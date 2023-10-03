في إطار مشاركتها في معرض إنترسك السعودية 2023

سيناقش خبراء الشركة النتائج الرئيسية التي تضمنها تقرير جينيتك لحالة الأمن المادي، والتوقعات الخاصة بمتطلبات المشهد الأمني في السوق السعودي خلال العام المقبل.

تعتبر الحلول الأمنية والتحليلية المتقدمة ذات أهمية كبرى بالنسبة لمبادرات المدن الذكية في المملكة، وتمكين المؤسسات السعودية من تعزيز كفاءتها التشغيلية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: على خلفية التقدم الكبير الذي تحرزه المؤسسات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في إطار المبادرات الطموحة للمدن الذكية، تشارك شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، مجدداً هذا العام في معرض إنترسك السعودية 2023. وتستعرض الشركة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة موحدة من حلول الأمن والتحليلات المتطورة التي تضمن استمرار الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في المضي قدماً بأمن وأمان. هذا وتقام النسخة الخامسة من إنترسك السعودية، المعرض التجاري الرائد في المملكة للأمن والسلامة والحماية من الحرائق، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر.

ويشار إلى أن البنية التحتية الأمنية المحسّنة ستكون ضرورية للغاية لتطوير أسس المعيشة الحضرية الحديثة والاقتصاد المتنوع، مع تقدم المملكة نحو أهداف رؤية 2030. وقد تم بالفعل تحقيق تقدم كبير على هذا الصعيد في مدن عدة بالمملكة، مثل الرياض، ومكة، وجدة، والمدينة المنورة، والتي تحتل جميعها مكاناً على قائمة مؤشر المدن الذكية لعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ومع وجود مشاريع أخرى واعدة قيد التطوير مثل مدينة نيوم وذا لاين، يمكن لحلول الأمن المادي القوية لأنشطة الحياة اليومية أن تمنح الشركات والحكومات رؤية أكثر تعمقاً لبيئاتهم، مما يمكنهم من الاستجابة لأي حوادث محتملة والتعافي منها بسرعة.

وسيكون خبراء جينيتك حاضرين في جناح عرض الشركة رقم جناح D12 قاعة 1، في معرض إنترسك السعودية لمشاركة رؤاهم القيّمة التي تغطي مجالات الرقمنة والمدن الذكية والأمن. ومع استمرار هيمنة التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي على المحادثات حول الأمن المادي، سيقوم فريق جينيتك بتناول النتائج الرئيسية التي تضمنها تقرير جينيتك لحالة الأمن المادي، والتوقعات الخاصة بمتطلبات المشهد الأمني في السوق السعودي لعام 2023.

وجدير بالذكر أن جينيتك قامت على مر السنين، بتعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية من خلال بناء فريقٍ متنامٍ، وافتتاح مكتب موسّع لها في الرياض، وتنفيذ استثمارات كبيرة.

وفي تعليقه على مشاركة الشركة في معرض إنترسك السعودية، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك: "ينبغي على المتخصصين في مجال الأمن أن يحافظوا على مرونتهم في تبني أساليب وأدوات جديدة تتجاوز الحدود التقليدية، لا سيما مع تزايد وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء المملكة. ولهذا تقوم جينيتك ببناء حلول مرنة ومتصلة تتجاوز مفهوم الأمن لتوفر رؤى تشغيلية تتيح للمؤسسات تحسين أعمالها وبيئتها. ونحن نتطلع قدماً إلى تسليط الضوء على أهمية حلول الأمن المادي الموحدة من خلال مشاركتنا في معرض إنترسك السعودية، وشرح كيف يمكننا دعم شركائنا المحليين للاستجابة للاحتياجات الأمنية الراهنة والمستقبلية".

استعراض الحلول

سيتاح لزوار معرض إنترسك السعودية فرصة مهمة لتجربة واختبار عروض جينيتك في مجالي الأمن المادي والسيبراني بشكل مباشر، بما في ذلك:

الإصدار 5.11 من سكيورتي سنتر (Security Center): وهو عبارة عن منصة أمنية موحدة تتضمن قدرة التحكم في الوصول، والمراقبة بالفيديو، والتعرف التلقائي على لوحة تسجيل السيارة، والاتصالات، في واجهة بديهية واحدة لتبسيط العمليات. ويدمج الإصدار الأحدث من هذه المنصة إمكانية الوصول إلى الوحدات الأساسية مثل نظام Omnicast وSynergis وAutoVu وSipelia ومراقبة التسلل، مما يوفر ميزات محسنة مثل الرسم المتقدم للخرائط، وتحليلات الفيديو KiwiVision، وإدارة مستوى التهديد.

تحليل بيانات الفيديو KiwiVision™: يعمل نظام تحليل بيانات الفيديو KiwiVision™ من جينيتك على أتمتة مراقبة الفيديو، وتعزيز العمليات، وتمكين فرق الأمن من اتخاذ قرارات أسرع ومدروسة بشكل أفضل. وتعمل هذه التقنية على تمكين المشغلين من التدقيق في كميات كبيرة من الأحداث والكشف بشكل تلقائي عن الأفراد والمركبات والأشياء، وتوجيه انتباههم بشكل أكثر فعالية نحو البيانات ذات الصلة.

Genetec Mission Control™: وهو نظام تم تصميمه ليكون نظاماً شاملاً لإدارة القرارات، إذ أنه يسهّل تنسيق الاستجابة للحوادث في الوقت الفعلي بين مختلف الأطراف المعنية، مما يؤدي إلى تسريع إيجاد الحلول المناسبة. ويقوم هذا النظام بتحليل الأحداث عبر النظام بأكمله، وتحديد الأنماط التي تشير إلى تهديدات حقيقية، وأتمتة المهام الروتينية. ويقوم النظام في حالات الطوارئ، بتوجيه الفرق من خلال بروتوكولات الاستجابة، مما يقلل من توقف العملياتـ ويسهل عملية التعافي السريع.

#بياناتشركات

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نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء القنوات المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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