريك موثوق به يركز على المستهلك للنمو والابتكار، أسهمت "جي إم جي" في تقديم أكثر من 120 علامة تجارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وبالتالي إقامة علاقات طويلة الأمد مع العديد من العلامات التجارية العالمية المرموقة. وكانت "جي إم جي" في الأساس شركة نامية، وتنعكس طموحاتها العالمية على المدى الطويل في سعيها المستمر لتوسيع محفظتها ومضاعفة قوتها العاملة حول العالم بحلول عام 2025 عبر أسواقها المختلفة.

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