افتتحت شركة جينيسيس®، الشركة السحاية العالمية الرائدة في تنسيق التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مكتباً جديداً لها في الرياض، مما يمثل أحدث إنجاز لها في استثماراتها في أسواق المملكة العربية السعودية. ويقع مكتب جينيسيس الجديد في البيوت المكتبية (Home Offices) في وسط مدينة الرياض، إحدى أكثر العواصم نشاطاً من الناحية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

ويشهد سوق التحول السحابي والرقمي في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً، وذلك بقيادة جيل الشباب والخبراء في مجال التكنولوجيا بالإضافة إلى الشغف الإقليمي الكبير نحو التحول الرقمي. سيعمل هذا المكتب الجديد على توسيع التواجد الإقليمي للشركة وسيمكن جينيسيس من تزويد المؤسسات من جميع الأحجام والقطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتكنولوجيا التي تحتاجها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء ودفع عجلة الابتكار.

تعمل منصة جينيسيس السحابية Genesys Cloud على توفير تجارب مميزة لأكثر من 5,300 عميل حول العالم، بما في ذلك المؤسسات في الشرق الأوسط عبر القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والنفط، والغاز والرعاية الصحية والسفر. وخلال الربع الثالث من السنة المالية للشركة للعام 2024 (1 أغسطس - 31 أكتوبر 2023)، أنهت منصة جينيسيس السحابية Genesys Cloud هذه الفترة بإيرادات سنوية متكررة[1] بلغت حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50% تقريباً على أساس سنوي. وتضمن هذا الأداء القوي نمواً قوياً في المملكة العربية السعودية، حيث زادت إيرادات منصة جينيسيس السحابية Genesys Cloud بنسبة تزيد عن 90% على أساس سنوي، كما حققت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً في الإيرادات بنسبة تزيد عن 75% على أساس سنوي.



#بياناتشركات

-انتهى-