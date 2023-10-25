وزارة الاستثمار السعودية توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز تدفّق الاستثمارات إلى المملكة

سيوفر الصندوق السعودي الأوّل للمستثمرين فرص استثمار مباشر في مشاريع داخل المملكة

"جيمكورب كابيتال" هي شركة إدارة أصول عالمية تركز على الأسواق الناشئة

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت "جيمكورب كابيتال"، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول تركّز على الأسواق الناشئة، عن خطط لإنشاء أول صندوق استثمار داخل المملكة العربية السعودية. ويعد الصندوق الأوّل من نوعه بمستهدفات أولية تصل إلى مليار دولار أمريكي، وتوفر هذه الخطة الاستراتيجية للمستثمرين الدوليين والمحليين فرصة فريدة للاستثمار المباشر في المشاريع الرئيسية التي تدعم رؤية المملكة 2030 ومبادرات التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.

وسيكون الصندوق ثمرة الشراكة بين شركة "جيمكورب" ووزارة الاستثمار السعودية، حيث ستلتزم الشركة بتخصيص التمويل الأولي، في حين ستساهم الوزارة في إنشاء الصندوق وستسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية. ومن المتوقع أن يعزز الصندوق إقبال المستثمرين، بجانب الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية.

وتوفّر استراتيجية الصندوق مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل التسهيلات الائتمانية والأسهم والديون المختلطة، بما يعزز مصادر التمويل المتاحة حالياً في المملكة العربية السعودية. وستشمل المنتجات الائتمانية الديون المهيكلة، وتمويلات التجارة المهيكلة، والديون القابلة للتحويل. أما منتجات الأسهم فسوف تشمل الأسهم العادية، والأسهم التفضيلية، وغيرها من مشتقات الأسهم والأسهم المختلطة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح: "يؤكد صندوق الاستثمار الجديد لشركة جيمكورب التزام المملكة بالتحوّل إلى وجهة استثمارية عالمية رائدة. أصبحت المملكة مؤخراً وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، ومن شأن الصندوق أن يشكل رافداً استثمارياً إضافياً للقطاعات الحيوية الرئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية والتعدين والمعادن، كما أنه يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمملكة".

وحول أهمية الصندوق الاستثماري الجديد، قال صلاح علي خبطي، نائب وزير الاستثمار السعودي: "لطالما شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر قوة مؤثرة ومساهماً أساسياً في اقتصادنا المحلي، لأهميته في تعزيز توفير فرص العمل وتفعيل دور المرأة في القوى العاملة. وسيشكل صندوق جيمكورب الذي تبلغ قيمته مليار دولار أميركي محفزاً مهماً لدفع نمونا الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسهم في ازدهار قطاعاتنا الحيوية الرئيسية. ونحن على ثقة بأن إنشاء هذا الصندوق المهم سيمهد الطريق لصناديق استثمارية إضافية، وسيكون انطلاقة لمرحلة جديدة من الازدهار والابتكار في منطقتنا".

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة: "تجمع المملكة العربية السعودية علاقة تجارية راسخة ومزدهرة بالمملكة المتحدة. وباعتبارها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، يشكّ الاقتصاد المفتوح في المملكة منصة رائدة للمستثمرين ومركزاً محورياً للفرص الاستثمارية مدعوماً بالالتزام الراسخ بتعزيز الرفاهية والاستقرار المالي والاجتماعي. ويسعدنا أن نرحب بمبادرات الاستثمار البناءة كمبادرة صندوق جيمكورب من المملكة المتحدة والذي تبلغ قيمته مليار دولار، لدوره المفصلي في دعم مستهدفات الاستثمار الداخلي الطموحة في المملكة العربية السعودية".

ومن جهته، قال أتاناس بوستاندجييف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جيمكورب كابيتال": "مع تزايد وتيرة التغيرات والتعقيدات في المشهد العالمي، نسعى إلى توسيع نطاق حلولنا الاستثمارية في الأسواق الناشئة. والمملكة العربية السعودية من الأسواق الأساسية التي توفر بيئة استثمارية مناسبة وفرصاً فريدة لتطوير حلول مالية مبتكرة لمختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وذلك عبر قطاعاتنا الأساسية الثلاثة وهي الطاقة والبنية التحتية والتعدين. ونأمل أن يكون هذا الصندوق بدايةً لسلسلة صناديق متتالية في المملكة".

بدوره، قال سايمون بيني، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى شركة "جيمكورب": "هدفنا الرئيسي من إطلاق هذه الاستراتيجية هو تعزيز جهود تحوّل المملكة العربية السعودية إلى وجهة استثمارية رائدة. وفي إطار سعينا لدعم المستهدفات الحكومية الرامية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، نتوقّع أن تشهد المملكة نمواً اقتصادياً مستداماً يرسخ مكانتها ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً. ويشمل التزامنا تجاه ازدهار المملكة دعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، والمساهمة في خفض البطالة وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، سنقدّم مساهمة بارزة لترسيخ موقع المملكة كوجهة استثمارية عالمية مفضلة".

تلتزم وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بتعزيز مكانة المملكة كإحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم. وتستهدف الوزارة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية الرئيسية للاقتصاد السعودي، بما في ذلك الطاقة والتعدين والمعادن والبنية التحتية والسياحة. وتشمل توجهات الاستثمار الرئيسية في المملكة زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف توليد 50% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، ومواصلة تطوير قطاع التعدين والمعادن حيث تعد المملكة حالياً من المنتجين الرئيسيين للألمنيوم والنحاس والذهب والفوسفات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ حيث يركز المستثمرون على المدن والمناطق الاقتصادية الجديدة، وأخيراً، تطوير القطاع السياحي، مع التركيز بشكل خاص على السياحة الدينية والسياحة الترفيهية.

يذكر أن "جيمكورب كابيتال" هي شركة عالمية لإدارة الأصول تركز على الأسواق الناشئة، وتوفر حلولاً تمويلية للمقترضين من الجهات السيادية والشركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة وتمويل التجارة المهيكلة. وقد أنجزت "جيمكورب" صفقات ائتمانية خاصة تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار في الأسواق العالمية الناشئة من الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وصولاً إلى أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية.

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جيمكورب كابيتال مانجمنت ليميتد هي شركة مستقلة لإدارة الاستثمارات تركز على الأسواق الناشئة. سهلت جيمكورب كابيتال منذ تأسيسها استثمارات تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار أمريكي من خلال صفقات الائتمان والأسهم العامة والخاصة. وتتطلع الشركة إلى استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في أفريقيا على مدى العقد المقبل، وتحديداً في شكل صفقات ديون بالشراكة مع مستثمرين آخرين من المؤسسات، بالإضافة إلى استثمارات في الأسهم الخاصة على أساس انتقائي.