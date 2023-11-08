أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي "AGMC"، الموزّع الرسمي المعتمد لعلامة "جيلي" للسيّارات في الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح أوّل بوتيك لـ"جيلي" في المشرف مول في أبوظبي، حيث يتسنّى للعملاء الاطلاع عن كثب على أحدث طرازات "جيلي"، وحجز اختبارات القيادة، وشراء السيّارات.

وفي التفاصيل، سيستقبل بوتيك "جيلي" في المشرف مول العملاء في العاصمة الإماراتية إلى حين افتتاح صالة عرض "جيلي" الأولى في أبوظبي عام 2024. ويأتي هذا البوتيك ليبني على النجاح الكبير الذي حقّقته صالات العرض ومراكز الصيانة التي افتتحتها "جيلي" في دبي والشارقة في وقت سابق هذه السنة. وسيكون البوتيك العصري بمثابة صالة عرض مصغّرة في أبوظبي، لتُصبح بذلك "جيلي" أوّل علامة سيّارة صينية تعتمد هذه المقاربة المميّزة لتُسلّط الضوء على ما تتميّز به مركبات "جيلي" من تصميم مُلفت ومزايا متطوّرة وأعلى معايير السلامة والموثوقية.

وتعليقًا على هذا الافتتاح، قال الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع الجديدة في مجموعة البطحاء السيّارات: "يُسرّنا أن نُعلن عن افتتاح أوّل بوتيك لعلامة ’جيلي‘ في أبوظبي، لنُتيح أمام عملائنا الكرام في عاصمة الإمارات التقنيّات المتطوّرة والتصاميم الراقية التي تتّسم بها سيّارات ’جيلي‘ والتي أبهرت الجميع في الإمارات". وأردف قائلًا: "وإنّ افتتاح البوتيك تمهيدًا لتدشين أوّل صالة عرض ومركز صيانة لـ’جيلي‘ في أبوظبي يأتي ليؤكّد التزامنا بسوق الإمارات وبتطوير شبكة مبيعاتنا وخدماتنا في أنحاء الدولة".

يُساهم بوتيك "جيلي" في المشرف مول في أبوظبي في تعزيز حضور الشركة ودعم خطّتها التوسّعية في أنحاء الإمارات، فيُتيح للعملاء في أبوظبي أن يلمسوا شخصيًا التزام "جيلي" بتقديم تجربة قيادة استثنائية للجميع.

وختم سكاف بالقول: "نتطلّع قدمًا إلى استعراض تشكيلتنا القوية والأنيقة من الطرازات التي تُترجم رسالة علامة ’جيلي‘ الهادفة إلى ’إتاحة السيّارات الراقية أمام الجميع‘، وإلى خدمة عملاء ’جيلي‘ في أبوظبي بالمستوى نفسه من الخدمة العالمية والخبرات رفيعة المستوى التي تعوّدوا عليه من المركز الميكانيكي للخليج العربي".

تشكيلة مبهرة من السيّارات

ومن السيّارات المبهرة المعروضة والمتوفّرة لاختبارات القيادة في بوتيك "جيلي" في المشرف مول نذكر طراز "جيلي توجيلا" الجديد كليًا، وهو عبارة عن مركبة رياضية متعدّدة الأغراض (SUV) تتّسم بتصميم كوبيه يشمل سقفًا منحنيًا نحو الخلف، مع مقصورة على شكل L. هذه السيّارة مزوّدة بمحرّك توربو رُباعي الأسطوانات يعمل بنظام الحقن المباشر، بسعة 2 ليتر. تبلغ قوة المحرّك 238 حصانًا فيما يبلغ عزمه 350 نيوتن متر. وتُعتَبر "توجيلا" أوّل مركبة رياضية متعدّدة الأغراض فائقة الأداء مصمّمة وفقًا لهيكل CMA المدمج لضمان أفضل تجربة قيادة.

يستعرض البوتيك أيضًا سيّارة "كولراي" التي تنتمي إلى فئة المركبات متعدّدة الأغراض ذات الحجم المتوسّط التي توفّق بين التصميم والقوّة والتكنولوجيا والسلامة. بالفِعل، تُقدّم "كولراي"، إحدى أشهر السيّارات من هذه الفئة على صعيد المنطقة، تجربة قيادة متكاملة إذ تتباهى بمحرّك يُعتَبَر الأفضل في فئته وتقنيّات حديثة مثل هيكل BMA Architecture ومزايا "الأنظمة المتطوّرة لمؤازرة السائق" (ADAS) من فئة L2.

يُمكن للعملاء أيضًا حجز اختبارات قيادة طرازات "جيلي" التي تُلاقي إقبالًا كبيرًا، مثل طراز السيدان "إمجراند" الأنيق، وسيّارة "مونجارو" الفاخرة، فضلًا عن طراز "جيومتري سي" الكهربائي بالكامل المزوّد بتقنيّات رائدة في القطاع إن كان من ناحية البطارية أو المحرّك أو التحكّم الكهربائي ليُقدّم تجربة قيادة مميّزة ولمسافات بعيدة.

لمزيد من المعلومات عن بوتيك "جيلي" في المشرف مول، أو لحجز اختبار قيادة أحد طرازات "جيلي" في أبوظبي، الرجاء الاتصال على الرقم 43359 800 971+ (800 GEELY).

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لمحة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي

أبصر المركز الميكانيكي للخليج العربي النور عام 1976، ويُقدّم أرقى السيّارات الفارهة والخدمات المميّزة إلى عملائه في الإمارات منذ نحو أكثر 50 عامًا. يتيح المركز اليوم لعملائه طيفًا متكاملًا من خدمات العملاء الاستثنائية تحت إدارة أمهر الخبراء المحترفين في القطاع، إلى جانب أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع. أضاف المركز "جيلي" إلى محفظة علاماته التجارية في شهر أبريل 2023، ووضع خطة لتوسيع شبكة مبيعاتها وخدماتها بسرعة في أنحاء الإمارات وترسيخ مكانتها بين أهمّ الأسماء في سوق السيّارات. تأتي إضافة "جيلي" إلى محفظة العلامات التي تنضوي تحت راية المركز الميكانيكي للخليج العربي لتشهد على التزامه بتزويد العملاء بأحدث السيّارات وأكثرها ابتكارًا.

لمحة عن مجموعة "جيلي" للسيّارات

تتّخذ مجموعة "جيلي" الرائدة في مجال تصنيع السيّارات من مدينة هانغتشو في الصين مقرًا لها حيث أبصرت النور عام 1986. تنضوي "جيلي" تحت راية مجموعة "تشجيانغ جيلي" القابضة التي تملك العديد من علامات السيّارات العالمية، وتُدير سلسلة الإمداد في مجال صناعة السيّارات من البحوث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والمبيعات وخدمات الصيانة. تُدير "جيلي" القابضة اليوم عددًا من العلامات التجارية مثل "جيلي أوتو" و"لينك أند كو" و"زيكر" و"بروتون" و"فولفو" و"بولستار" و"لوتس" وشركة لندن للسيّارات الكهربائية و"فاريزون أوتو" و"تشاو تشاو موبيليتي". باعت المجموعة القابضة أكثر من 2,3 مليون سيّارة عام 2022 وأدرجت على قائمة "فورتشن جلوبال 500" في السنوات العشر الماضية على التوالي.