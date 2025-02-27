دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جي أم جي"، المجموعة العالمية المتخصصة في قطاع التجزئة وأساليب الحياة الصحية، عن شراكة نوعية لمدة عشر سنوات مع مجموعة فريزرز، بهدف إطلاق علامة سبورتس دايركت (Sports Direct) التجارية الرائدة في مجال التجزئة الرياضية في المنطقة. وتعكس هذه الشراكة التزام "جي أم جي" برؤيتها الطموحة الرامية لترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الرياضة بجميع الأسواق التي تعمل فيها، عبر تقديم تجارب مبتكرة ومنتجات ملهمة تعزز مكانة العلامة في قطاع التجزئة الرياضي.

وسيمكن هذا التعاون الاستراتيجي مجموعة "جي أم جي" من إحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة للمنتجات الرياضية عبر تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، وتجارب تسوق متميزة تساهم في إرساء معايير جديدة للصناعة، وتعزيز انتشار العلامة على مستوى العالم، والمضي قدماً في تشكيل مستقبل تجارة التجزئة الرياضية. وبفضل حضورها القوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، تدير "جي أم جي" عدداً من العلامات التجارية العالمية البارزة، من بينها متاجر "نايكي"، و"جيه دي سبورتس"، بالإضافة إلى الوجهة الرياضية متعددة العلامات التجارية "صن آند ساند سبورتس"، وغيرها العديد.

وتُعد مجموعة فريزرز من الأسماء البارزة عالمياً في قطاع التجزئة الرياضية، التي تمتلك علامة "سبورتس دايركت" البارزة والتي تنفرد بشراكاتها الهامة مع أبرز العلامات التجارية العالمية التي تقدم نخبة من المنتجات الرياضية المتميزة. وتتبنى المجموعة رؤية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المستهلكين عبر متاجر مبتكرة ومنصات تجارة إلكترونية متطورة، تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء من هواة الأنشطة الرياضية إلى الرياضيين المحترفين. ويُعزى نجاح المجموعة إلى التزامها بتزويد الرياضيين بأفضل المنتجات بأسعار تنافسية، الأمر الذي يعزز من مكانتها داخل الأوساط الرياضية على مستوى العالم، والذي مهّد الطريق أمام توسعها الناجح في أسواق جديدة.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي أم جي": "يمثل تعاوننا مع مجموعة فريزرز خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بإعادة رسم ملامح قطاع المنتجات الرياضية في جميع الأسواق التي نعمل فيها. ومن خلال تقديم علامة "سبورتس دايركت" الشهيرة، نعمل على ترسيخ مكانتنا كجهة رئيسية في صناعة التجزئة الرياضية، وذلك وبفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من أربعة عقود. كما نواصل في "جي أم جي" التزامنا بتشجيع أنماط الحياة النشطة عبر توفير وصول أكبر إلى المنتجات الرياضية عالية الجودة. هذا ونتمتع بمكانة رائدة تتيح لنا دمج وتوسيع حضور "سبورتس دايركت" بنجاح، وتعزيز انتشارها في المنطقة، مع تقديم تجارب تسوق رياضية غير مسبوقة".

من جانبه، قال مايكل موراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فريزرز: "تُعد "جي أم جي" من أبرز شركات التجزئة في المنطقة، حيث تمتلك سجلاً حافلاً في إدارة مجموعة متميزة من العلامات التجارية العالمية ضمن أسواق تتمتع بإمكانات نمو واعدة، لا سيما في قطاع الرياضة والحياة العصرية. وبالاستفادة من حجم أعمال "جي أم جي" وخبرتها العميقة في قطاع التجزئة ومعرفتها الواسعة بالسوق، فإننا سنتمكن من دعم توسع علامتنا التجارية "سبورتس دايركت" في الخليج ومصر، وترسيخ حضورها في هذه الأسواق الحيوية".

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة بين "جي أم جي" ومجموعة فريزرز في فتح آفاق واسعة للنمو، والاستفادة من نقاط القوة لدى الشركتين لتقديم قيمة استثنائية وتجارب متكاملة للعملاء في قطاع المنتجات الرياضية والحياة العصرية.

نبذة عن جي أم جي

تعد "جي أم جي" شركة عالمية متخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة عبر ستة أقسام هي: جي أم جي للرياضة، وجي أم جي للمنتجات الاستهلاكية، وجي أم جي للرعاية الصحية والجمال، وجي أم جي للعقارات، وجي أم جي للخدمات اللوجستية، وجي أم جي للمنتجات المنزلية.

وانسجاماً مع رؤيتها "من المزرعة إلى المائدة"، تغطي "جي أم جي" سلسلة الاستهلاك الغذائي كاملة من خلال مرافق حديثة ومتطورة لتصنيع الأغذية، وتوسيع شبكة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتوزيع العلامات التجارية العالمية الشهيرة. دخلت الشركة قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة من خلال استحواذها على متاجر علامة "جيان" التجارية في أبريل 2022. وفي فبراير 2023، استحوذت "جي أم جي" على شركة "أسواق"، بما في ذلك شركاتها العاملة في تجارة التجزئة والتداول والعقارات، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت إدارة ملاكها عائلة باقر لأكثر من 47 عاماً، تعد "جي أم جي" شريكاً مفضلاً لمجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وأطلقت أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في 15 بلداً تعمل فيها، بما في ذلك علامات تجارية محلية مثل "سن آند ساند سبورتس" و"دروب كيك" وصيدليات "سوبر كير" و"فارم فريش" و"كلاسيك"، وعلامات تجارية عالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"كونفيرس" و"تمبرلاند" و"فانس" و"ماما سيتا" و"ماكين".

نبذة عن "سبورتس دايركت"

تُعد سبورتس دايركت واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة للأحذية والملابس والمعدات الرياضية، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات مختلف الرياضات وأنماط الحياة النشطة. تستند العلامة التجارية إلى رؤية واضحة تهدف إلى تسخير قوة الرياضة لإبراز أفضل ما في كل فرد، من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وخيارات متنوعة تناسب جميع المستويات والطموحات. سواء كانت الاهتمامات تتجه نحو كرة القدم، أو الجري، أو التدريب، أو الملاكمة، أو المشي، أو الرقص، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، فإن سبورتس دايركت تلتزم بتوفير أعلى مستويات من الدعم والخدمة، مع منتجات تساعد الجميع على تحقيق أفضل أداء ممكن.

نبذة عن مجموعة فريزرز المحدودة

انطلقت مجموعة فريزرز المحدودة عام 1982 كمجرد متجر صغير في ميدينهيد بالمملكة المتحدة، لتنمو بعدها إلى قوة عالمية في قطاع التجزئة. ومع توسع أعمالها، شهد عام 2019 تحولاً استراتيجياً تمثل في إعادة تسمية "سبورتس دايركت إنترناشيونال" إلى "مجموعة فريزرز المحدودة"، في خطوة تعكس النمو المستمر والتغيير في هوية المجموعة السوقية.

وبقيادة الرئيس التنفيذي مايكل موراي، تواصل المجموعة مسيرتها التصاعدية مدفوعةً بنهجها الرائد في قطاع البيع بالتجزئة، حيث تمكن المستهلكين من الوصول إلى أرقى العلامات التجارية الرياضية والفاخرة والمتميزة عالمياً، استناداً إلى رؤيتها الرامية إلى بناء منظومة متكاملة من العلامات التجارية الأكثر تأثيراً وجاذبية على مستوى العالم.

وباعتبارها من المجموعات الرائدة في هذا القطاع، تلتزم مجموعة فريزرز بإعادة صياغة مفهوم تجارة التجزئة من خلال الابتكار الرقمي وتقديم تجارب تسوق استثنائية تلبي تطلعات المستهلكين على مستوى العالم.

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