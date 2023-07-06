منشأة جديدة تؤكّد التزام شركة "جيلي" بتقديم خدماتها إلى العملاء في أنحاء الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي

ستطرح "جيلي" تشكيلة مبهرة من السيّارات التي تعمل على الوقود إلى جانب السيّارات الكهربائية الجديدة أمام العملاء في الشارقة

سيواصل المركز الميكانيكي للخليج العربي تعزيز شبكة الخدمات والمبيعات الخاصة بـ"جيلي"، ومن المرتقب افتتاح منشآت جديدة في الإمارات الشمالية وأبوظبي في وقت لاحق عام 2023

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي "AGMC"، الموزّع الرسمي المعتمد لعلامة "جيلي" للسيّارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح صالة عرض جديدة ومركز خدمات ما بعد البيع لسيّارات "جيلي" في الشارقة. يأتي ذلك بعد أشهر قليلة على افتتاح الصالة الأولى لـ"جيلي" في إمارة دبي، التي حقّقت نجاحًا هائلا وسجّلت مبيع حوالي ألف سيّارة في أقل من ثلاثة أشهر، على أن ترسّخ الصالة الثانية حضور "جيلي" التمهيدي في الإمارات الشمالية لتُلبّي العملاء في عجمان وأمّ القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

تؤكّد صالة العرض في الشارقة على التزام شركة "جيلي" والمركز الميكانيكي للخليج العربي بسوق الإمارات، كما تعتزم الشركة توسيع شبكة مبيعاتها وخدماتها في أنحاء الدولة من خلال افتتاح منشآت جديدة في الإمارات الشمالية وأبوظبي في وقت لاحق هذا العام. سيتعرّف العملاء عند افتتاح صالة العرض الراقية والعصرية على مزايا التصميم الملفتة والابتكارات التكنولوجية ومواصفات السلامة الاستثنائية التي تتمتّع بها ثلاثة من أشهر طرازات "جيلي"وهي سيّارة "كولراي متعدّدة الأغراض (SUV) وطراز السيدان الأنيق "إمجراند" ومركبة "جيومتري سي" الكهربائية الرائدة في فئتها، على أن يتم طرح طرازات أخرى في الأشهر المقبلة.

بمناسبة الافتتاح، قال جان فلتون، مدير عام مجموعة البطحاء القابضة: "نحن متحمّسون لافتتاح هذه المنشأة الجديدة التي تتيح لعملائنا الكرام في الشارقة التعرّف إلى التشكيلة الجميلة من السيّارات والمركبات متعدّدة الأغراض (SUV) والمركبات الكهربائية المزوّدة بمزايا تكنولوجية متطوّرة من ’جيلي‘. ونلتزم إلى أبعد الحدود بخدمة عملائنا الكرام في أنحاء الإمارات والمحافظة على المستوى الرفيع الذي تعوّدوا عليه من المركز الميكانيكي للخليج العربي، لذا استثمرنا مبالغ ضخمة في هذه المنشأة العصرية لنستعرض مجموعة سيّارات ’جيلي‘ في بيئة تليق بها، ونقدّم لأصحاب سيّارات ’جيلي‘ في الشارقة خدمة عملاء متكاملة و مميزة من الألف إلى الياء".

سيّارات "جيلي" الاستثنائية

تنتمي سيّارة "جيلي كولراي" إلى فئة المركبات متعدّدة الأغراض ذات الحجم المتوسّط التي توفّق بين التصميم والقوّة والتكنولوجيا والسلامة، والمصمّمة لتُقدّم تجربة قيادة متكاملة إذ تتباهى بمحرّك يُعتَبَر الأفضل في فئته وتقنيّات حديثة مثل هيكل BMA Architecture ومزايا "الأنظمة المتطوّرة لمؤازرة السائق" (ADAS) من فئة L2.

يُتيح طراز السيدان "إمجراند" تجربة قيادة مريحة بفضل تصميم الهيكل العريض والأنيق (Hella flush) والمصابيح الخلفية الإيقاعية ومزايا BMA architecture ذات المستوى العالمي. أمّا طراز "جيومتري سي"، فهو مركبة صغيرة متعدّدة الأغراض (SUV) تسير على الكهرباء وتؤمّن بديلًا صديقًا للبيئة مقارنةً بالسيّارات التقليدية التي تعمل بالوقود. تشمل سيّارة "جيومتري سي" تقنيّات رائدة في القطاع إن كان من ناحية البطارية أو المحرّك أو التحكّم الكهربائي لتسهل قيادتها على الطرقات بمختلف حالاتها، كما تتميّز ببطارية تدوم طويلًا ولمسافات بعيدة.

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