لقيادة نموها في الشرق الأوسط وأفريقيا

قرار التعيين يتزامن مع تزايد ثقة المطورين والمستثمرين بواحدة من أهم مناطق النمو بالنسبة للشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "جيه إل إل"، إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة والمختصة في إدارة العقارات والاستثمارات وتقديم خدمات الاستشارات التنموية، عن تعيين جيمس ألان رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بغية دعم أجندة نموها الطموحة في المنطقة.

يتولى ألان، الذي بدأ مزاولة مهامه اعتباراً من 1 سبتمبر 2023، منصبه الجديد خلفاً لتييري ديلفو الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بعد حوالي 5 سنوات. يتمتع ألان بـ 20 عاماً من الخبرة في مجال العقارات عبر أهم الأسواق التنافسية مثل المملكة المتحدة والصين وإندونيسيا، مما سيثري بلا شك أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتعاون ألان من خلال منصبه الجديد بشكل وثيق مع الفريق القيادي للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضماناً لتحقيق النمو المستدام عبر مختلف خطوط أعمال "جيه إل إل"، وتعزيز عروض خدماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الاستمرار في تقديم المشورة فائقة الجودة للعملاء.

وبهذه المناسبة قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إنه لشرف عظيم لي أن أستكمل النجاحات المهمة التي حققتها شركة ’جيه إل إل‘ في واحدة من الأسواق العالمية الأكثر ديناميكية، وأن أوجهها نحو فصل جديد من النمو الاستراتيجي. وعلى مر السنين، توالت نجاحات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لذا، أتطلع قدماً لتوظيف خبرتي العالمية من أجل تحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا الكرام".

من جانبها قالت سو أسبري برايس، المدير التنفيذي لوحدة ديناميكيات العمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جيه إل إل": "في ظل تحول المباني وبيئة العمل إلى معيار أساسي لنجاح الشركات، أصبحت العقارات ركيزة رئيسية للمنهجية التي تتبناها الشركات عبر عملياتها التشغيلية. ومن هذا المنطلق، يتمتع ألان بالخبرة العالمية المثلى لمساعدة العملاء على تحقيق التميز في سوق شديدة التنافسية، وذلك من خلال توفير استراتيجيات مبتكرة لبيئة العمل ترتقي بعالم الأعمال المتغير إلى آفاق جديدة".

من جهتها قالت ستيفاني هايد، المدير التنفيذي لوحدة استشارات الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جيه إل إل": "لا شك أن خبرة ألان في ترسيخ وتطوير أعمال الشركة في إندونيسيا ستفتح أمامنا آفاقاً جديدة لتعزيز حضورنا في المنطقة. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على خدمات الاستشارة فائقة الجودة من جانب أصحاب العقارات وشاغليها، لذا نحن متفائلون جداً إزاء الفرص المستقبلية التي تنتظرنا".

يشار إلى أن جيمس ألان يعمل لدى "جيه إل إل" منذ 15 عاماً، حيث قاد أعمال الشركة في إندونيسيا على مدار السنوات الخمس الماضية. وتغطي خبرته العديد من جوانب قطاع العقارات بما في ذلك خدمات أماكن العمل، والتأجير، وخدمات المشاريع والتطوير، والعقارات السكنية، وأسواق رأس المال، وتمثيل المستأجرين.

حصل ألان على درجة الماجستير في العقارات من جامعة ريدنج في المملكة المتحدة، كما أنه زميل المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

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نبذة عن جيه إل إل

تعتبر شركة جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية تنشط منذ ما يزيد على 200 عام، وهي متخصصة في إدارة العقارات التجارية والاستثمارات في جميع أنحاء العالم. وعملت الشركة منذ نشأتها على مساعدة العملاء على شراء وتشييد وتشغيل وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والسكنية والفنادق ومنافذ التجزئة والاستثمار فيها. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية بلغ 20.9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 103000 موظف حول العالم، لتثمر جهودهم وخبراتهم الواسعة في تشييد منصة عالمية رائدة في القطاع. وتتمثل رؤيتنا في تكوين صورة جديدة لعالم العقارات. ونهدف من ذلك إلى مساعدة وعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا على استشراف طرق أكثر تألقاً وإشراقاً (SEE A BRIGHTER WAY). و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1650 من المهنيين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll-mena.com.

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ميدها ساندراسجارا

جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

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