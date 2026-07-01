الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة جيه إل إل، إحدى الشركات الرائدة في الخدمات المهنية المتخصصة في العقارات وإدارة الاستثمارات والاستشارات التطويرية، اليوم عن تعيين مارون ديب رئيساً لخدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعزز هذا التعيين التزام جيه إل إل بتقديم قيمة أكبر للعملاء في بيئة تتسم بتزايد التعقيد نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والتغيرات الديموغرافية، ومتطلبات الاستدامة، والتطور التكنولوجي المتسارع. و يسهم تعزيز القيادة الإقليمية في توفير إشراف أوضح، وتنفيذ أكثر اتساقاً، وتحقيق نتائج أفضل عبر المشاريع العقارية في مختلف الأسواق.

ومنذ انضمامه إلى جيه إل إل في عام 2015، لعب مارون دوراً محورياً في تنمية أعمال خدمات المشاريع والتطوير التابعة للشركة في المملكة العربية السعودية. وتحت قيادته، توسعت الأعمال لتشمل إدارة تنفيذ أعمال الإنشاءات لمراكز التسوق والفنادق والأصول الفندقية والمباني التجارية والمشاريع العملاقة والمرافق الحيوية، لخدمة عملاء القطاعين العام والخاص.

كما أدى مارون دوراً مهماً في دعم أعمال جيه إل إل على مستوى المنطقة الأوسع. ويرتكز نهجه القيادي على بناء فرق عمل عالية الأداء، وتعزيز الأداء المالي، وتحقيق نتائج متسقة للعملاء، بما يعكس قوة المنصة العالمية التي تتمتع بها جيه إل إل.

وقال مارون ديب: يشرفني أن أتولى قيادة فرق خدمات المشاريع والتطوير، في منطقة تتسم بالديناميكية والنمو المتسارع. وتتمثل أولويتنا في تحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا، مع تمكين موظفينا من تقديم أفضل ما لديهم. وتوفر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً استثنائية للابتكار وإحداث أثر ملموس، وأتطلع إلى البناء على الأسس القوية القائمة بالفعل.

وفي إطار مهامه الموسعة، سيتولى مارون الإشراف على النمو الاستراتيجي وتكامل القدرات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما سيركز على تعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على الخبرات القوية في الأسواق المحلية، وتطوير آليات تنفيذ المشاريع التي تركز على احتياجات العملاء، وإعداد الجيل القادم من قادة المشاريع.

ويضم فريق خدمات المشاريع والتطوير لدى جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 7,500 مستشار يعملون على تنفيذ مشاريع في أنحاء المنطقة، بقيمة رأسمالية للأصول قيد الإدارة تبلغ 30 مليار دولار أمريكي، مع تقديم خدمات تشمل إدارة التطوير، وإدارة المشاريع والبرامج، وإدارة التكاليف، وتجهيز المساحات وتصميم بيئات العمل، والتصميم الهندسي والاستدامة، والصحة والسلامة والبيئة، والحلول الرقمية.

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نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات وتحقق إيرادات سنوية 26.1 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 113 ألف موظف، كما في 31 ديسمبر 2025. وعلى مدار أكثر من 200 عام، ساعدت جيه إل إل، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة، عملاءها في شراء وبناء وإشغال وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة ومراكز البيانات والعقارات المتعددة العائلات والاستثمار فيها. وانطلاقا من رؤيتنا المتمثلة في رسم مستقبل قطاع العقارات من أجل عالم أفضل، نساعد عملاءنا وموظفينا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. وبدعم مما نمتلكه من قواعد بيانات عالمية ضخمة وقدرات تكنولوجية رائدة، نقدم خدمات عقارية متكاملة ومنسقة لمجموعة واسعة من العملاء الدوليين يمثلون قطاعات متنوعة. كما نستثمر، من خلال شركة لاسال لإدارة الاستثمارات، لعملائنا على مستوى العالم في كل من الأصول الخاصة والأوراق المالية العقارية المتداولة علناً. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1800 موظف من المتخصصين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وكيب تاون وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com

مسؤولو الاتصال الإعلامي:

ماي أونغ

جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا | 6999 426 4 971+

May.Ong@jll.com

نيشا سيلينا | ريم التاجر

jll-mena@bursonglobal.com