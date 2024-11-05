تضم أول فلل علوية في المنطقة

يحتوي المشروع فندق ومساكن فخمة تشمل 260 وحدة مع حدائق علوية تطل على المارينا، إضافة إلى أعلى حوض سباحة لا متناهي في المملكة بإطلالة مميزة على خليج البحرين

المنامة: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المجموعة الاستثمارية الرائدة، اليوم بالشراكة مع إنفراكورب، عن توقيع اتفاقية مع كمبينسكي لإطلاق فندق ومساكن "هاربر هايتس كمبينسكي"، على هامش منتدى "بوابة الخليج 2024"،حيث سيوفر هذا المشروع مستوى جديدًا من الفخامة ليقدم وجهة مميزة للعيش على الواجهة المائية في قلب البحرين هاربر بموقعه الاستراتيجي في وسط العاصمة المنامة، بالقرب من المنطقة المالية الحيوية ومرافق الترفيه والأعمال ووسائل النقل الرئيسية في المملكة.

هذا وسيوفر كمبينسكي هاربر هايتس إطلالات بانورامية خلابة على البحرين هاربر والمارينا والمياه المحيطة بمنطقة خليج البحرين. وسيتضمن المشروع فلل علوية، وهي الفلل الأولى التي تحمل علامة كمبينسكي التجارية، والتي تتمتع بإطلالات مباشرة على البحر، بالإضافة إلى 260 شقة فاخرة وغرف فندقية. وسيتم إنشاء الفلل والمساكن وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير، وستوفر خيارات متعددة لأسلوب حياة فاخر تشمل أعلى بركة سباحة في مملكة البحرين مع إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة، وحديقة واسعة على السطح تحتوي على مناطق ألعاب للأطفال ومرافق رياضية داخلية وصالة رياضية خارجية وملاعب للتنس وكرة السلة. إضافة إلى ذلك، توفر المساكن أيضًا عددًا من خيارات المطاعم العالمية الراقية وصالة سيجار ومرافق للاجتماعات، علاوةً على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة وحصرية من الخدمات والمرافق العالمية التي يقدمها فندق كمبينسكي.

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات المشروع قبل نهاية عام 2024 الجاري، مع اكتمال الفندق بحلول نهاية عام 2025 والمساكن في النصف الأول من عام 2026.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة باربرا موكيرمان، الرئيس التنفيذي لكمبينسكي، بالقول: "نحن متحمسون لتطوير كمبينسكي هاربر هايتس كمعلمٍ يرمز إلى الفخامة والرقي في مملكة البحرين. يعكس هذا المشروع التزامنا بتقديم جودة استثنائية ونمط حياة عالمي للملاك والمستثمرين، مما يضع معيارًا جديدًا لنمط الحياة الفاخر بجوار الواجهة المائية في البحرين. سيتم تصميم كل مسكن بعناية فائقة لضمان توفير بيئة تجمع بين الأناقة والمرافق الحديثة، وتقديم تجربة فريدة حقًا."

بدوره، علق السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لإنفراكورب، بالقول: "نحن فخورون بالتأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع الرائد على مملكة البحرين. نلتزم بدعم التنمية المستمرة للمملكة وأهداف رؤية 2030 من خلال طرح مشاريع استثنائية تعزز من العروض السكنية والسياحية. ويُعدّ كمبينسكي هاربر هايتس مثالًا بارزًا على كيفية جذبنا لعلامات الضيافة العالمية، مما يضع معيارًا جديدًا للحياة الفاخرة التي تتماشى مع الأهداف الطموحة لمملكة البحرين في التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبيتها دوليًا."

يُعدّ هاربر هايتس مشروعًا رائدًا في مملكة البحرين، حيث يتضمن مرافق سكنية وطبية وتجارية وضيافية وترفيهية تمتد على 35,900 متر مربع في قلب البحرين هاربر. ومع مساحة إجمالية تتجاوز 137,000 متر مربع، يُمثل هذا المجمع العصري الفخامة والتفرد والتميز، مع تقديم تجربة جديدة لأسلوب الحياة بجوار الواجهة المائية بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية. ومن المقرر أن يُعيد هاربر هايتس تعريف الحياة العصرية والارتقاء بمعايير الراحة الحضرية والرقي في مملكة البحرين باعتباره منطقة متعددة الاستخدامات شاملة.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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