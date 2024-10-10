المنامة، مملكة البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة بنجاح، والذي تم عقده مباشرة عبر وسائل الاتصال المرئية بنصاب بلغ 39.14% من المساهمين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة والإدارة والموظفين.

شهد الاجتماع موافقة المساهمين على محاضر الاجتماع السابق الذي عُقد في 24 مارس 2024، وعلى توصيات مجلس الإدارة لتأسيس برنامج إصدار شهادات الثقة (برنامج الصكوك) بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات المطلوبة. كما وافق المساهمون على إصدار الصكوك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في شريحة واحدة أو أكثر من خلال الشركة ذات غرض خاص.

وتمت الموافقة على التعديلات على الشروط والأحكام للصكوك الحالية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2025، والتي تم إصدارها على شريحتين في عام 2020. ويشمل ذلك العرض للاسترداد المبكر نقدًا لكافة شهادات الشروط والأحكام. بالإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الصكوك والعرض. ومن بين تلك الصلاحيات، الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وإبرام الاتفاقيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية وفقًا للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.

تمتلك مجموعة جي إف إتش المالية اليوم ما يزيد عن 21 مليار دولار أمريكي من الأصول والأصول الخاضعة للإدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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