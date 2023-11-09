يجمع فريق خدمات الأطفال الجديد بين خبرات المتخصصين الدوليين والممارسات الرائدة

سيعمل قسم خدمات الأطفال بشكل استباقي مع مدارس جيمس للتعليم للارتقاء بتجربة الطلاب

سيساهم القسم بدعم وتعزيز استراتيجية التعليم الخمسية الخاصة بمختلف مدارس جيمس

دبي- أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين فريق متكامل مختص بخدمات الأطفال في جميع مدارسها البالغ عددها 44 في الإمارات العربية المتحدة وقطر، في خطوة تهدف إلى تسجيد نهج فريد ومبتكر للعمل على رعاية وتطوير الطلاب وتعزيز قدراتهم ومواهبهم بشكل متكامل.

تجمع هذه المبادرة الرائدة خبرات عالمية المستوى من خلال فريق واحد يغطي مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك جودة الحياة والسعادة، والسلامة، والدمج، والحماية، وبرنامج جيمس مدى الحياة، والاحتياجات التعليمية الخاصة (SEN)، واللغة الإنجليزية كلغة إضافية (EAL)، إلى جانب التركيز على الطلاب الموهوبين وأصحاب الكفاءة.

كما تدعم المبادرة هدف مجموعة جيمس للتعليم المتمثل بضمان تمكين كل طفل، بغض النظر عن قدرته وخلفيته، لتحقيق إمكاناته الكاملة وصقل مهاراته ورعاية مواهبه والنبوغ في داخله، وذلك من خلال اعتماد أحدث وأفضل الممارسات والبيانات عبر مجموعة واسعة من المنصات والخدمات بالتنسيق مع الإدارة العليا ورئيسة الشؤون الأكاديمية وفريق عملها وجميع كبار مسؤولي التعليم بشكل استباقي داخل المدارس بما فيه مصلحة الطلاب.

وقالت الدكتورة صايمة رنا، رئيسة الشؤون الأكاديمية في مجموعة جيمس للتعليم التي قدمت الفريق الجديد كجزء من استراتيجية التعليم الممتدة على خمس سنوات: "ندرك في مجموعة جيمس للتعليم، بأن لكل طفل مواهب وقدرات خاصة، وإن التزامنا برعاية مواهبه وإمكاناته راسخ ومتين. ويُشكل تقديم قسم خدمات الأطفال دلالة واضحة على تفانينا في توفير تعليم عالمي المستوى وشامل في إطار نهج متكامل. نحن متحمسون لتحقيق وعدنا بإبراز النبوغ لدى كافة طلابنا وتعزيز فريق عملنا الذي يضم معلمين دوليين من كافة أنحاء العالم".

من جهته، قال ديفيد آيرش، نائب أول لرئيس خدمات الأطفال في مجموعة جيمس للتعليم، الذي انضم إلى المجموعة مؤخراً وله خبرة هائلة من خلال العمل ضمن مجموعة تعليمية عريقة في المملكة المتحدة: "يمثل قسم خدمات الأطفال الجهد المبذول لتقديم دعم شامل يعالج مختلف جوانب تنمية طلابنا. نحن متحمسون جداً للتأثير الإيجابي الذي يُمكن أن تحققه هذه المبادرة على حياة طلابنا ونجاحهم في المستقبل. نحن على يقين بأنها ستساهم في تمكين الطلاب وتوفير بيئة مواتية لهم حيث يمكنهم تحقيق النجاح والنمو الأكاديمي والعاطفي والاجتماعي، بغض النظر عن الحياة التي يختارونها. وبحسب تجربتي، لا تقدم أي مجموعة أخرى في التعليم الخاص للطلاب والعائلات مجموعة واسعة من الخدمات شاملة كتلك التي سنوفرها في قسم خدمات الأطفال".

وقالت ماريسا أوكونور، نائب أول لرئيس شؤون التعليم ومديرة مدرسة جيمس وليغتون انترناشونال: "تجسد فرق الحماية والدمج في مجموعة جيمس للتعليم نماذج رائعة من حيث الخبرة والتجربة المتفانية التي تعمل بشكل استباقي في مختلف مدارسنا، بهدف تقديم قيمة مضافة هائلة للطلاب عند الضرورة. نحن حالياً نبني على تلك الأسس المتينة بشكلٍ واسع النطاق، من خلال تقديم قسم مشترك لخدمات الأطفال تحت قيادة ديفيد المتمرسة".

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