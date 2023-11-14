تهدف المرافق الجديدة إلى إلهام الطلاب وحثّهم على حب الطبيعة

توفّر المزرعة تعليماً غامراً في حضن الطبيعة يتجاوز الفصل الدراسي

تضم مدرسة الغابات والمزرعة مجموعة من الحيوانات والنباتات تعزيزاً للتعليم التطبيقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مدرسة جيمس ويسجرين الدولية في الشارقة (WGP) أول مدرسة غابات ومزرعة في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وجودة حياة الطلاب وسعادتهم والمحافظة على البيئة والارتقاء بتجربتهم التعليمية.

تم تصميم مدرسة الغابات والمزرعة كفصول دراسية غامرة وتفاعلية وغنية بالتجارب، في الهواء الطلق بعيداً عن التعليم التقليدي، مما يوفّر للطلاب تجربة تعليمية فريدة وعملية في حضن الطبيعة. كما يخوض الطلاب نهجاً شاملاً للتعلّم عبر المنهاج الدراسي حيث يتمّ دمج المواد والمهارات بما في ذلك اللغة والعلوم والرياضيات والإبداع.

قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "يسعدنا إطلاق مدرسة الغابات والمزرعة في مدرسة ويسجرين. إنها مبادرة رائعة وهي الأولى من نوعها في الشارقة، حيث تجسد التزامنا بتحقيق الاستدامة والتعلم العملي والتطبيقي بشأن قضايا المناخ والبيئة. ونأمل أن يستوحى طلابنا من تجاربهم مع الحيوانات ومدرسة الغابات وأن يكتسبوا فهماً أعمق لمتطلبات كوكبنا وأهمية الحفاظ عليه للأجيال القادمة كجزء من تعليمهم الشامل. رسالتي لهم: اختبروا وتعلموا وتمتعوا دائماً."

تضم المزرعة مجموعة متنوعة من الحيوانات، بدءاً من الماعز والأرانب إلى السلاحف والحمام والدجاج، والطيور الغريبة بما في ذلك الكوكاتيل والعصافير و الطاووس. تعزز هذه البيئة الحية والتفاعلية وعي الطلاب باحتياجات الحيوانات، مع غرس روح المسؤولية في نفوسهم وتعزيز شعورهم بالوعي البيئي. كما تعزز هذه الأنشطة التزام الطلاب بالممارسات البيئية المستدامة مثل الزراعة العضوية وإعادة التدوير والحد من النفايات.

وقال جيمس ماكدونالد، مدير مدرسة جيمس ويسجرين الدولية في الشارقة: "إن مجتمع جيمس ويسجرين بأكمله متحمّس جداً لرؤية مدرسة الغابات والمزرعة تنبض بالحياة. أردنا أن نوفّر بيئة مثرية وملهمة للطلاب كي يتعرفوا على الطبيعة عن كثب ويحملوا شعلة الناشطين البيئيين، إيماناً منا بضرورة الحفاظ على كوكبنا".

وأضاف ماكدونالد متوجّهاً إلى السفراء البيئيين الصغار في المدرسة: "تحملن في أيديكم مفتاح مستقبل كوكبنا - مستقبل ينتظر أن يتم تشكيله بشجاعة وعزيمة والتعاطف. كل خطوة، أو كل بذرة تزرعنوها، أو كل حيوان تعتنون به يساهم في تعزيز التناغم البيئي. استفيدوا من الفرص المتاحة أمامكم بروح حب الاطلاع والفضول والتفاني والالتزام بترك بصمتكم في هذا العالم. إن أفعالكم، مهما كانت صغيرة، لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي على مستوى العالم."

وقال أحمد سعد، طالب في السنة العاشرة: "إنه لأمر مدهش أن يكون لدينا مدرسة غابات ومزرعة في المدرسة. يعدّ التعلم حول الحيوانات والنباتات خارج الكتب الدراسية أفضل بكثير. تجعل التجارب التفاعلية والتعلم الواقعي كل شيء أكثر متعة".

تمكّن المدرسة الطلاب من تطبيق معرفتهم ومهاراتهم المعرفية بفعالية في حل مشكلات العالم الواقعي. وتعزز هذ التجارب النمو الجسدي والاجتماعي والعاطفي للأطفال، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التميز الأكاديمي.

وتم تصنيف مدرسة جيمس ويسجرين الدولية كواحدة من أكثر المدارس تقدماً في الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في 98 معياراً وفقاً لهيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA). وتعكس هذه التحسينات التزام المدرسة بتقديم تجربة تعلم شاملة ومبتكرة، ورعاية التفوق الأكاديمي، وتنمية الشخصية، وبناء المجتمع، مع التركيز المستمر على مهارات القرن الواحد والعشرين، بهدف تمكين الطلاب ليصبحوا متعلمين مدى الحياة ومواطنين عالميين مسؤولين.

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.