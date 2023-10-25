المملكة العربية السعودية، الرياض: كشفت جينيسيس، العلامة التجارية الشهيرة للسيارات الفاخرة، عن صالة العرض المرتقبة في الرياض، وذلك ضمن حدث حصري أقيم يوم 23 أكتوبر 2023، لتعيد بذلك تعريف معايير الأناقة والابتكار والفخامة في مجال السيارات على المستوى العالمي.

وأتيحت للضيوف الحاضرين فرصة الانطلاق في رحلة غامرة عبر "نفق جينيسيس"، لتساهم فب الكشف الكبير عن صالة عرض جينيسيس، التي تمثل مساحة تتلاقى فيها الديناميكية والأناقة والتفاصيل الجمالية والتكنولوجيا المتطورة لتقديم تجربة رائعة وفريدة من نوعها.

شهد الحدث خلال الأمسية إلقاء كلمات ملهمة من فريق جينيسيس في الرياض، لتقدم لمحة حول الرؤية التي تقوم عليها جينيسيس وروح العلامة التجارية والتزامها بأعلى مستوى من التميز والفخامة في قطاع السيارات الفاخرة.

واستمرت الفعاليات بعرض ضوئي مهيب أضاء بأسلوب فني كل قسم من صالة العرض، مع التركيز على التفاصيل الرئيسية لكل طراز من طرازات جينيسيس المعروضة. وقد صممت صالة العرض بشكل استراتيجي لتتضمن ثلاث مناطق رئيسية، وهي: قسم السيارات الكهربائية، والمنطقة الرئيسية، والمسرح. وصمم كل جزء بعناية ليحظى الضيوف بتجربة بصرية وسمعية غامرة، ما يمنحهم فرصة للتعرف على تفاصيل أروع السيارات وأكثرها فخامة من علامة جينيسيس.

وتعتبر صالة عرض جينيسيس الرياض إضافة بالغة الأهمية لمشهد السيارات في المملكة العربية السعودية. وتقدم صالة العرض مجموعة رائعة من طرازات جينيسيس - بدءاً من السيارات الكهربائية وصولاً إلى السيارات في المنطقة الرئيسية- والتي تجسد جميعها جوهر جينيسيس.

قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بافتتاح أول صالة عرض حصرية لجينيسيس في الرياض. وتعد تلك خامس صالة عرض تفتتحها العلامة التجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مما يشير إلى معلم هام لجينيسيس في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام. إنه يبرز النمو الرائع الذي شهدته العلامة التجارية في السنوات الأخيرة، مع الطلب القوي على نماذج جينيسيس الذي يسلط الضوء على أهمية المملكة كسوق عالمية للسيارات الفاخرة، مما دفع بضرورة وجود صالات عرض مجهزة بشكل جيد لتوفير تجربة شراء استثنائية. نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مجموعة الوعلان في بناء وجود العلامة التجارية لجينيسيس في المملكة وتوفير تجربة جينيسيس لا مثيل لها للعملاء."

وبهذه المناسبة، قال فهد بن سعد الوعلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان:" يأتي إفتتاح صالة عرض جينيسيس ضمن استراتيجيتنا لتقديم خدماتنا المتميزة للعملاء، وتسهيل وصول الفخامة والابتكار إليهم أينما وجدوا." وأضاف: "تهدف صالة العرض هذه إلى تعزيز انتشار علامة جينيسيس والوصول إلى عملائها وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم. خاصةً أن صالة العرض تتميز بتجهيزاتها المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات لإستعراض فئات جينيسيس المتاحة في المملكة."

يسر جينيسيس أن تستهل العصر الجديد من التطور والتميز في مجال السيارات في الرياض، وتتطلع للترحيب بالزائرين في صالة عرضها الجديدة كلياً في الرياض.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول جينيسيس

تطرح جينيسيس، العلامة التجارية المتخصصة بالسيارات الفارهة ذات التصاميم المميزة، نماذج رائعة تجسد "الأناقة الرياضية"، حيث تتضمن مجموعتها كلاً من G70 سيدان الرياضية، وG80 سيدان الفارهة من الحجم المتوسط، وG90 سيدان الرائدة، بالإضافة إلى GV70 وGV80. وفي ظل وجود العديد من موزعي العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، أطلقت جينيسيس مؤخراً مجموعة من أولى صالات العرض المستقلة في المنطقة، وبالتحديد في الإمارات العربية المتحدة، وجدة، وسلطنة عمان، والبحرين. تمتلك العلامة التجارية أيضاً مركز خدمة تخصصي في الكويت، مع امتلاك خطط للتوسع على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المستقبل القريب. للاطلاع على المزيد حول جينيسيس ومفهومها الجديد للرفاهية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.genesis.com