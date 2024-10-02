يعزز التواصل بين الفريق، ويمكّن التعاون في الوقت الفعلي، ويبسط عملية التوثيق والتدقيق

دبي: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن إطلاق "مركز العمليات"، وهو حل لإدارة العمل قائم على السحابة ومصمم خصيصاً لعمليات الأمن المادي. ويتوفر هذا الحل الجديد كجزء من حل مركز الأمن سيكيوريتي سنتر وفق مبدأ البرمجيات كخدمة (SaaS)، أو كمنتج مستقل. وتم تصميم مركز العمليات خصيصاً للمتخصصين في مجال عمليات الأمن، ومن المتوقع له أن يحدث ثورة في الطريقة التي تتعاون بها فرق الأمن المادي وتتواصل فيما بينها وتدير مهامها.

التعامل مع التحديات الرئيسية لعمليات الأمن

يتعامل مركز العمليات مع التحديات التشغيلية التي تواجهها فرق عمليات الأمن، والتي تعتمد غالباً على جداول البيانات أو أدوات إدارة العمل غير المتصلة، والمصممة لأقسام تكنولوجيا المعلومات أو لأقسام أخرى. ويمكن أن تعيق هذه الأنظمة المجزأة الكفاءة والتعاون، بينما يحل مركز العمليات هذه المشكلة من خلال دمج عمليات إرسال أوامر الأمن والتكليفات وتتبع النشاط في منصة واحدة. ويتيح هذا النهج الموحد للمستخدمين إدارة المهام بشكل أكثر فعالية، وتمكينهم من رؤية عملياتهم في الوقت الفعلي والتعاون بسلاسة بين الفرق.

وفي تعليقه على الحل الجديد، قال كريستيان مورين، نائب الرئيس لهندسة المنتجات في شركة جينيتك: "تبذل عمليات الأمن جهوداً كبيرة لضمان يوم آمن، يسير فيه كل شيء بسلاسة دون أن يلاحظ أحد ذلك. ومع ذلك، غالباً ما تفتقر هذه العمليات إلى الأدوات اللازمة لتقديم أداء فعّال. وقد تم تطوير حل مركز العمليات بالتعاون الوثيق مع متخصصي الأمن للتعامل مع متطلباتهم، إذ أنه يهدف إلى كسر الحواجز وتعزيز عمليات الأمن، وتمكين فرق الأمن هم من العمل بكفاءة أكبر والتعاون بشكل فعال عبر المؤسسة".

عرض فريد من نوعه لصناعة الأمن المادي

يعد مركز العمليات أكثر من مجرد أداة لإدارة المهام، فهو حل شامل مصمم لإدارة الموارد والأصول بشكل أفضل. وهو مصمم لتعزيز كل جانب من جوانب عمليات الأمن من خلال واجهة ويب وهاتف محمول سهلة الاستخدام، تربط الفرق على مستوى العالم. وتتم إدارة المهام والمشاريع على لوحات قابلة للتخصيص، تمثل مراحل سير العمل بشكل بصري، مما يوفر نظرة عامة وواضحة على التقدم المُحرز، ويعزز الوعي بالموقف بما يتيح التعاون في الوقت الفعلي. ويضمن هذا الأمر تعيين الشخص المناسب، المزود بالأدوات المناسبة، لتنفيذ المهمة المناسبة، وبالتالي تحسين كفاءة وجودة العمل.

ويساعد مركز العمليات من خلال توفير قائمة مرجعية مفصلة لكل مهمة، في توجيه مسؤولي الأمن في الميدان إلى مهامهم التالية، سواء كان ذلك إرسال الدوريات أو الاستجابة للحوادث، كما أنه يُخبر المشرفين عليهم تلقائياً بمستوى التقدم في تنفيذ المهام وحالة المهمة وموقع الأفراد الموكلين بتنفيذها.

وجدير بالذكر أن مركز العمليات قابلٌ للتخصيص بالكامل لتلبية الاحتياجات الفريدة لأي مؤسسة. إذ من الممكن توسيعه بسهولة، وهو يدعم فرق العمل من جميع الأحجام، ويتكيف مع تدفقات العمل المختلفة والعمليات ومتطلبات إعداد التقارير مع ضمان الخصوصية من خلال التصميم.

التوافر

سيكون حل مركز العمليات متاحاً على مستوى العالم اعتباراً من 23 سبتمبر 2024، سواء كجزء من الاشتراك المميز بحل مركز الأمن سيكيوريتي سنتر وفق مبدأ البرمجيات كخدمة (SaaS)، أو كحل مستقل متوافق الإصدار 5.10 والإصدارات الأحدث من حل سيكيوريتي سنتر. ويتوفر مركز العمليات حصرياً من خلال الأعضاء المعتمدين في برنامج شركاء قنوات جينيتك، وهو يتيح لشركاء القنوات توسيع محفظتهم، مما يوفر للعملاء أدوات محسّنة للتعاون والتواصل والكفاءة التشغيلية.

لمزيد من المعلومات حول مركز العمليات من شركة جينيتك، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.genetec.com/product-releases/operations-center

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول جينيتك، يرجى زيارة: https://www.genetec.com

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