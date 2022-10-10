· أطلقت جيمس للتعليم أولى فعالياتها في إطار يوم التوطين المفتوح لمواطني دولة الإمارات

· هدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل ضمن المجموعة

· أبدى الحضور اهتمامهم بالانضمام إلى عائلة جيمس حيث أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع مدراء التوظيف

دبي، الامارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة جيمس للتعليم مبادرة تهدف إلى تعزيز توطين الكوادر الوطنية عبر شبكة المدارس التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساهمة منها في دعم جهود الحكومة لدفع عملية التوطين في إطار الوظائف التي تتطلب مهارات محددة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الدعم لمنصة "نافس" التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص عبر مجموعة متكاملة من الحوافز والمزايا والبرامج.

وانطلقت المبادرة خلال حدث خاص أُقيم في 8 أكتوبر في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، تحت عنوان يوم التوطين المفتوح. وشهد هذا الحدث مشاركة مجموعة من الإماراتيين والإمارتيات من ذوي المهارات العالية سواء من الخريجين أو أولياء الأمور أو طلاب الجامعات، وشكل فرصة للمهتمين بإيجاد فرص عمل للتواصل والتشبيك مع مجموعة متنوعة من القيادات التعليمية والمتحدثين الرئيسيين ومديري التوظيف. كما أُتيحت الفرصة أمام المشاركين للتعرف عن كثب ومعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات حول مجموعة جيمس للتعليم كجهة عمل، واستكشاف الأساليب والمناهج التي تعتمدها لتوفير الدعم للخريجين الجدد، والحفاظ على أفضل المواهب ورعايتها وتعزيز التطور الوظيفي.

وتهدف المبادرة إلى إشراك أولياء الأمور والموظفين الإماراتيين على نطاقٍ واسع، لضمان دعمهم وتأييدهم للخطوات الهادفة إلى تعزيز مجموعة فرص العمل المتاحة عبر المجموعة وفي إطار مدارسها البالغ عددها 41 مدرسة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "أود أن أتوجه بالشكر إلى مدارسنا كافة على جهودها الحثيثة واتخاذها خطوات عديدة نحو تحقيق أهداف التوطين التي تعتبر عاملاً بارزاً وجوهرياً في رؤية مجموعة جيمس للتعليم واستراتيجيتها. وفي إطار عملنا وتطلعاتنا كمجموعة، نؤكد التزامنا بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تمكين رأس المال البشري الوطني وتعزيز اقتصاد المعرفة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية".

من جهته، ذكر عيسى الملا، رئيس تنمية القوى العاملة الوطنية في برنامج الإمارات للتنمية الوطنية (ENDP): "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة جيمس للتعليم لتمكين المواطنين الإماراتيين المتميزين لبناء مسار مهني لهم في قطاع التعليم. لقد وضعت جيمس للتعليم استراتيجية مدتها خمس سنوات قائمة على رسم خارطة طريق لنهج شامل للتعليم والتطوير المهني، في خطوة جوهرية لجذب المواطنين الإماراتيين والحفاظ عليهم وضمان الارتقاء بمسيرتهم المهنية".

بدورها، أكدت الدكتورة صايمة رنا، رئيسة الشؤون الأكاديمية في مجموعة جيمس للتعليم ومديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس العالمية – دبي أن "جيمس للتعليم تهدف إلى بناء القوى العاملة فيها مع انضمام مجموعة من الموظفين المتميزين إلى لعائلتنا، وذلك لدعمنا في تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب في رعايتنا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. وفي هذا الإطار، نتطلع إلى الترحيب بالأعداد المتزايدة من الموظفين الإماراتيين الموهوبين حيث نعمل معاً لتعزيز وتنمية قطاع التعليم المزدهر في الدولة".

وقالت فاطمة الشامسي، رئيسة برامج التوطين في مجموعة جيمس للتعليم: "يسعدني أن أكون فرداً من عائلة جيمس للتعليم، المؤسسة المتميزة والرائدة في قطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بإرثٍ يمتد لأكثر من 60 عاماً ومحفظة متنوعة تضم أكثر من 40 مدرسة توفر المناهج الدراسية الرئيسية كافة. ولقد سررت جداً بأن تتاح لي الفرصة لأشارك تجربتي وخبرتي ضمن المجموعة مع زملائي الإماراتيين في أول جلسة حوارية في إطار يوم التوطين المفتوح. وسنواصل، وبدعم من جميع أصحاب المصلحة، جهودنا لتعريف الجمهور بمكانة وموقع مجموعة جيمس للتعليم ودورها الأكاديمي وتميّزها كصرح تعليمي يؤمن بيئة عمل محفزة، الأمر الذي يجعلها جهة العمل المفضلة في قطاع التعليم".

ويأتي توطين الكوادر الوطنية، في إطار مبادرة حكومية إماراتية تحرص على حث جهات وأصحاب العمل توظيف الإماراتيين في كلٍ من القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الكوادر والمواهب

الإماراتية وزيادة عددهم في إطار القوى العاملة على مستوى الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب سعيها إلى إرساء وتعزيز الاقتصاد المعرفي التنافسي.

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.

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