الشراكة تدعم طلاب برنامج البكالوريا الدولية المتعلق بالمسار المهني للالتحاق ببرنامج جامعي مزدوج

البرنامج سيخوّل الطلاب الحصول على ما يعادل سنة واحدة من الاعتمادات الجامعية الأمريكية

مسارات التعليم المتخصص في المدرسة ستشمل الطيران والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

دبي- الإمارات العربية المتحدة: عقدت مدرسة جيمس الدولية – شارع الخيل شراكة مع جامعة إمبري ريدل للطيران، إحدى الجامعات المرموقة في مجال الطيران والملاحة الجوية، لتصبح بذلك أول مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا الامتياز.

وبفضل هذه الشراكة، سيصبح بإمكان الطلاب الذين يدرسون برنامج البكالوريا الدولية المتعلق بالمسار المهني (CP) اختيار الالتحاق ببرنامج دراسي مزدوج تقدمه جامعة إمبرى ريدل للطيران (ERAU) وفقاً للاختصاص والمهنة التي يتطلعون إليها في المستقبل. كما يمنحهم البرنامج فرصة لمعادلة سنة واحدة من الاعتمادات الجامعية الأمريكية لدى اجتيازهم برنامج (CP) و(ERAU) المزدوج بنجاح، مما يسمح لهم بالانتقال مباشرة إلى السنة الجامعية الثانية.

وقال سايمون هربرت، مدير مدرسة جيمس الدولية- شارع الخيل: "نحن سعيدون جداً في مركز جيمس للتميز في الطيران والفضاء بعقد هذه الشراكة الرائدة مع جامعة إمبري ريدل للطيران، إذ أنها ستساهم في الارتقاء بتجربة طلابنا التعليمية من خلال إثراء معارفهم وتوفير مسار أكثر تخصصاً لهم. كما تضع هذه الخطوة مدرستنا في المقدمة في ما يتعلق بالبحث عن الفرص المتميزة والفريدة لطلابنا وخريجينا، مع منح أولياء الأمور خصماً كبيراً على الرسوم الجامعية".

من جهته، ذكر ماثيو فلاهيرتي، نائب رئيس جامعة إمبرى ريدل للطيران ورئيس منطقة آسيا: " إنه من دواعي سرورنا أن نعتمد مدرسة جيمس الدولية – شارع الخيل شريكاً لنا في إطار برنامج التسجيل المزدوج. نثق بأن هذه الشراكة ستسمح لطلاب جيمس بالاستفادة من سمعة جامعتنا المتميزة في مجال تعليم الطيران والفضاء، حيث أن الانطلاقة المبكرة في تعلم الطيران والفضاء من على مقاعد الدراسة يعد الطلاب لمهنة رائعة ليس فقط في مجال الطيران والفضاء ولكن أيضاً في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

وسجلت مدرسة جيمس الدولية 23 طالباً وطالبة ضمن أول دفعة من برنامج البكالوريا الدولية المتعلق بالمسار المهني في سبتمبر 2021، حيث تخصصوا في إدارة الأعمال والإعلام الإبداعي.

ومن خلال جامعة إمبري ريدل للطيران، سيتمكن طلاب المدرسة من التخصص في علوم الطيران والملاحة، أو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب تخصصهم في إدارة الأعمال. ويضم البرنامج الذي يستمر على مدار عامين دراسة ثماني مواد جامعية تباعاً عبر الإنترنت خلال تواجد الطلاب في المدرسة، وتستغرق كل مادة 9 أسابيع، فيما يستكملون في الوقت نفسه برنامج البكالوريا الدولية المتعلق بالمسار المهني بشكل حضوري.

وتهتم الجامعات بصورة كبيرة بالمتقدمين الذين أكملوا برنامج التسجيل المزدوج في ضوء المهارات التعليمية والنضوج والقدرات التي يكتسبونها والتي يجب توافرها للالتحاق بها.

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