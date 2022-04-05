تغطي عملية الاستحواذ ما مجموعه 18 من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت في دولة الإمارات، إضافة إلى الحقوق الحصرية لتوسيع عمليات علامة "جيان" في أنحاء الشرق الأوسط

تسهم الصفقة الجديدة في توسيع قدرات "جي أم جي" على امتداد سلسلة القيمة في قطاع المواد الغذائية، لتشمل اليوم مجالات تصنيع الأغذية وتوزيعها وبيعها بالتجزئة

الرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي" يؤكد أن الاستحواذ يمثل خطوة البداية لاستراتيجية عالمية أوسع نطاقاً في مجال المواد الغذائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "جي أم جي" – الشركة العالمية الرائدة في مجال العافية والمتخصصة ببيع وتوزيع وتصنيع منتجات محفظة رائدة من العلامات التجارية العالمية والمحلية ضمن قطاعات الرياضة والصحة والغذاء، عن استحواذها على عمليات "جيان" في دولة الإمارات العربية المتحدة والحقوق الحصرية لتوسيع عمليات العلامة بمنطقة الشرق الأوسط، في خطوة جريئة تدخل "جي أم جي" من خلالها قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة.

وتعد علامة "جيان" جزءاً من مجموعة "جروب كازينو"، مجموعة التجزئة الفرنسية العملاقة التي يتجاوز حجم مبيعاتها 35 مليار يورو. وتستحوذ "جي أم جي" على عمليات التجزئة الحالية لعلامة "جيان" في دولة الإمارات من شركة "أوربن فودز" التابعة لمجموعة "دبي القابضة"، ويشمل الاستحواذ ما مجموعه 18 موقعاً من متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في أنحاء الدولة، إلى جانب المتاجر الجديدة لعدد من علامات "جروب كازينو" الأخرى مثل "فرانبري" و"مونوبري" والتي ستمتلك "جي أم جي" أيضاً الحقوق الحصرية لتوسيع عملياتها.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "يجسّد هذا الاستحواذ إنجازاً بارزاً في مسيرتنا وخطوة جديدة نتخذها لدخول قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، مما يتيح لنا تغطية كامل محطات رحلة المستهلك من تصنيع المواد الغذائية وصولاً إلى توزيعها وبيعها بالتجزئة. وعلاوة على ذلك، ستسهم محفظة العلامات التجارية المتنوعة لمتاجر ’جروب كازينو‘ في تمكيننا من تلبية احتياجات مختلف فئات المستهلكين، بدءاً من الباحثين عن أفضل قيمة ممكنة وصولاً إلى الراغبين بشراء منتجات أكثر فخامة وتميزاً".

وكانت "جي أم جي" قد أعلنت خلال العام الماضي عن إعادة تصميم نموذج أعمالها ضمن أربعة أقسام رئيسية هي: "جي أم جي للرياضة" و"جي أم جي للمواد الغذائية" و"جي أم جي للرعاية الصحية" و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية". وتندرج صفقة الاستحواذ الجديدة تحت مظلة قسم "جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية"، مما يرفع العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركة إلى أكثر من 700 موظف. وفي الوقت نفسه، تواصل "جي أم جي" توسيع نطاق علاماتها التجارية الأصلية المتخصصة في مجال المواد الغذائية مثل "فارم فريش" و"كلاسيك"، كما أنها الموزع الرسمي لمنتجات عدد من أشهر علامات المواد الغذائية مثل "ماكين" و"ماما سيتاز" و"شان".

وأضاف باقر: "يأتي هذا الاستحواذ تزامناً مع التحول الجذري الذي يشهده اقتصاد الأغذية في منطقة الشرق الأوسط، وتحول تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية القادمة من مصادر محلية وخيارات الأغذية المستدامة، ومساعي الحكومات لاستكشاف سبل جديدة لتحسين سلامة الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي بما ينسجم مع الرؤى التنموية الوطنية. وخلال السنوات القادمة، نعتزم تغطية كامل محطات سلسلة توريد المواد الغذائية من المزرعة وصولاً إلى المائدة".

ويأتي الاستحواذ على علامة "جيان" في أعقاب استحواذ "جي أم جي" على سلسلة متاجر التجزئة الرياضية متعددة العلامات التجارية "رويال سبورتنج هاوس" في عام 2020. وفي الآونة الأخيرة، حصلت "جي أم جي" أيضاً على حقوق إدارة وتوزيع وبيع منتجات علامة Nike في مصر والعراق اعتباراً من الربع الثالث من عام 2022، الأمر الذي يساهم في تعزيز محفظتها الرياضية المتنوعة التي تضم حالياً أكثر من 400 متجر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

وكانت مؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال" قد أشارت إلى أن قطاع تجارة مواد البقالة بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعاني ضعفاً مزمناً، حيث ينخفض نصيب الفرد في المنطقة عن المتوسط العالمي. لكن القطاع شهد مقومات نمو متميزة على مدار الأعوام الخمسة الماضية في ضوء توقعات بتحقيق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لأسرع معدلات النمو على مستوى العالم. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة "آي جي دي" (IGD) المتخصصة بتقديم الرؤى التجارية الموسعة، يتوقع لسوق تجارة مواد البقالة بالتجزئة حول العالم أن يحقق مبيعات إضافية قدرها 440 مليار دولار بين عامي 2020 و2022.

وحتى تاريخه، طرحت «جي أم جي» أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في الأسواق التي تعمل فيها. وخلال العام الماضي، أعلنت الشركة عن خططها لمضاعفة عدد كوادرها البشرية العالمية بحلول عام 2025 بما ينسجم مع استراتيجية أعمالها المحدثة التي تؤكد على أهداف الشركة في الترويج لأنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

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حول جي أم جي

تعد "جي أم جي" مجموعة متكاملة في مجال العافية واللياقة، وتختص ببيع وتوزيع وتصنيع محفظة رائدة من العلامات التجارية العالمية والمحلية ضمن قطاعات الرياضة والصحة والغذاء. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة اليوم عبر أربعة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food) و"جي أم جي للرعاية الصحية" (GMG Health) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Consumer Goods). وتحت إدارة ملاكها، عائلة باقر، تحولت "جي أم جي" إلى شركة عالمية رائدة تضم تحت مظلتها مجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتقدم أكثر من 120 علامة تجارية عالمية إلى مناطق عملها.

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