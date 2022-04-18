· برنامج جي إف إتش برايم يقدم مكافأت حصرية على الاستثمارات الجديدة والعروض المقدمة من الشركات ضمن أنشطة المجموعة

المنامة، البحرين: أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية برنامجا جديدا لولاء المساهمين “برايم” حيث يقدم للمساهمين الأوفياء مكافآت وحوافز.

يوفر برنامج جي إف إتش برايم للمساهمين مزايا حصرية تستند إلى أربع مستويات من العضوية (عضو، فضي، ذهبي وبلاتيني). تشمل المزايا خصم يصل إلى 2٪ على جميع الاستثمارات الجديدة في مشاريع جي إف إتش، وخصم يصل إلى 15٪ على أسعار التجزئة للمنتجات العقارية، وما يصل إلى 100 نقطة أساس إضافية على جميع أنواع الودائع.

وقال السيد صلاح شريف، رئيس العمليات التنفيذية لجي إف إتش، "يسعدنا الإعلان عن برنامج جي إف إتش برايم في وقت أصبح فيه الولاء أكثر قيمة من أي وقت مضى، بالنظر لأننا نعتمد على مساهمينا لتحقيق أهدافنا المشتركة ونعتقد أنه ينبغي مكافأتهم على انضمامهم إلينا في رحلتنا نحو التقدم والنمو".

"نأمل أن يلمس المساهمون قيمة الشراكة معنا، ليس فقط من حيث الاستفادة من برامج مثل برايم وتحقيق العوائد وتنمية محافظهم الخاصة، ولكن أيضا من حيث تعزيز الشعور بالانتماء وكونهم جزءً من المجموعة. برنامج برايم هو بمثابة وسيلة نشكر بها مساهمينا على دعمهم المستمر ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من المستثمرين ومكافأتهم فيما ننمو ونتوسع على المستوى العالمي."

هذا وقد لقي البرنامج الذي تم طرحه خلال اجتماع الجمعية العمومية لجي إف إتش في مارس الماضي، استحسان المساهمين. يمكن للمساهمين الراغبين في معرفة المزايا التي تنتظرهم الاتصال على الرقم 17549549 973+ أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com

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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .

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نوال الناجي

مدير– قسم العلاقات المؤسسية

هاتف: +973 17538538 البريد الإلكتروني nalnaji@gfh.com