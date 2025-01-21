تمتد صالة العرض على مساحة واسعة تبلغ 1850 مترًا مربعًا، مع قاعة عرض قادرة على استيعاب ما يصل إلى 16 طرازًا من سيارات "جيلي"، مما يعزّز من مستوى خدمة العملاء في واحدة من أكثر أسواق السيارات ديناميكيةً في العالم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي "AGMC"، الموزّع الرسمي لسيّارات "جيلي" في الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح صالة العرض الرئيسية الجديدة في أبوظبي، في خطوة تُجسّد التوسّع السريع للعلامة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في العاصمة الإماراتية.

تحتلّ صالة العرض الجديدة موقعًا استراتيجيًا على طريق المطار في أبوظبي، وتأتي بعد فترة وجيزة من افتتاح مركز مبيعات وخدمات ما بعد البيع المتكامل الخاص بسيّارات "جيلي" في منطقة المصفّح في وقت سابق من العام الماضي.

بهذه المناسبة، قال الدكتور أندرياس سكاف، مدير مجموعة "البطحاء للسيارات": "يمثّل افتتاح صالة العرض الثانية لنا في أبوظبي توسّعًا استراتيجيًا يُرسّخ معايير جديدة في السوق. تُعيد هذه المنشأة الرئيسية تعريف تجربة العملاء الفاخرة، بفضل تصميمها المعماري الرائع، وموقعها المتميّز، والاهتمام الفائق بأدقّ التفاصيل".

وتابع قائلًا: "نشهد طلبًا غير مسبوق على سيّارات ’جيلي‘ في الإمارات، وتوفّر هذه الصالة المتطوّرة تجربة بيع بالتجزئة ترتقي إلى مستوى تطلّعات عملائنا، وتعكس أناقة سياراتنا. لقد نجحنا في إنشاء تجربة تُنافس العلامات التجارية الفاخرة، مع الحفاظ على الميزة التنافسية التي تُميّز ’جيلي‘ بكونها في متناول عملائنا الكرام."

لقد وسّعت "جيلي" نطاق حضورها الاستراتيجي ليشمل دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، ومؤخّرًا أبوظبي. ومع بيع أكثر من 9000 سيارة خلال العام التشغيلي الأول، تواصل العلامة مسارها التصاعدي المُلفت، لتُرسّخ مكانتها كواحدة من أسرع علامات السيارات نموًا في الإمارات وخارجها.

يُمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة سيارات "جيلي" الكاملة، بما في ذلك سيّارة "كولراي" الأفضل مبيعًا من فئة السيّارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) وسيّارة "جيلي ستاراي" الجديدة كليًا، وهي سيارة SUV تجمع بين الفخامة والتقنيات المتطوّرة لتقدّم تجربة قيادة استثنائية وسلسة؛ وسيّارة "جيلي أوكافانجو" المؤلّفة من سبعة مقاعد، والتي تتميّز بتصميم ريادي ومزيج مثالي يجمع بين الأداء، والراحة، ومعايير السلامة.

كما توفّر صالة العرض الجديدة مساحة واسعة لركن السيارات ولتجارب القيادة، مما يُهيّئ بيئة مريحة للعملاء لاستكشاف مجموعة سيارات "جيلي" بكل سهولة، ويضمن لهم تجربة مميّزة وآمنة لشراء سيّارتهم الجديدة.

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