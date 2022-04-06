الرياض : أعلنت شركة جي إل تي السعودية، ذراع العمليات اللوجيستية لمجموعة جي إل تي القابضة، استحواذها الكامل لشركة جلوبال إكسبريس المصرية، كجزء من خطة الشركة للتوسع خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على مدار ٦ سنوات من العمل داخل المملكة العربية السعودية، نجحت Express GLTفي تقديم مجموعة من الخدمات في القطاع اللوجيستي، منها خدمات تخزين البضائع وتوصيل الطلبات والشحن داخل المملكة وخارجها، معتمدة على أحدث تقنياتها التي تعمل على تسهيل عملية التشغيل للتجار وتوصيل جميع أنواع الشحنات.

وقد علق المدير التنفيذي لشركة جي إل تي إكسبريس، مارك همفريز، على عملية الاستحواذ قائلا: ”لم نستغرق الكثير من التفكير لاقتناص فرصة الاستحواذ على Express Gallop، فالتواجد في السوق المصري هو فرصة هائلة ل Holdings GLT، نظرا لأن الدولة تحتل المركز ال٣٩ عالميا في مجال التجارة الإلكترونية، مع عوائد بلغت ٥ مليار دولار تقريبا في ٢٠٢١، مما يتطلب خدمات لوجستية عالية الجودة لدعم ذلك النشاط المتزايد“.

جدير بالذكر أن السوق اللوجيستي المصري قد شهد زيادة بنسبة ٤٤٪ في عام ٢٠٢١، وذلك بفضل موقع مصر الجغرافي الفريد الذي مهد لها الطريق لتصبح أهم مركز لوجستي يربط بين كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. فضلا عن جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية للنقل والمواصلات جذريا، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال همفريز: ”نسعى للمساهمة في رؤية مصر الثورية في عالم الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، عن طريق مد خدمات جي إل تي إكسبريس وحلولها اللوجستية المتطورة، بما لا يدع مجالا للمنافسة“. مضيفا: ”حريصون للغاية على تقديم تقنياتنا المرنة والمصممة خصيصا لتناسب السوق المصري، معتمدين على بيئة مبتكرة متعددة الثقافات وإنشاء تحالفات استراتيجية من أجل تعزيز تواجدنا في السوق المصري“.

تأسست مجموعة GLT القابضة عام ٢٠١٦ على يد السيد/ الزامل، بهدف مساعدة التجار في مجالات متعددة على توسيع نطاق أعمالهم وتنميتها من خلال حلول لوجيستية ومالية متكاملة ذات جودة عالية، وتمكينهم من خدمة عملائهم بأعلى مستوى من الخدمات وبأقل تكلفة، إذ تقدم Holdings GLTالعديد من الحلول والخدمات للتجار مثل إنشاء مواقعهم عبر الانترنت للتجارة الإلكترونية وتزويدهم بطرق دفع متعددة للبيع أونلاين وفي المتاجر، إلى جانب خدمات التخزين والشحن والتسليم في عدة دول.

وتسعى GLT لتصبح واحدة من أكبر خمس شركات الحلول الشاملة في المنطقة، والذي ليس بعيدا، خاصة أن الشركة قد سبق ومدت خدماتها لكل من الإمارات العربية المتحدة والسودان، بالإضافة إلى تواجدها في السوق السعودي لأكثر من ٦ سنوات، مع خطط للتوسع في العديد من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا.

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