خبير متخصص ينضم إلى جيه إل إل لتقديم الدعم في مشاريع تطوير مراكز البيانات المتخصصة في ظل تنامي سوق مراكز البيانات في المنطقة

دبي الامارات العربية المتحدة- أعلنت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في خدمات إدارة العقارات والاستثمارات والاستشارات التنموية، عن تعيين لاري بيكر مديراً لقسم حلول مراكز البيانات بقطاع خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المعلوم أن البيانات قد أصبحت في الوقت الحالي أصلاً هاماً من أصول أي مؤسسة أو شركة. ومع تزايد الاعتماد على المنصات التكنولوجية والتخزين السحابي خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت الحاجة إلى مراكز بيانات موثوقة وفعالة ومستدامة أكبر من أي وقت مضى. ومن هذا المنطلق، قامت شركة جيه إل إل بتعيين لاري بيكر من أجل المساعدة في تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على مشاريع مراكز البيانات المتخصصة وخدمات التطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع العمل في الوقت نفسه على مواكبة المتطلبات المحلية لعملاء الشركة من مراكز البيانات العالمية.

وسوف يعمل لاري من مكتب الشركة في دبي حيث يتولى قيادة وتطوير مشاريع مراكز البيانات التي تنفذها جيه إل إل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمتلك لاري خبرة طويلة تمتد على مدار أكثر من 30 عاماً في تنفيذ مراكز البيانات ومرافق المهام الحيوية في جميع أنحاء العالم، وسبقت له المشاركة في تنفيذ مشاريع مراكز بيانات النطاق الفائق والموقع المشترك من المستويين الثالث والرابع بدايةً من وضع التصورات والمفاهيم وحتى مرحلة أنشطة التشغيل.

وتعليقاً على خبر تعيين لاري، صرح بن جاكسون، رئيس قطاع خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل، قائلاً: "نعمل على تعزيز جهودنا من أجل تدعيم إمكاناتنا في مجال مراكز البيانات المتخصصة في المنطقة. ولذا، فإننا على يقين من أن لاري سيكون إضافة قوية لفريق الشركة بفضل خبرته الواسعة ومعرفته المتعمقة بالسوق. وسيقدم فريق لاري لعملائنا خدمات مخصصة حسب الطلب في ضوء إعادة النظر في آليات تنفيذ مراكز البيانات بداية من الاستدامة والصحة والسلامة وصولاً إلى تخطيط المرونة والقدرة على الصمود من أجل ضمان تحقيق أفضل قيمة لعملائنا".

ومن جانبه، صرح لاري بيكر، المدير الجديد لقسم حلول مراكز البيانات، قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى جيه إل إل في هذا التوقيت الرائع الذي أصبحت فيه أسواق مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أسرع الأسواق استخداماً للبيانات في العالم. وإنني أتطلع إلى تحقيق نتائج رائعة لعملائنا وتعزيز مكانة جيه إل إل بوصفها شريكاً رائداً في تنفيذ مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وسيعمل لاري بالتعاون مع الفريق المتخصص لمراكز البيانات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والذي شهد توسعات في الآونة الأخيرة بضم العديد من الخبراء على مستوى الإدارة العليا. (رابط إعلان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)

ويضم قطاع خدمات المشاريع والتطوير لشركة جيه إل إل أكثر من 500 استشاري يعملون على تنفيذ المشاريع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ القيمة الرأسمالية للمشاريع التي يتولى القطاع إدارتها نحو 30 مليار دولار. وتشمل الخدمات التي يقدمها القطاع إدارة التطوير وإدارة المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع والبرامج وإدارة التكاليف وتصميم وتجهيز أماكن العمل والتصميم الهندسي والاستدامة وإدارة نواحي الصحة والسلامة والبيئة والحلول الرقمية والتوأمة الرقمية.

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