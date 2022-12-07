دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جي.آي.جي الخليج، إحدى كبريات شركات خدمات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن تعيين كارولين برتراند في منصب رئيس الموارد البشرية لتعزيز علامة الشركة، واستقطاب أفضل المواهب في المنطقة والاحتفاظ بها.

شغلت كارولين برتراند منصب رئيس التسويق والعمليات الرقمية وتجربة العملاء في الشركة، قبل أن يتم تعيينها في منصبها الحيوي الجديد لتعزيز تجارب موظفي جي آي جي الخليج وتمكينهم من تقديم خدمات وتجارب مميزة للعملاء. كما سينصب جل تركيزها على تنفيذ استراتيجيات التطوير الوظيفي الشاملة، وتنمية قوة عاملة إقليمية متنوعة.

وقال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي، جي آي جي الخليج: "تتمتع كارولين بخبرات واسعة اكتسبتها خلال عملها مع «مجموعة أكسا» على مدى 20 عاماً في منطقة الخليج ودولياً، وجاء تعيينها في الموقع المناسب للاستفادة من خبراتها العالمية الواسعة، وفهمها الكبير لعملياتنا، والذي سيؤدي إلى نجاحها في بناء علامة قوية لموظفي جي آي جي الخليج. وتشكل حنكتها في العمل، إلى جانب قدراتها القيادية الفذة، عاملاً أساسياً في سعي شركتنا لامتلاك فريق عمل رفيع المستوى وعالي الأداء في جميع أنحاء منطقة الخليج."

من جانبها، قالت كارولين برتراند: " يسعدني أن أتقلد منصبي الجديد كرئيس للموارد البشرية في جي آي جي الخليج، إضافة إلى مسؤولياتي في مجال التسويق والعمليات الرقمية وتجربة العملاء. وسأعمل بكل تركيز على بناء تجارب عملاء وموظفين متميزة، ومواصلة تعزيز وتنمية علامة جي آي جي الخليج والشركة في منطقتنا، إلى جانب فريقي وزملائي في اللجنة التنفيذية."

وأضافت برتراند: "أثبتت سنوات خبرتي العشرين التي أمضيتها في «أكسا» وفي أربع أسواق مختلفة أهميتها في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم، وذلك في شركة تعمل فيها بتناغم وانسجام 46 جنسية مختلفة في خمس دول، وجميعنا يحمل هدفاً مشتركاً واحداً وهو إسعاد عملائنا وفريق عملنا وشركائنا. وأنا فخورة بالتحديات الملقاة على عاتقي، بعد إعادة تسمية الشركة من «أكسا الخليج» إلى «جي آي جي الخليج»، وسأبذل قصارى جهدي لوضع الشركة في الطليعة، ولتكون الرقمنة وتجربة العملاء المميزة في صلب عملها، مع السعي الدؤوب لاستقطاب القوى العاملة الموهوبة والملتزمة والاحتفاظ بها وإسعادها في جي آي جي الخليج."

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كاران نارسينغاني

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ويبر شاندويك

نبذة عن جي آي جي (مجموعة الخليج للتأمين)

تعد جي آي جي الخليج جزءاً من مجموعة الخليج للتأمين (GIG)، وهي أكبر ائتلاف لشركة تأمين إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولها فروع في الكويت والأردن والبحرين ومصر وتركيا والجزائر وسوريا والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، وبلغ حجم أصولها الموحدة المصرح عنها 4.5 مليار دولار بدءاً من 31 ديسمبر 2021.

تتبوأ جي آي جي الخليج، شركة التأمين الإقليمية الحائزة على التصنيف الائتماني "A"، مكانة مرموقة في الأسواق العاملة بها، وتصنف ضمن شركات التأمين الخمس الأوائل في هذه الأسواق، ولديها حضور قوي في المنطقة منذ ما يزيد على 70 عاماً، وينصب جل اهتمامها الاستراتيجي على النمو والاستثمار، وتعد متجراً شاملاً، يقدم طيفاً واسعاً من منتجات وخدمات التأمين التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر. وتمتلك جي آي جي الخليج حصة تبلغ 50% في جي آي جي السعودية.

ويضم فريق عمل جي آي جي الخليج ما يقرب من 800 موظف، يعملون في 15 فرعاً ومتجراً للتجزئة في جميع أنحاء المنطقة، وما يزيد على مليون عميل، وتعد الشركة شريكاً يُعتمد عليه، إذ تعمل على خدمة عملائها باهتمام وتشجعهم على تحقيق أهدافهم وعيش حياة ملهمة ورغيدة. وتحرص دوماً على نيل رضا عملائها والاهتمام بملاحظاتهم والسعي الحثيث لتبوء مكانة مرموقة كشركة تأمين رقمية رائدة في المنطقة، وتركز جي آي جي الخليج على إحداث فرق للعملاء والشركاء والمجتمعات من خلال التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

وحصدت جي آي جي الخليج، خلال مسيرتها الحافلة كشركة تامين رائدة تحظى بالتقدير والاحترام، العديد من الجوائز وشهادات التقدير التي تقف شاهداً على جودة خدماتها ومنتجاتها، وقد نالت أخيراً جائزة أفضل شركة تأمين صحي لعام 2021، من حفل جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAIR).

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