الرياض، في خطوة تعكس التقاء الريادة الرياضية بالتميز في عالم السيارات الفاخرة، أعلنت شركة "الوعلان للتجارة" ، الوكيل الرسمي لعلامة "جينيسيس" في المملكة العربية السعودية (المنطقة الوسطى)، عن توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع "شركة نادي الهلال" ، أحد أكثر الأندية نجاحاً وتأثيراً على الساحة الرياضية الآسيوية، لتصبح بموجبها "جينيسيس" راعياً رسمياً للنادي لمدة خمس سنوات.

وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر شركة الوعلان للتجارة بمدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، والأستاذ فهد بن سعد الوعلان رئيس مجلس إدارة "شركة الوعلان القابضة"، بحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين.

وتنص الاتفاقية على توفير 35 سيارة من طرازات "جينيسيس" الفاخرة، لاستخدام لاعبي وإداريي النادي، بما يعزز تجربة التنقل وفق أعلى معايير الفخامة والابتكار والتقنيات المتقدمة التي تشتهر بها العلامة الكورية الفاخرة. كما تمنح الاتفاقية "جينيسيس" حزمة من الحقوق التجارية والتسويقية، إضافة إلى حضورها ضمن منظومة رعاة النادي عبر مختلف المنصات الإعلامية والمنشآت الرياضية التابعة له.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي السعودي تحولاً نوعياً غير مسبوق، مدفوعاً بالدعم الكبير الذي يحظى به من القيادة الرشيدة، وما تتيحه رؤية السعودية 2030 من فرص استثمارية وتنموية تسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضة والترفيه.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال: "تجديد الشراكة مع "جينيسيس" يأتي امتدادًا لعلاقة مثمرة حققت العديد من النجاحات منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويسهم في تحقيق مستهدفات مشتركة تعزز من القيمة التجارية والاستثمارية للنادي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد الأستاذ فهد بن سعد الوعلان رئيس مجلس إدارة "شركة الوعلان القابضة"، أن الشراكة مع "نادي الهلال" تمثل أكثر من مجرد اتفاقية رعاية، قائلاً: "يجمعنا بنادي الهلال تاريخ من النجاحات والطموحات الكبيرة، وهو نادٍ استطاع أن يرسخ مكانته كأحد أبرز الكيانات الرياضية في المنطقة من خلال إنجازاته الاستثنائية وقاعدته الجماهيرية الواسعة. ومن هذا المنطلق، نفخر اليوم بتعزيز شراكتنا معه عبر اتفاقية طويلة الأمد تعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة نحو المستقبل."

وأضاف الوعلان: "تحرص الوعلان للتجارة وجينيسيس على أن تكون جزءاً من مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة السعودية، وأن تسهم في دعم المؤسسات الرياضية الوطنية التي تمثل المملكة بأفضل صورة على المستويات المحلية والقارية والعالمية. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستوفر منصة مثالية لتعزيز حضور جينيسيس والتواصل مع شريحة واسعة من الجمهور السعودي."

وتواصل "جينيسيس" ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع علامات السيارات الفاخرة نمواً على مستوى العالم، من خلال تقديم منتجات تجمع بين التصميم الراقي والحرفية العالية والتقنيات المتطورة، إلى جانب تجربة تملك متكاملة ترتقي بتطلعات العملاء.

وتعكس هذه الشراكة التقاء علامتين تتشاركان قيم الريادة والطموح والتميز، وتؤكد في الوقت ذاته الدور المتنامي الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين الرياضي والخاص في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة في المملكة.

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