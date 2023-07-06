أعلنت جيه ايه للمنتجعات والفنادق عن تعيين جايسون كروز مديرًا عامًا لمنتجع جيه ايه مانافارو في أرخبيل ها أليف، وهو المنتجع الواقع في أبعد جزر المالديف شمالًا.

يمتلك كروز خبرة تفوق 20 عامًا في قطاع الضيافة والسياحة العالمي، وقد بدأ مساره المهني بتوليّ مناصب قيادية هامة في عدد من الفنادق والمنتجعات في وطنه أستراليا.

وشغل جايسون مؤخرًا منصب المدير العام لمنتجع أميلا المالديف، حيث عمل على تطوير تجربة الضيوف في المنتجع الفاخر وتميّزها على مدى ثلاثة أعوام ونصف، بعد أن قاد فريق ما قبل الافتتاح في منتج سيكس سنسز في فيجي. ومن خبراته الأخرى في المالديف العمل في منتجع كورومبا المالديف لمدة ست سنوات، كما عمل مديرًا عامًا لمنتجع كازا ديل مار في لنكاوي الماليزية، وفي منتجع ذا بريزز في بالي بأندونيسيا.

في هذه المناسبة قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لتطوير المجموعة لدى جيه ايه للمنتجعات والفنادق: "ستكون خبرات جايسون الثرية في المنتجعات العالمية الفاخرة ووجهات الجزر تحديدًا إضافة قيّمة إلى فريقنا الحالي من خبراء الضيافة في منتجع جيه ايه مانافارو، ما سيسهم في تعزيز مكانة الجزيرة وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات الراقية وتحقيق تجربة فريدة للضيوف."

وأضاف: "كما يتمتع جايسون بشغف كبير تجاه الممارسات المستدامة وتطبيق المزيد منها في الجزيرة، وذلك إلى جانب زوجته فكتوريا التي تنضم إلى الشركة كمستشارة للبيئة والاستدامة، ليركز كلاهما، بدعم من فريق الجزيرة، على إبراز جوهر العلامة ومنتجع جيه ايه مانافارو كوجهة مالديفية أصيلة."

تضم جزيرة جيه ايه مانافارو 84 فيلا شاطئية ومائية، وتتميز بموقع فريد كأبعد منتجعات المالديف التي يسودها هدوء المحيط الهندي وتوفر للضيوف تجربة راقية بمستوى خمس نجوم. تبعد الجزيرة 10 دقائق فقط عن مطار هوارافوشي، وهو على بعد 50 دقيقة بالطائرة المائية الفاخرة من مطار فيلانا الدولي.

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نبذة عن جيه ايه للمنتجعات والفنادق

نشأت جيه ايه للمنتجعات والفنادق، وهي علامة إماراتية عريقة، عام 1981 وحققت منذ ذلك الحين تقدماً ملموساً في مكانتها وتميزها في مجال إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات الحائزة على الجوائز العالمية. تستمد العلامة اسمها من أول فنادقها، وهو فندق شاطئ جبل علي، وتضم مجموعتها الحالية من الفنادق والمنتجعات الفاخرة 9 وجهات رائعة في دولة الإمارات والمحيط الهندي، يلتزم كل منها بتقديم تجارب فريدة وذكريات لا تنسى. تضم الوجهات الاستوائية منتجع جيه ايه مانافارو، المنتجع الفاخر الواقع على جزيرة خاصة وهادئة في أرخبيل ها أليفو المذهل في الطرف الشمالي من المالديف، ومنتجع جيه ايه الجزيرة إنشانتد الذي يشمل 13 فيلا وغرفة فائقة الفخامة على جزيرة خاصة وسط محمية سانت آن البحرية. أما في دولة الإمارات، فبوسع الضيوف زيارة فندق جيه ايه أوشن فيو ذي الخمس نجوم في ذا ووك – المنطقة الحيوية في جميرا بيتش ريزدنس. ومن الخيارات المميزة الأخرى منتجع جيه ايه ذا ريزورت - أكبر منتجع للتجارب الفريدة في دبي، والذي يمتد على مساحة مليون متر مربع ويقدم العديد من الأنشطة المثيرة و3 فنادق تحتوي ما مجموعه 795 غرفة وجناحاً هي جي ايه فندق الشاطئ و جيه ايه بالم تري كورت وجي ايه ليك فيو – إضافة إلى ملعب جديد رائع للجولف بجانب المنتجع تم افتتاحه في سبتمبر 2019. أما فندق جيه ايه حصن حتّا فهو المنتجع الجبلي الوحيد في دبي، ويمثل وجهة رائعة للهدوء والاسترخاء في قلب جبال حجر الشاهقة. ويعدّ فندق ذا مانور باي جيه ايه أحدث الإضافات إلى مجموعة الوجهات المميزة، حيث تم افتتاحه في يناير 2020 ويضم 247 غرفة فندقية ويقع في منطقة الفرجان بدبي. من الجدير بالذكر أن جيه ايه للمنتجعات والفنادق عضو في تحالف الفنادق العالمي، وهو أكبر تحالف للعلامات الفندقية المستقلة إذ يضم أكثر من 40 علامة تدير ما يزيد على 800 فندقاً في 100 دولة. لمزيد من المعلومات: www.jaresortshotels.com

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